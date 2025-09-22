Vyberte si z našich newsletterů

Česko v žebříčku rovnosti pohlaví výrazně zaostává. Pomoci mají mentoringové programy

Česko v žebříčku rovnosti pohlaví výrazně zaostává. Pomoci mají mentoringové programy

Česko v žebříčku rovnosti pohlaví výrazně zaostává. Pomoci mají mentoringové programy
BPWCR, užito se svolením
Ženy v České republice nadále čelí výrazným překážkám na trhu práce. Podle Global Gender Gap Index 2025 obsadilo Česko až 102. místo ze 148 zemí. Země využívá jen 68,7 procenta svého potenciálu v oblasti rovných podmínek mezi muži a ženami, což je pod průměrem Evropské unie. Největší slabinou zůstává nízké zastoupení žen v politice a ve vedení firem, přestože v oblasti vzdělání a zdravotní péče dosahuje téměř plné parity.

České ženy zároveň vydělávají v průměru o 18 procent méně než muži a potýkají se s přetrvávající oborovou segregací, což omezuje jejich přístup k vedoucím pozicím. V porovnání se sousedními státy si Česko stojí nejhůře: Slovensko je na 70. místě, Rakousko na 56. a Polsko na 45. pozici. Nejlépe je na tom Německo, které s indexem 80,3 procenta obsadilo deváté místo.

Podle organizace Business and Professional Women CR (BPWCR) by zlepšení mohla přinést opatření podporující transparentní odměňování i vyváženější zastoupení žen ve vedení. Jedním z účinných nástrojů je mentoring. Program Empowering Women Mentoring, který BPWCR pořádá již osm let, zapojil přes 300 účastnic a 100 mentorek. Více než 60 procent žen uvedlo, že jim mentoring dodal odvahu ucházet se o vyšší manažerské pozice.

„Mentoring od žen, které již dosáhly významného vlivu, představuje klíčovou podporu pro ty, které usilují o větší zapojení do rozhodovacích procesů. Nejde přitom pouze o profesní dovednosti, ale především o posilování sebevědomí,“ vysvětluje prezidentka BPWCR Eva Primus Kovandová.

Organizace zároveň prosazuje principy Women’s Empowerment Principles (WEPs), které vytvořily OSN a UN Global Compact. Ty poskytují firmám praktický návod, jak integrovat rovnost pohlaví do firemní kultury a procesů. V Česku se k nim zatím přihlásilo 20 firem.

Podle BPWCR mohou právě závazek dodržování WEPs a systematické investice do mentoringu zásadně proměnit pracovní prostředí. „Firmy, které podporují rozvoj ženských talentů a umožňují ženám kariérní růst bez kompromisů v osobních hodnotách, získávají nejen motivovanější zaměstnance, ale i pozitivní reputaci na trhu,“ dodává Kovandová.

