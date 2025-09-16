Google se chystá utratit obří balík ve Velké Británii. Investuje do AI
Americký internetový gigant Google v příštích dvou letech investuje v Británii pět miliard liber (přes 140 miliard korun) do rozvoje umělé inteligence. Zpráva přichází krátce před návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii. Podle serveru BBC jde o jednu z několika velkých amerických investic, jež mají být v souvislosti s touto návštěvou ohlášeny.
„Investice Googlu v hodnotě pěti miliard liber je velkým projevem důvěry v britskou ekonomiku a v sílu našeho partnerství se Spojenými státy,“ uvedla britská ministryně financí Rachel Reevesová. Vláda britského premiéra Keira Starmera doufá, že se jí podaří přilákat soukromé investice, které by podpořily růst britské ekonomiky.
Vysoce postavení američtí činitelé podle agentury Reuters uvedli, že v souvislosti s Trumpovou návštěvou v Británii budou ohlášeny hospodářské dohody v hodnotě přes deset miliard dolarů (více než 200 miliard korun). Trump by měl přiletět do Británie dnes večer, jeho státní návštěva ve Spojeném království by měla trvat do čtvrtka.
Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.
Historický den pro Alphabet. Tržní hodnota firmy se přehoupla přes tři biliony dolarů
Zprávy z firem
Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.
Společnost Google, která je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.
Tržní hodnota společnosti Alphabet v pondělí poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (zhruba 62 bilionů korun). Stal se tak čtvrtou firmou, která tuto hranici pokořily. Ty ostatní jsou americké firmy Nvidia, Apple a Microsoft.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.