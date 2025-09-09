Zavřeno. Smažák v Lokále a řízek v Savoy si dnes nikdo nedá
Přivedlo do Prahy michelinskou hvězdu, posunulo „smažák“ na vyšší gastronomickou úroveň a přepsalo pravidla české gastronomie. Síť podniků Tomáše Karpíška slaví třicet let.
V devadesátých letech se česká gastronomie ocitla v období euforie a hledání. Po pádu železné opony lidé toužili po exotice, a tak restaurace nabízely hlavně pizzu, čínu nebo mexiko v jednoduchých podobách, zatímco česká kuchyně se často omezovala na smažák, řízek a guláš. Většina podniků fungovala jako rychlý byznys bez velkého důrazu na kvalitu či servis, spíš než o gastronomii šlo o podnikatelskou příležitost. Přesto už tehdy začaly vznikat první konceptové restaurace, mezi nimi právě i Ambiente.
„Žijte, bavte se, vychutnejte každé sousto na vašem talíři, každý doušek z Vaší sklenky a buďte laskaví ke každému, koho potkáte,“ vzkázal Tomáš Karpíšek na jídelníčku svojí první restaurace v pražské Mánesově restauraci v roce 1995. Podle Karpíška tato myšlenka dodnes vystihuje atmosféru, kterou se Ambiente snaží otisknout do tuzemské gastronomie.
The Living Restaurant byl zaměřený na mexickou kuchyni. Následovaly italské restaurace, brazilský podnik a posléze i první pokusy o fine dining. Právě ty nakonec ukázaly cestu - zpátky k české kuchyni.
Zlom nastal v roce 2005 s otevřením Café Savoy, které do nabídky vrátilo tradiční česká jídla, jako pečenou kachnu či řízek s bramborovým salátem. O čtyři roky později vznikl první Lokál, kde se pečlivě ošetřené čepované pivo stalo kultem a interiér hospody dostal nový, moderní kabát. Roku 2015 pak otevřela Eska, která jako první začala péct kvasový chléb v peci na dřevo a definovala nový způsob práce s lokálními surovinami. Součástí vývoje byla i restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, která získala michelinskou hvězdu a zařadila Prahu na gastronomickou mapu Evropy.
Lekce z New Yorku
Ambiente si ale vyzkoušelo i světovou scénu. V roce 2011 otevřelo v New Yorku podnik Hospoda, který měl představit českou kuchyni v zámoří.
„Za jednu z největších lekcí považuji zkušenost s Hospodou, kterou jsme otevřeli v roce 2011 v New Yorku. Naučila nás, jak to chodí ve velkém světě, a zároveň nás přivedla k hlubšímu porozumění tomu, co máme doma. Pochopili jsme, že česká kuchyně je natolik hodnotná, že je naším úkolem ji rozvíjet a kultivovat,“ říká zakladatel Tomáš Karpíšek.
Dnes tvoří Ambiente čtyři desítky subjektů s přibližně 1600 zaměstnanci. Většina podniků funguje v Praze, další v Brně či Plzni. A síť dál roste. Do konce roku se otevřou hned čtyři nové projekty – v Holešovické tržnici pobočky řeznictví Naše maso a Cukrárny Myšák, restaurace Skô pod taktovkou šéfkuchaře Tomáše Valkoviče a snackbar Biskup v Hradební ulici, za kterým stojí Jirka Horák a Alžběta Zemanová.
Design jako součást zážitku
Ambiente se od počátku nesoustředí jen na jídlo, ale i na prostředí, ve kterém se podává. Důraz na architekturu a design patří k jeho DNA. Každý podnik má svůj charakter a výrazný rukopis - od nostalgické estetiky Myšáka přes minimalistickou Esku až po hravou vizualitu Lokálů. Spolupráce s renomovanými architekty a designéry je pro značku klíčová. Nejnověji se k nim přidává i přední český architekt Josef Pleskot, který navrhne připravovaný podnik v pražské tržnici.
I ve spleti turistů stojí za to na Pražský hrad zamířit za dobrým jídlem a zážitkem. Třeba restaurace Lví Dvůr nebo Kuchyň nabízí kromě kvalitní české kuchyně, k níž samozřejmě patří dobře načepované pivo, i krásný výhled.
Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.
Nejlepší česká pizza se peče nedaleko náměstí Republiky v Praze, alespoň to tvrdí prestižní žebříček 50 TOP Pizza. V něm je pizzerie Nuova zastoupena již po několikáté a každým rokem v rámci něj stoupá.
