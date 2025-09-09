Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy Zavřeno. Smažák v Lokále a řízek v Savoy si dnes nikdo nedá

Zavřeno. Smažák v Lokále a řízek v Savoy si dnes nikdo nedá

Zakladatel Ambiente Tomáš Karpíšek
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Přivedlo do Prahy michelinskou hvězdu, posunulo „smažák“ na vyšší gastronomickou úroveň a přepsalo pravidla české gastronomie. Síť podniků Tomáše Karpíška slaví třicet let.

V devadesátých letech se česká gastronomie ocitla v období euforie a hledání. Po pádu železné opony lidé toužili po exotice, a tak restaurace nabízely hlavně pizzu, čínu nebo mexiko v jednoduchých podobách, zatímco česká kuchyně se často omezovala na smažák, řízek a guláš. Většina podniků fungovala jako rychlý byznys bez velkého důrazu na kvalitu či servis, spíš než o gastronomii šlo o podnikatelskou příležitost. Přesto už tehdy začaly vznikat první konceptové restaurace, mezi nimi právě i Ambiente.

Pasta Fresca Pasta Fresca Brasileiro u Zelené Žáby 15 fotografií v galerii

„Žijte, bavte se, vychutnejte každé sousto na vašem talíři, každý doušek z Vaší sklenky a buďte laskaví ke každému, koho potkáte,“ vzkázal Tomáš Karpíšek na jídelníčku svojí první restaurace v pražské Mánesově restauraci v roce 1995. Podle Karpíška tato myšlenka dodnes vystihuje atmosféru, kterou se Ambiente snaží otisknout do tuzemské gastronomie.

The Living Restaurant byl zaměřený na mexickou kuchyni. Následovaly italské restaurace, brazilský podnik a posléze i první pokusy o fine dining. Právě ty nakonec ukázaly cestu - zpátky k české kuchyni.

Zlom nastal v roce 2005 s otevřením Café Savoy, které do nabídky vrátilo tradiční česká jídla, jako pečenou kachnu či řízek s bramborovým salátem. O čtyři roky později vznikl první Lokál, kde se pečlivě ošetřené čepované pivo stalo kultem a interiér hospody dostal nový, moderní kabát. Roku 2015 pak otevřela Eska, která jako první začala péct kvasový chléb v peci na dřevo a definovala nový způsob práce s lokálními surovinami. Součástí vývoje byla i restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise, která získala michelinskou hvězdu a zařadila Prahu na gastronomickou mapu Evropy.

Lekce z New Yorku

Ambiente si ale vyzkoušelo i světovou scénu. V roce 2011 otevřelo v New Yorku podnik Hospoda, který měl představit českou kuchyni v zámoří.

Pasta Fresca Pasta Fresca Brasileiro u Zelené Žáby 15 fotografií v galerii

„Za jednu z největších lekcí považuji zkušenost s Hospodou, kterou jsme otevřeli v roce 2011 v New Yorku. Naučila nás, jak to chodí ve velkém světě, a zároveň nás přivedla k hlubšímu porozumění tomu, co máme doma. Pochopili jsme, že česká kuchyně je natolik hodnotná, že je naším úkolem ji rozvíjet a kultivovat,“ říká zakladatel Tomáš Karpíšek.

Dnes tvoří Ambiente čtyři desítky subjektů s přibližně 1600 zaměstnanci. Většina podniků funguje v Praze, další v Brně či Plzni. A síť dál roste. Do konce roku se otevřou hned čtyři nové projekty – v Holešovické tržnici pobočky řeznictví Naše maso a Cukrárny Myšák, restaurace Skô pod taktovkou šéfkuchaře Tomáše Valkoviče a snackbar Biskup v Hradební ulici, za kterým stojí Jirka Horák a Alžběta Zemanová.

Design jako součást zážitku

Ambiente se od počátku nesoustředí jen na jídlo, ale i na prostředí, ve kterém se podává. Důraz na architekturu a design patří k jeho DNA. Každý podnik má svůj charakter a výrazný rukopis - od nostalgické estetiky Myšáka přes minimalistickou Esku až po hravou vizualitu Lokálů. Spolupráce s renomovanými architekty a designéry je pro značku klíčová. Nejnověji se k nim přidává i přední český architekt Josef Pleskot, který navrhne připravovaný podnik v pražské tržnici. 

Takto vaří v Kuchyni na Pražském hradě

Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst

Enjoy

I ve spleti turistů stojí za to na Pražský hrad zamířit za dobrým jídlem a zážitkem. Třeba restaurace Lví Dvůr nebo Kuchyň nabízí kromě kvalitní české kuchyně, k níž samozřejmě patří dobře načepované pivo, i krásný výhled.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt Josef Pleskot

Josef Pleskot: Pražský hrad je prázdnou nádobou, měl by se do ní konečné vlít ambiciózní obsah

Reality

Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pizza Nuova

Nejlepší pizzerie v Česku je v Praze. A boduje i napříč Evropou

Enjoy

Nejlepší česká pizza se peče nedaleko náměstí Republiky v Praze, alespoň to tvrdí prestižní žebříček 50 TOP Pizza. V něm je pizzerie Nuova zastoupena již po několikáté a každým rokem v rámci něj stoupá.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Takto se vaří v nové restauraci Marie B.

Další hvězda pro Prahu? Michelinský tým otevřel hospodu. A bez jídelního lístku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Doba je zlá. Pivo zase zdraží

plechovkové pivo, Plzeň
Plzeňský Prazdroj / užito se svolením
Jiří Frydlewicz
fry

České pivaře čeká další průvan v jejich peněženkách. Pivovar Plzeňský Prazdroj totiž od 1. října podraží. Ceny stoupnou například u výčepního piva Radegast či Proud.

Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master nebo Primus.

Zdražení se nedotkne ležáků Pilsner Urquell a Proud, čepované „desítky“ Gambrinus, nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů. Informaci  od hostinských a obchodních řetězců potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.

Naposledy pivovar ceny měnil před dvěma lety. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl Kovář.

I dnes si mohou zájemci vyzkoušet, jak vypadala sklizeň chmele před desítkami let

Starci na chmelu už jsou minulostí. Letošní sklizeň jde do finále, sklízejí stroje

Zprávy z firem

Chmel, základ výroby pivovarů, má sklizeň téměř za sebou. Letos se česalo na více než 4,8 tisíce hektarů chmelnic, přičemž tradiční žatecký poloraný červeňák stále tvoří drtivou většinu. Zatímco dnes sklizeň probíhá s pomocí strojů, senzorů a počítačů, ještě před několika desetiletími znamenala především tvrdou ruční práci a nezapomenutelné brigádnické zážitky.

Michal Nosek

Přečíst článek

Pivovar loni zejména díky rostoucímu exportu zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy korun. Společnost loni v Česku investovala 1,65 miliardy korun, meziročně o čtvrt miliardy méně. Vývoz loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a loňské prodeje v ČR zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.

Z investic dal loni pivovar nejvíce peněz do nové stáčecí linky na skleněné vratné lahve v Plzni - 700 milionů korun, 420 milionů korun bylo na podporu hospod a restaurací v Česku. „Nepolevili jsme v investicích do našich pivovarů, podpory gastronomie a také do spolupráce s pěstiteli chmele a ječmene. Chceme dlouhodobě podporovat a rozvíjet českou pivní kulturu i všechna navázaná odvětví v rámci celého dodavatelsko-odběratelského řetězce,“ řekl obchodní ředitel Roman Trzaskalik.

Podle něj byl loňský výrazný nárůst prodejů do zahraničí tažen hlavně vývozem do zemí EU. „Pozitivní ale také je, že popularita našich piv dlouhodobě roste i ve vzdálenějších zemích, jako je třeba Jižní Korea a Vietnam,“ řekl Trzaskalik. Značky Prazdroje se loni prodávaly téměř v 50 zemích světa. K nejvýznamnějším teritoriím patřily tradičně Slovensko, Německo, Polsko, ale také Jižní Korea nebo Maďarsko. „Výrazné zvýšení zájmu o naše piva jsme loni zaznamenali ve Švédsku (+39 procent), Španělsku (+29 procent), Chorvatsku (+16 procent) a na Slovensku (+14 procent),“ dodal. Do Ruska a Běloruska pivovar od začátku války na Ukrajině nevyváží.

Plzeňský Prazdroj má pivovary v Plzni, Velkých Popovicích u Prahy a Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.
Poskytnuto EliteVoyage
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Chcete vědět, ve kterých světových restauracích můžete nejčastěji potkat nejbohatší Čechy? Cestovní kancelář EliteVoyage připravila výběr gastronomických skvostů oblíbených mezi českými miliardáři.

„Spojení překvapivých inovací a dokonale zvládnutých gastronomických klasik. Místa, kam se jen tak každý nedostane. Tohle vše podpořené zajímavým interiérem, vinnými kartami plnými rarit a servisem, který je takřka neviditelný, a přesto dokonalý. To je kombinace, která lahodí našim klientům,” popisuje restaurace, které si vybírají nejbohatší Češi, Štěpán Borovec, Operation Director z EliteVoyage.

Trèsind – Dubaj, SAE: Indická kuchyně povýšená na avantgardní divadlo. Tříhvězdičková michelinská restaurace v One&Only Royal Mirage okouzlí nejen chutí, ale i vizuálními efekty a inovativními servírovacími technikami. Trèsind – Dubaj, SAE: Indická kuchyně povýšená na avantgardní divadlo. Tříhvězdičková michelinská restaurace v One&Only Royal Mirage okouzlí nejen chutí, ale i vizuálními efekty a inovativními servírovacími technikami. Steirereck – Vídeň, Rakousko: Gastronomická instituce v srdci vídeňského Stadtparku. Steirereck nabízí moderní interpretaci rakouské kuchyně, perfektní jak pro business oběd, tak pro dlouhou degustační večeři. 26 fotografií v galerii

Gastronomie je pro klienty této cestovky, tedy ty nejbohatší Čechy, obecně velmi důležitá. „Poznávají rádi nové chutě. Vyhledávají samozřejmě konkrétní kuchaře či podniky,“ dodává šéf cestovky Petr Udavský.

Nejde podle něj vždy pouze o podniky s Michelinskými hvězdami. Zpravidla vyhledávají kombinaci obojího, chtějí poznat lokální restaurace, a i ty michelinské. „Mnohdy totiž zapadlá místní restaurace může přinést větší zážitek, víc emocí než ta oceňovaná,“ uzavírá Udavský.

Spolumajitel cestovky Elite Voyage Petr Udavský

Petr Udavský z Elite Voyage: Jednotkou luxusu jsou emoce

Enjoy

V cestovním ruchu pracuje Petr Udavský už 15 let, od dob studií. Před šesti lety spoluzaložil cestovku Elite Voyage, která se specializuje na ty nejbohatší. Ti za dovolenou v průměru zaplatí 700 tisíc korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Baskicko: ohnivá kuchyně na světové špičce

První zastávkou na mapě gurmánů je sever Španělska. V San Sebastiánu najdeme Arzak, rodinnou ikonu baskické kuchyně vedenou Elenou Arzak. Tři michelinské hvězdy a menu, které definuje moderní kuchyni regionu, lákají do tohoto podniku nejen místní, ale i zahraniční elitu.

O pár desítek kilometrů dál, na baskickém venkově, stojí Asador Etxebarri. Restaurace, která se v současnosti drží na druhém místě prestižního žebříčku World’s 50 Best, povýšila grilování na umění. Každý talíř vypráví příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti – kombinace, která bohaté Čechy přitahuje svojí autentičností.

Jakub Vyškovský

Šéf kuchyně The Monkey Baru: Bez žen by v kuchyni nebylo tak čisto, navíc jsou skvělé kuchařky

Enjoy

Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české,“ říká Vyškovský.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Itálie: mezi tradicí a avantgardou

Řím nabízí gastronomii spojenou s historií. La Pergola v hotelu Rome Cavalieri pod vedením Heinze Becka patří mezi legendy. Tři michelinské hvězdy a dechberoucí výhled na Věčné město dělají z večeře zážitek, který má romantický i obchodní rozměr.

Naopak na Capri se bohatí Češi rádi zastavují v restauraci Il Riccio. Bez zbytečného pozérství, s neformální atmosférou a s lehkým seafood obědem nad azurovým mořem je ideálním místem během jachtařských plaveb kolem ostrova.

A v Modeně sídlí Osteria Francescana Massima Bottury, jedna z nejoslavovanějších restaurací světa. Její tři michelinské hvězdy redefinují pojetí italské kuchyně. Klienti EliteVoyage ji často kombinují s návštěvou nedalekého Maranella a továrny Ferrari, což z cesty dělá ještě komplexnější zážitek.

REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo

Enjoy

Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rakousko: tradice v moderním hávu

Rakousko přináší dvě odlišné, a přitom stejně působivé tváře. V Salcburku se v hangáru RedBullu nachází Ikarus, unikátní projekt, kde se každý měsíc střídají hostující šéfkuchaři z celého světa. Žádná návštěva tu není stejná – pokaždé čeká jiný gastronomický příběh.

Ve Vídni pak bohatí Češi míří do Steirerecku, instituce ukryté v srdci Stadtparku. Moderní interpretace rakouské kuchyně a precizní servis dělají z tohoto podniku ideální místo pro business obědy i dlouhé večerní degustace.

Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Šťovík i chleba s máslem servírují v restauraci Zlatá Praha v zrekonstruovaném hotelu Fairmont (někdejší InterContinental). Kuchyni tam velí Maroš Jambor, který do Prahy přinesl zkušenosti z těch nejznámějších michelinských restauracích ve světě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Francie & Dubaj: luxus bez kompromisů

Na Azurovém pobřeží patří mezi oblíbené adresy La Vague d’Or ve Saint-Tropez. Tříhvězdičková restaurace v hotelu Cheval Blanc je vyhledávaným místem českých majitelů vil v okolí. Rezervace se tu řeší s mnohaměsíčním předstihem, což je pro tento region typické.

V Dubaji se pak Češi nechávají unášet dvěma kontrastními zážitky. Nobu v hotelu Atlantis The Palm kombinuje japonskou preciznost s jihoamerickými vlivy v luxusním prostředí, které patří k nejoblíbenějším adresám světové elity. A Trèsind, trojhvězdičková michelinská restaurace v hotelu One&Only Royal Mirage, povýšila indickou kuchyni na avantgardní divadlo plné vizuálních efektů a inovativního servisu.

Gastronomie jako investice zážitků

Společným jmenovatelem všech těchto adres je diskrétnost, autenticita a silný emocionální zážitek. Degustační menu se pohybují od 250 do 400 eur na osobu, v Dubaji často i více podle vinného párování. Dress code bývá spíše formální – večerní obleky a koktejlové šaty jsou standardem v Římě, Saint-Tropez či Dubaji, zatímco na Capri vládne uvolněný smart casual.

Šéfkuchař Marcel Ihnačák v magazínu Newstream CLUB

Marcel Ihnačák: Vegeta zkazí přirozenou chuť každého jídla. Když ji používáte, všechny pokrmy chutnají stejně

Enjoy

Patří k nejznámějším tuzemským šéfkuchařům a v současnosti za jeho uměním můžete vyrazit na Břeclavsko, kde vlastní hned několik podniků. „Jižní Morava byla láska na první pohled. Historie, příroda a víno bylo to, co mě sem táhlo. Dnes si už neumím představit, že žiji jinde,“ říká proslulý šéfkuchař Marcel Ihnačák v rozhovoru, který původně vyšel v letním vydání magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Fotogalerie: Jak vypadají hotely těch nejbohatších Čechů?

Enjoy

Soukromí, exkluzivita a vysoká úroveň servisu jsou tři nejčastější komodity, jež ti nejbohatší Češi požadují na své dovolené, uvádí Luxury Travel Report, který každý rok zpracovává cestovní kancelář EliteVoyage.

pej

Přečíst článek

Související

Maroš Jambor

Kvalita pražské gastronomie se hodně proměnila. Strávníci jsou náročnější, říká šéf vyhlášené Zlaté Prahy

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Wagyu striploin steak

REPORTÁŽ: Nejlepší Wagyu steak v Dubaji nabízí restaurant Attiko. A za lidovku

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme