Z Holešovic se stává gastro centrum Prahy. Lákají na street food i fine dining

Nejenom Karlín. I Holešovice se brzy stanou centrem kvalitní gastronomie. Spoustu nových podniků tam vzniklo, další jsou v plánu.

Hned několik nových podniků se v Holešovicích už otevřelo, další se chystají. Asi nejrušněji bude v příštích měsících v areálu Holešovické tržnice, která letos slaví 130leté výročí.

Asi nejočekávanější událostí bude znovuotevření budovy bývalé jateční burzy. Její prostor zaplní gastronomický koncept Zátiší Group. Restaurace příznačně pojmenovaná Burza otevře letos v prosinci a na menu, jak jinak, přinese hlavně maso. „Burza mě zaujala hned od začátku, hlavně v kombinaci pivo – gril – pekárna, na to se moc těším,“ přibližuje šéfkuchař Burzy Lukáš Mašek. Kariéru nastartoval ve vyhlášené Bellevue a působil také v restauraci V Zátiší Věří.

Do areálu tržnice přibudou i další zajímavé koncepty vyhlášené gastro sítě. Ambiente v halách 27 a 28 otevře řeznictví Naše maso, známé z Dlouhé ulice, s vlastní udírnou, cukrárnu Myšák a novinkou bude koncept slovenské restaurace. Tu navrhl architekt Josef Pleskot.

Kromě zmiňovaných podniků v tuzemském gastru renomovaných jmen Holešovická tržnice přivítá i několik dalších událostí. Už potřetí tu 24. dubna Pastrami Pop Up přinese kus pravé atmosféry newyorského streetfoodu.

Nedaleko od tržnice, v ulici U Průhonu, nedávno další restaurační síť otevřela restauraci Mexická.

Nedaleko od tržnice, v ulici U Průhonu, nedávno další restaurační síť otevřela restauraci Mexická.