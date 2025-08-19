Prazdroj mění ceník. Která piva zdraží
Po dvou letech mění Plzeňský Prazdroj ceník. Od října zdraží část portfolia značek Kozel, Radegast, Master či Primus. Plzně ani „desítky“ Gambrinus se zdražení netýká.
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdraží od 1. října část svých balených i čepovaných piv o necelá tři procenta, tedy o 68 haléřů na půllitr. Ceny nezvyšuje plošně, ale pouze u některých produktů, například části portfolia značek Velkopopovický Kozel, Radegast, Master nebo Primus.
Zdražení se nedotkne ležáků Pilsner Urquell a Proud, čepované „desítky“ Gambrinus, nealkoholického Birellu v lahvích a plechovkách a dalších produktů. Informaci od hostinských a obchodních řetězců potvrdil mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář.
Naposledy pivovar ceny měnil před dvěma lety. Hospodští a obchody zatím nové ceny produktů z Prazdroje nestanovili. „Konečná cena je vždy na rozhodnutí toho, kdo pivo prodává či čepuje. Za restaurace ani obchody mluvit nemůžeme,“ uvedl Kovář.
Do skupiny Plzeňského Prazdroje patří pivovary v Plzni, Velkých Popovicích a Nošovicích a mimo jiné značky Vekopopovický Kozel, Radegast, Klasik, Primus, Master a Frisco.
Podle Kováře jsou důvodem zdražení piva především zvýšené náklady na dopravu a logistiku, a to zejména u externích dodavatelů, kteří do svých služeb promítají například rostoucí mzdy. Zvýšila se také cena obalů, především u stále populárnějších a prodávanějších plechovek. „U těch navíc vzrostly o desítky procent také poplatky, které pivovar ze zákona platí za jejich likvidaci. V Česku dosud neexistuje zálohový systém na plechovky, který by zajistil jejich efektivní sběr a znovu využití,“ uvedl mluvčí.
Za poslední dva roky, kdy podle Kováře pivovar nezdražoval, vzrostla inflace v ČR o 5,06 procenta. „Část zvýšených nákladů Prazdroj absorbuje a nepromítne do cen. Kromě inflačních vlivů jsme museli řešit i rostoucí nároky v daňové oblasti,“ řekl. Zvýšila se sazba u daně z příjmu právnických osob, daně z nemovitostí a vzrostla i sazba DPH u nealkoholického piva. Loni odvedl Prazdroj na daních do českého státního rozpočtu 6,6 miliardy korun, což je nejvyšší částka v historii firmy, dodal mluvčí.
Prazdroj loni zejména díky rostoucímu exportu zvýšil meziročně tržby o 6,7 procenta na 23 miliard korun. Čistý zisk klesl o 0,8 procenta na 5,9 miliardy korun. Vývoz piva loni vzrostl o desetinu na 1,97 milionu hektolitrů a prodeje v ČR zůstaly na 7,3 milionu hektolitrů.
Podle Kováře Prazdroj k cenové úpravě přistupuje kvůli tomu, aby dokázal i v budoucnu garantovat nejvyšší kvalitu svých piv i dalších služeb, také proto, aby byl i dále schopen investovat do nových produktů a výrobních inovací. Loni investoval 1,65 miliardy korun. Nejvíce do nové stáčecí linky na skleněné vratné lahve v plzeňském pivovaru za 700 milionů korun, 420 milionů korun vynaložil na podporu hospod a restaurací, jak do jejich vybavení, tak do školicích programů pro výčepní a další personál.
