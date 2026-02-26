OBRAZEM: Sto místností, tisíce trofejí a žádná voda. Úklid Konopiště je alchymie
Na zámku Konopiště na Benešovsku vrcholí předsezonní přípravy. Uklízečky oprašují historický nábytek, čistí trofeje i talíře zavěšené na stěnách, myjí okna a ošetřují podlahy. Sezona na jedné z nejnavštěvovanějších památek středních Čech začne v dubnu, mimořádně se ale brány otevřou už tuto neděli při výročí narození vévodkyně Žofie z Hohenbergu.
Návštěvníky čeká speciální prohlídka jejích soukromých komnat, běžně nepřístupných pokojů i míst, která měla manželka následníka rakouského trůnu na zámku nejraději. „Vystavíme její osobní předměty, které se běžně neukazují. Spoustu fotografií, věcí každodenní potřeby, kterých se přímo dotýkala. I její deníček,“ uvedla kastelánka Jana Sedláčková.
Úklid bez vody a s maximální opatrností
Zámek sice mimo sezonu pořádá mimořádné prohlídky či gastronomické akce, celoročně otevřený ale být nemůže. Rozsáhlý mobiliář vyžaduje pravidelnou údržbu a restaurování.
Samotný úklid je přitom mimořádně náročný. Uklízečky nesmějí používat vodu – ani na parkety. Nábytek proto oprašují co nejměkčími prachovkami a štětečky. „Je to práce, která vyžaduje hodně trpělivosti, ale ty věci si to zaslouží. Musíme myslet i na další generace,“ podotkla Sedláčková.
Čistit je nutné i prostory za nábytkem, které se během sezony neudržují. Každý kus se přitom musí přesouvat co nejméně, aby nedošlo k poškození. „Nejdřív musíme prachovkou setřít prach, abychom ho nezatřeli leštěnkou do dřeva. Na parkety si vaříme svoji pastu,“ popsala uklízečka Jana Pikousová.
Na zámku pracují tři uklízečky, v zimě jim pomáhá i jedna z průvodkyň. Úklid jediné komnaty trvá dva až tři dny – a místností je na Konopišti více než sto. Nejnáročnější jsou chodby plné loveckých trofejí. „Každá se musí oprášit,“ dodala Pikousová.
Šlechta na cestách a unikátní exponáty
Letošním tématem českých památek je Šlechta na cestách. Poslední majitel Konopiště František Ferdinand d'Este byl vášnivým cestovatelem, absolvoval i cestu kolem světa a přivezl si množství fotografií, trofejí, suvenýrů i darů. „Máme obrovské množství materiálu, které využijeme,“ uvedla kastelánka.
Návštěvníci tak uvidí například kanopu – nádobu na vnitřnosti mrtvých, kterou si arcivévoda přivezl z Egypta. K vidění bude při večerních prohlídkách a některé exponáty i na základních okruzích.
Jednou z novinek budou také stolní hodiny z 19. století vybavené akumulátorem, žárovkou a zrcadlovou čočkou. Po stisknutí tlačítka promítaly v noci čas na strop. Sloužily v době, kdy na zámku ještě nebyla zavedena elektřina. „Je to krásná, unikátní technická věc,“ doplnila Sedláčková.
Historie a návštěvnost
Konopiště původně založil koncem 13. století jako gotickou pevnost biskup Tobiáš z Benešova. Postupně se zde vystřídala řada šlechtických rodů, mimo jiné Šternberkové, Hodějovští z Hodějova, Vrtbové z Vrtby a Lobkowiczové. V roce 1887 panství koupil František Ferdinand d'Este a přebudoval ho na reprezentativní sídlo budoucího císaře.
V loňském roce zámek navštívilo 74 300 lidí, což bylo méně než předloni. Pokles mohl souviset s dopravními omezeními v okolí. I tak Konopiště patří spolu s Karlštejnem a Křivoklátem mezi nejnavštěvovanější památky ve středních Čechách.
