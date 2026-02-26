Vyberte si z našich newsletterů

OBRAZEM: Sto místností, tisíce trofejí a žádná voda. Úklid Konopiště je alchymie

OBRAZEM: Sto místností, tisíce trofejí a žádná voda. Úklid Konopiště je alchymie

Zámek Konopiště
ČTK
nst
nst

Na zámku Konopiště na Benešovsku vrcholí předsezonní přípravy. Uklízečky oprašují historický nábytek, čistí trofeje i talíře zavěšené na stěnách, myjí okna a ošetřují podlahy. Sezona na jedné z nejnavštěvovanějších památek středních Čech začne v dubnu, mimořádně se ale brány otevřou už tuto neděli při výročí narození vévodkyně Žofie z Hohenbergu.

Návštěvníky čeká speciální prohlídka jejích soukromých komnat, běžně nepřístupných pokojů i míst, která měla manželka následníka rakouského trůnu na zámku nejraději. „Vystavíme její osobní předměty, které se běžně neukazují. Spoustu fotografií, věcí každodenní potřeby, kterých se přímo dotýkala. I její deníček,“ uvedla kastelánka Jana Sedláčková.

Úklid bez vody a s maximální opatrností

Zámek sice mimo sezonu pořádá mimořádné prohlídky či gastronomické akce, celoročně otevřený ale být nemůže. Rozsáhlý mobiliář vyžaduje pravidelnou údržbu a restaurování.

Samotný úklid je přitom mimořádně náročný. Uklízečky nesmějí používat vodu – ani na parkety. Nábytek proto oprašují co nejměkčími prachovkami a štětečky. „Je to práce, která vyžaduje hodně trpělivosti, ale ty věci si to zaslouží. Musíme myslet i na další generace,“ podotkla Sedláčková.

Čistit je nutné i prostory za nábytkem, které se během sezony neudržují. Každý kus se přitom musí přesouvat co nejméně, aby nedošlo k poškození. „Nejdřív musíme prachovkou setřít prach, abychom ho nezatřeli leštěnkou do dřeva. Na parkety si vaříme svoji pastu,“ popsala uklízečka Jana Pikousová.

Na zámku pracují tři uklízečky, v zimě jim pomáhá i jedna z průvodkyň. Úklid jediné komnaty trvá dva až tři dny – a místností je na Konopišti více než sto. Nejnáročnější jsou chodby plné loveckých trofejí. „Každá se musí oprášit,“ dodala Pikousová.

Šlechta na cestách a unikátní exponáty

Letošním tématem českých památek je Šlechta na cestách. Poslední majitel Konopiště František Ferdinand d'Este byl vášnivým cestovatelem, absolvoval i cestu kolem světa a přivezl si množství fotografií, trofejí, suvenýrů i darů. „Máme obrovské množství materiálu, které využijeme,“ uvedla kastelánka.

Návštěvníci tak uvidí například kanopu – nádobu na vnitřnosti mrtvých, kterou si arcivévoda přivezl z Egypta. K vidění bude při večerních prohlídkách a některé exponáty i na základních okruzích.

Jednou z novinek budou také stolní hodiny z 19. století vybavené akumulátorem, žárovkou a zrcadlovou čočkou. Po stisknutí tlačítka promítaly v noci čas na strop. Sloužily v době, kdy na zámku ještě nebyla zavedena elektřina. „Je to krásná, unikátní technická věc,“ doplnila Sedláčková.

Historie a návštěvnost

Konopiště původně založil koncem 13. století jako gotickou pevnost biskup Tobiáš z Benešova. Postupně se zde vystřídala řada šlechtických rodů, mimo jiné Šternberkové, Hodějovští z Hodějova, Vrtbové z Vrtby a Lobkowiczové. V roce 1887 panství koupil František Ferdinand d'Este a přebudoval ho na reprezentativní sídlo budoucího císaře.

V loňském roce zámek navštívilo 74 300 lidí, což bylo méně než předloni. Pokles mohl souviset s dopravními omezeními v okolí. I tak Konopiště patří spolu s Karlštejnem a Křivoklátem mezi nejnavštěvovanější památky ve středních Čechách.

Pražský hrad

České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie

Enjoy

nst

Přečíst článek
Severní Korea dokončila výstavbu rozsáhlé turistické zóny na východním pobřeží.

KLDR chce propagovat turismus. První resort otevře příští týden a budovat chce další

Enjoy

ČTK

Přečíst článek

Česká spořitelna vydělala téměř 28 miliard

Penta kupuje centrálu České spořitelny u metra Budějovická v Praze
ČTK
ČTK
ČTK

České spořitelně loni stoupl čistý zisk meziročně o 6,1 procenta na 27,8 miliardy korun. Provozní zisk vzrostl o 5,3 procenta na 33,9 miliardy korun. Vliv na to měly o 4,7 procenta vyšší provozní výnosy, které dosáhly 59,2 miliardy korun. Provozní náklady se zvýšily o čtyři procenta na 25,3 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky poskytla Česká spořitelna.

„Zaznamenali jsme obchodní růst ve většině klíčových oblastí, jež tvoří pilíře dlouhodobé prosperity – ať už jde o investice, spoření na důchod či úvěry na bydlení,“ uvedl Attila Sánta, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení.

Zdůraznil, že vlivem vyššího zájmu o produkty spořitelny vzrostly meziročně příjmy z poplatků a provizí i čistých úrokových příjmů. Čistý výnos z poplatků a provizí byl vyšší o 3,1 procenta a činil 13,2 miliardy korun, čistý úrokový výnos stoupl o 5,8 procenta na 42,1 miliardy korun.

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Money

Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

„Tyto ukazatele byly hlavním motorem růstu provozního i čistého zisku. Pozitivní roli sehrálo rovněž zlepšení provozní efektivity, díky němuž se poměr nákladů a výnosů snížil pod hranici 43 procent. Významnou nákladovou položkou přitom zůstávají investice do oblasti AI a zavádění umělé inteligence,“ doplnil Sánta.

Konsolidovaná bilanční suma ke konci loňského roku dosáhla 2038,5 miliardy korun, byla vyšší o 0,4 procenta.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

Úvěry rostly

Hrubý objem klientských úvěrů skupiny vzrostl o 7,9 procenta na 1198,6 miliardy korun. Portfolio úvěrů domácnostem se zvýšilo o 7,8 procenta na 748,5 miliardy korun a objem úvěrů korporátním subjektům vzrostl o 7,6 procenta na 444,4 miliardy korun.

Závazky ke klientům byly vyšší o 3,1 procenta a dosáhly 1529,8 miliardy korun, což bylo způsobeno růstem vkladů domácností na 1048,4 miliardy korun a vkladů korporátní klientely na 320,9 miliardy korun.

Česká spořitelna loni zvýšila svou ziskovost hlavně díky vyšším příjmům z poplatků a provizí, ale také vyšším čistým úrokovým výnosům, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Vyšší příjmy z poplatků a provizí jsou dány meziročním růstem aktiv pod správou, za což podle něj může převážně přesun vkladů do investičních produktů. Mezičtvrtletní růst čistého zisku o 41,1 procenta mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím byl dán prodejem budovy centrály Budějovická Plaza, podotkl.

Spořitelna je největší bankou v ČR podle počtu klientů, ke konci loňského roku jich měla 4,5 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která Českou spořitelnu vlastní, je hlavní společností na bankovním trhu střední a východní Evropy. Čistý zisk Erste ve finančním roce 2025 vzrostl o 12,3 procenta na 3,5 miliardy eur (84,8 miliardy korun).

Cla, konflikty a nervozita. Investoři opouštějí akcie i přes dobré výsledky

Cla, konflikty a nervozita. Investoři opouštějí akcie i přes dobré výsledky
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Firmy z indexu S&P 500 letos ve velkém překonávají očekávání analytiků – ať už jde o zisky, nebo tržby. Logicky by se dalo čekat, že jejich akcie po zveřejnění výsledků porostou. Jenže často se děje pravý opak. Investoři se totiž nedívají zpět, ale dopředu. A výhled je momentálně plný otazníků.

Právě končící výsledková sezóna přinesla zvláštní paradox. Mnohé firmy doručily velmi solidní, někdy i mimořádně silná čísla. Přesto trh u řady titulů reagoval poklesem. Důvodem jsou vysoká očekávání, geopolitické napětí, obchodní spory, přesuny kapitálu i obavy z technologické disrupce.

Investoři přepínají do „risk off“

Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška hraje klíčovou roli aktuální nálada na trzích. Tu v posledních dnech výrazně ovlivnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zablokoval nouzová cla prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům však vzápětí oznámil plošné globální clo a jeho navýšení. „Hlavním dopadem aktuální situace je narůstající nejistota v globálním byznysu a mezinárodním obchodě,“ říká Míšek. Soud sice podle něj oslabil prezidentovu vyjednávací pozici, nezbavil ho však možnosti využívat obchodní tarify jako nástroj politického tlaku.

Investoři zároveň sledují geopolitická rizika, například možnost eskalace konfliktu na Blízkém východě. Uzavření Hormuzského průlivu by v krajním případě znamenalo nabídkový šok na ropném trhu.

„Současnou situaci bych označil za mimořádně nepřehlednou. Investoři proto volí risk off. Stahují kapitál z akcií a sledujeme rotaci do komodit,“ dodává Míšek.

Michal Strnad

Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?

Money

Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Od technologií k hodnotovým titulům

Podle analytika XTB Tomáše Cverny je vývoj indexu S&P 500 výrazně ovlivněn výprodejem technologických akcií. Investoři se vracejí spíše k hodnotovým titulům.

Důvodem jsou především obavy z budoucího vývoje kapitálových nákladů. Vysoké investice s nejistou návratností drží investory v napětí a komentáře k výhledům často zastíní dobré výsledky za uplynulé kvartály.

Trh si klade jednoduchou otázku: kolik budou stát investice do umělé inteligence, datacenter a infrastruktury – a kdy se skutečně vrátí? Pokud je odpověď nejasná, přichází opatrnost.

Vysoká očekávání, malý prostor pro chybu

Analytik Portu Lukáš Raška upozorňuje, že nejde o jeden faktor, ale o kombinaci vlivů. Po silném růstu jsou trhy citlivější, valuace mnoha titulů napjaté a investoři opatrnější kvůli makroekonomickým rizikům.

V takovém prostředí podle Rašky stačí i drobné zklamání ve výhledu a přichází výběr zisků. Firmám už nestačí „jen“ překonat odhady. Musejí přesvědčivě ukázat, že růst bude pokračovat. Pokud management signalizuje zpomalení poptávky, tlak na marže nebo vyšší investice, reakce bývá negativní.

„Dobré zprávy jsou často v ceně započítané dopředu. Samotné překonání odhadů už nestačí,“ dodává Raška.

Září zůstává pro trhy historicky nešťastným obdobím, což se v letošním roce nemění

Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě

Trhy

Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

Do hry vstupuje i strach z AI

Dalším faktorem jsou obavy z nástupu agentní umělé inteligence. Podle Míška má agentic AI v roce 2026 vstoupit do fáze prudké akcelerace a zásadně narušit přibližně 700miliardový trh aplikačního softwaru.

Rychle roste počet nástrojů pro vývoj autonomních AI agentů, zrychluje se vývoj softwaru a rozšiřuje se okruh vývojářů. Tlak na tradiční softwarové firmy sílí – jejich produkty mohou být postupně přepisovány nebo nahrazovány právě AI agenty.

Výsledková sezóna tak ukazuje jedno: dobrá minulost už investorům nestačí. Rozhodující je to, jak firmy obstojí v nejisté budoucnosti.

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

Týden tradera: Korekce po euforii. Investoři zpochybňují návratnost AI

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
