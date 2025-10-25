Nový magazín právě vychází!

České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie

Pražský hrad
Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.

Podle zveřejněných údajů se evropský hotelový trh za letošní tři čtvrtletí pohyboval na hranici stagnace. Tradiční lídři – Německo a Francie – vykazují téměř pětiprocentní propad tržeb, přičemž největší ztráty zaznamenalo Německo v posledních čtyřech měsících. Jen v červnu se tamní tržby propadly o 18 procent, a pokles pokračoval i v září. Francie se z hlubokého srpnového propadu kolem 11 procent sice částečně vzpamatovala, ale celkově za Německem stále zaostává.

Naopak rychlejší růst než Česko hlásí Maďarsko a Polsko, zatímco nejvýraznější meziroční zisky přes 10 procent evidují státy jako Rusko, Turecko či Izrael, doplněné o Finsko, Lotyšsko, Litvu a Bulharsko. Tyto země ale obecně pracují s nižšími cenami ubytování. Český výsledek tak v kontextu kontinentu působí pozitivně, i když je patrné, že menší trh je silně závislý na regionálním vývoji.

Lidé už nechtějí jen památky

„Žijeme v provázaném světě, kde se informace za sekundu objevují na druhé straně planety. To má vliv i na hotelový trh. Lidé už necestují jen za památkami – chtějí akce, moderní dopravu, fungující ekonomiku i nové typy ubytování,“ komentuje situaci Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2024 ubytovala přes dva miliony hostů. Podle něj bude budoucnost cestovního ruchu úzce spjatá s celkovou kondicí ekonomiky: „Pokud ekonomika nebude dobře fungovat a stát nepodpoří cestovní ruch, staneme se brzy periferií a skanzenem.“

Nabídka restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise oceněné Michelinskou hvězdou

První Průvodce Michelin pro Česko vyjde v prosinci. Stát zaplatí desítky milionů korun

Enjoy

Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.

Přečíst článek

Zářijový růst zkreslily loňské povodně

Zářijové výsledky letošního roku působí na první pohled povzbudivě – tržby vzrostly o 14 procent oproti předchozímu září. Odborníci však upozorňují, že srovnání zkreslují povodňové stavy v roce 2024, které tehdy omezily poptávku po ubytování.

Zářijový měsíc přitom patří společně s květnem a prosincem mezi nejvýkonnější období roku. Po konci letní sezóny přebírají hlavní roli města, především Praha, která díky mírnému klimatu těží z neprázdninové turistiky i nárůstu firemních akcí a konferencí.

Evropský trh se proměňuje

Změny v evropském hotelovém sektoru jsou zřetelné. Země střední a východní Evropy – Polsko, Maďarsko či Česká republika – již podle analytiků dohnaly tradiční západoevropské konkurenty, a v některých ohledech je dokonce překonávají.

Současně však nelze přehlédnout, že velké trhy určují tempo celé Evropy. Pokud bude pokračovat pokles v Německu a Francii, může to negativně ovlivnit i menší regionální trhy. Otázkou zůstává, jak si Česká republika dokáže udržet tempo růstu, pokud se nepříznivé evropské trendy prohloubí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou

Podpojištění je tichý zabiják finanční jistoty. Většina Čechů by po katastrofě skončila bez střechy nad hlavou
Sedm z deseti rodinných domů v Česku je pojištěno na příliš nízkou částku. V případě katastrofy by jejich majitelům chyběl i milion korun. Češi by pak žádali o pomoc rodinu, stát nebo veřejnost, ukazuje průzkum České asociace pojišťoven.

Až 70 procent rodinných domů je podpojistěných a jejich pojištění by v případě pojistné události pokrylo jen 60 procent škody. Na nový domov by tak Čechům podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven chyběl i více než milion korun. Vyřešili by to nejčastěji půjčkou, čtvrtina by se obrátila na rodinu a 15 procent by žádalo stát o dotace. Někteří by dokonce uspořádali veřejnou sbírku.

„Podpojištění je dlouhodobý problém, který ale má drtivé dopady. Když dojde na pojistnou událost, je už pozdě cokoli řešit. Apelujeme proto na klienty pojišťoven, aby se nenechali uchlácholit podpisem smlouvy, ale pravidelně ji aktualizovali,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven. Pojistná částka přitom dosahuje jen 60 procent reprodukční hodnoty domu a Češi by tak v případě totální škody neměli dostatek prostředků na obnovu či znovupostavení svých nemovitostí.

Bez pomoci by to nezvádli 

Nedávný průzkum České asociace pojišťoven ukázal, že by Čechům na nový dům chyběly statisíce. Pro 17 procent z těch, kteří mají alespoň částečnou představu o hodnotě domu a výši pojistky, by ztráta přesáhla milion korun. Řešení by přitom byla rozmanitá a nechybí v nich ani žádost o pomoc veřejnosti. „Pokud by Čechům kvůli podpojištění chyběly finance na obnovu domova, sáhly by v první řadě do svých úspor,“ upřesňuje gestorka neživotního pojištění České asociace pojišťoven Lenka Slabejová. Touto cestou by se podle průzkumu vydalo 46 procent respondentů. Další možností je pro Čechy půjčka (27 procent) nebo pomoc rodiny (25 procent).

„Nepřekvapivý je záměr získat prostředky ze státních dotací nebo ve veřejné sbírce. Ani na jedno se ale nelze spoléhat – stát se nesoustředí na jednotlivce a veřejné sbírky nejsou příliš úspěšné. A pokud ano, spíše u nízkých částek,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Matoušek. Na jedné z nejznámějších dárcovských platformách bylo k povodním v roce 2024 vyhlášeno na 200 sbírek, z nichž úspěšná byla jen asi polovina.

ČAP, užito se svolením

Podpojištění se dá předejít

Riziku podpojištění lze přitom podle odborníků předejít snadno. „Klíčová je kontrola nastavení smlouvy každé dva až tři roky a samozřejmě při každé úpravě nemovitosti, ať již se jedná o rekonstrukci, přístavbu nebo třeba instalaci fotovoltaické elektrárny či výměnu kotle,“ vyjmenovává Lenka Slabejová a dodává: „Pravidelnou aktualizaci nám může vyřešit tzv. indexace, která za nás automaticky hlídá vývoj cen nemovitostí v závislosti na inflaci. Na nás pak zbývá jen hlídat, zda nedošlo k navýšení hodnoty domu jiným způsobem.“

Na problematiku podpojištění přitom Česká asociace pojišťoven upozorňuje dlouhodobě – aktuálně prostřednictvím kampaně 60 procent nestačí. Na webových stránkách www.60nestaci.cz si zájemci po zadání několika málo základních údajů o svém domě mohou spočítat orientační pojistnou hodnotu nemovitosti. A pokud neodpovídá pojištění, mohou snadno kontaktovat svou pojišťovnu a smlouvu aktualizovat.

Průzkum Pojištění majetku a podpojištění realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na dvou vzorcích: na 1575 respondentech ve věku 18-65 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, čistého příjmu, druhu pojištění a regionu a velikosti místa bydliště a na 2053 respondentech ve věku 18–65 let v reprezentativním zastoupení. Sběr dat proběhl online.

ERP systém: Klíč k efektivní optimalizaci skladových procesů

Správné řízení skladových procesů je nezbytné pro každou společnost, která se zabývá fyzickými produkty. Chyby v inventáři, zpožděné dodávky či špatné řízení zásob mohou vést k výrazným nákladům a ztrátě zákazníků. V dnešní konkurenční době hledají firmy způsoby, jak zefektivnit a automatizovat své skladové operace. Jedním z nejefektivnějších nástrojů pro tuto optimalizaci je implementace ERP systému. V tomto článku si ukážeme, jak ERP systém Vario pomáhá zlepšit skladové hospodářství a jaké přínosy přináší firmám.

Nejčastější problémy v rámci skladového hospodářství

Pomalejší expedice a nespokojenost zákazníků

Pokud není skladový proces dobře nastavený, může docházet ke zpožděním při expedici zboží. Dlouhé čekací doby na dodání mohou snížit důvěru zákazníků a poškodit reputaci firmy.

Nedostatečný přehled o pohybu zboží

Bez efektivního systému je obtížné sledovat, kde se konkrétní položka nachází, jaký je její stav a kdy je potřeba doplnit zásoby. To vede k neefektivitě a vyšším nákladům na řízení skladu.

Jak ERP systém Vario zlepšuje skladové procesy

Optimalizace objednávek a řízení dodávek

ERP systém propojuje sklad s dalšími firemními odděleními, např. nákupem a prodejem.

Systém automaticky generuje objednávky, když zásoby klesnou pod určitou úroveň, a pomáhá tak předcházet výpadkům zboží.

Efektivnější řízení logistiky a expedice

ERP systém zjednodušuje procesy související s expedicí zboží.

Pomáhá optimalizovat skladové trasy, minimalizovat čekací doby a koordinovat dodávky tak, aby zákazníci dostali své objednávky co nejrychleji.

Integrace s dalšími systémy

Moderní ERP řešení lze integrovat s e-commerce platformami a dalšími systémy, což zajišťuje plynulý tok informací mezi různými částmi firmy.

Tím se eliminuje potřeba duplikace dat a usnadňuje celkové řízení firmy.

Jak ERP systém Vario pomáhá firmám se skladovým hospodářstvím

ERP systém Vario je osvědčeným řešením pro firmy, které chtějí efektivně řídit svůj sklad a optimalizovat logistické procesy.

Tento systém umožňuje snadné propojení skladových operací s účetnictvím, obchodem i e-commerce, čímž výrazně zjednodušuje práci a šetří čas. Jak konkrétně pomáhá ve skladové praxi:

„Ta úspora času je neuvěřitelná. Automatizace procesu zpracování zakázek nám šetří určitě až stovky člověkohodin ročně,“ hodnotí Vario Libor Havránek, marketing manager Yssen Tools.

Výhody Varia v kostce:

  • Přehledné řízení skladových zásob v reálném čase
  • Automatizace procesů a eliminace chyb
  • Rychlejší expedice a optimalizace dodávek
  • Snadná integrace s e-commerce a dalšími systémy
  • Škálovatelnost podle potřeb vaší firmy

Vario pomáhá firmám zefektivnit skladové hospodářství, snížit provozní náklady a zlepšit zákaznickou spokojenost.

Pokud hledáte moderní ERP systém, který vám pomůže s růstem podnikání, Vario je ideální volbou. Neváhejte a vyzkoušejte si bezplatnou demoverzi.

