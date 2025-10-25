České hotely odolávají evropské stagnaci. Varování však přichází z Německa a Francie
Zářijová globální data analytické společnosti STR přinesla aktuální pohled na vývoj hotelového trhu ve světě, v Evropě i v České republice. Zatímco české hotely zaznamenaly meziroční růst tržeb o 5,2 procenta, většina Evropy spíše stagnuje – a velké trhy dokonce hlásí pokles.
Podle zveřejněných údajů se evropský hotelový trh za letošní tři čtvrtletí pohyboval na hranici stagnace. Tradiční lídři – Německo a Francie – vykazují téměř pětiprocentní propad tržeb, přičemž největší ztráty zaznamenalo Německo v posledních čtyřech měsících. Jen v červnu se tamní tržby propadly o 18 procent, a pokles pokračoval i v září. Francie se z hlubokého srpnového propadu kolem 11 procent sice částečně vzpamatovala, ale celkově za Německem stále zaostává.
Naopak rychlejší růst než Česko hlásí Maďarsko a Polsko, zatímco nejvýraznější meziroční zisky přes 10 procent evidují státy jako Rusko, Turecko či Izrael, doplněné o Finsko, Lotyšsko, Litvu a Bulharsko. Tyto země ale obecně pracují s nižšími cenami ubytování. Český výsledek tak v kontextu kontinentu působí pozitivně, i když je patrné, že menší trh je silně závislý na regionálním vývoji.
Lidé už nechtějí jen památky
„Žijeme v provázaném světě, kde se informace za sekundu objevují na druhé straně planety. To má vliv i na hotelový trh. Lidé už necestují jen za památkami – chtějí akce, moderní dopravu, fungující ekonomiku i nové typy ubytování,“ komentuje situaci Jaroslav Svoboda, majitel největší české hotelové skupiny Czech Inn Hotels, která v roce 2024 ubytovala přes dva miliony hostů. Podle něj bude budoucnost cestovního ruchu úzce spjatá s celkovou kondicí ekonomiky: „Pokud ekonomika nebude dobře fungovat a stát nepodpoří cestovní ruch, staneme se brzy periferií a skanzenem.“
Zářijový růst zkreslily loňské povodně
Zářijové výsledky letošního roku působí na první pohled povzbudivě – tržby vzrostly o 14 procent oproti předchozímu září. Odborníci však upozorňují, že srovnání zkreslují povodňové stavy v roce 2024, které tehdy omezily poptávku po ubytování.
Zářijový měsíc přitom patří společně s květnem a prosincem mezi nejvýkonnější období roku. Po konci letní sezóny přebírají hlavní roli města, především Praha, která díky mírnému klimatu těží z neprázdninové turistiky i nárůstu firemních akcí a konferencí.
Evropský trh se proměňuje
Změny v evropském hotelovém sektoru jsou zřetelné. Země střední a východní Evropy – Polsko, Maďarsko či Česká republika – již podle analytiků dohnaly tradiční západoevropské konkurenty, a v některých ohledech je dokonce překonávají.
Současně však nelze přehlédnout, že velké trhy určují tempo celé Evropy. Pokud bude pokračovat pokles v Německu a Francii, může to negativně ovlivnit i menší regionální trhy. Otázkou zůstává, jak si Česká republika dokáže udržet tempo růstu, pokud se nepříznivé evropské trendy prohloubí.
