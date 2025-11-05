Z castingové agentury je továrna na zbraně. Válka změnila ukrajinskou Fire Point v miliardový byznys
Ještě před pár lety hledala herce do reklam. Dnes vyrábí zbraně, které zasahují cíle tisíce kilometrů daleko. Příběh ukrajinské Fire Point ukazuje, jak válka proměnila celé odvětví i žebříček průmyslových obrů.
Z malého začínajícího podniku, který původně fungoval jako castingová agentura, se stala jedna z největších firem vyrábějících drony pro ukrajinské ozbrojené síly. Podle deníku The New York Times získala společnost Fire Point za letošní rok zakázky v hodnotě jedné miliardy dolarů (přibližně 21,2 miliardy korun).
Ještě před začátkem války na Ukrajině v únoru 2022 působila firma, z níž Fire Point později vznikla, podle ukrajinského rejstříku jako castingová agentura pro filmové a televizní produkce. Její registrovaný vlastník Jehor Skalyha je generálním ředitelem jiné společnosti At Point, která vyhledává lokace pro filmová natáčení.
Drony z polystyrenu a uhlíkových vláken
Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy
Drony z polystyrenu a uhlíkových vláken
Díky rychlému rozvoji a rozsáhlé výrobě se Fire Point stala významným hráčem na trhu s vojenskými drony. Vyrábí dálkově řízené výbušné stroje z levných materiálů – polystyrenu, překližky, plastu a uhlíkového vlákna používaného například u závodních kol.
Podobně jako jiné výrobce dronů i Fire Point Ukrajinci vnímají jako národní hrdiny. Společnost však čelí obviněním z korupce a netransparentních zakázek.
Obvinění z korupce i pochybnosti o kvalitě
Analytici a protikorupční aktivisté upozorňují na neprůhledné přidělování vládních zakázek a možné zneužívání zisků firmy. Ukrajinská Národní agentura pro předcházení korupci (NAZK / NACP) dokonce zvažovala, že vyzve parlament k prošetření těchto tvrzení, zatím však k tomu nepřistoupila.
Společnost čelí také obviněním, že je zvýhodňována navzdory problémům s kvalitou svých dronů, které mají být méně úspěšné při útocích v Rusku než konkurenční výrobky. Fire Point podle NYT uvedla, že počáteční problémy odstranila, avšak toto tvrzení zatím není nezávisle ověřeno.
Boom válečných technologií
Od začátku války výroba dronů na Ukrajině zažívá obrovský boom a přitahuje i zahraniční investory. „Tyto drony jsou potřebné i v Evropě a Spojených státech,“ uvedl Oleksandr Kamyšin, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského pro strategický průmysl.
Podle ministerstva pro strategická průmyslová odvětví vzniklo mezi lety 2022 a 2024 v zemi 425 nových zbrojních firem. Organizace Brave 1, která jako pobočka Ministerstva digitální transformace podporuje vojenské inovace, odhaduje, že nyní na Ukrajině vyvíjí nebo vyrábí zbraně více než 2000 společností.
Flamingo: růžová střela s doledem 3000 kilometrů
Fire Point, specializující se na drony s dlouhým doletem, konkuruje více než dvacítce dalších firem. Podle svých údajů se její stroje podílely až na 60 procentech ukrajinských útoků na ruské cíle.
Firma také rozšiřuje výrobu nové řízené střely s názvem Flamingo, která létá těsně nad zemí a může mít dolet až 3000 kilometrů.
K názvu vedla bizarní náhoda – technici první testovací střelu natřeli růžovou barvou, aby po zkouškách snáze našli trosky. Červená, kterou chtěli původně použít, jim totiž došla.
Drony jako klíčová zbraň války
Ukrajina se brání ruské agresi již čtvrtým rokem. Drony hrají v konfliktu zásadní roli – využívají se k průzkumu, sabotáži i přímým útokům. V posledních měsících se ukrajinské útoky stále častěji zaměřují na ruský ropný průmysl, aby narušily zásobování armády a oslabily příjmy Moskvy z vývozu paliv.
