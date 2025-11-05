Nový magazín právě vychází!

Z castingové agentury je továrna na zbraně. Válka změnila ukrajinskou Fire Point v miliardový byznys
Ilustrační foto, Profimedia
ČTK

Ještě před pár lety hledala herce do reklam. Dnes vyrábí zbraně, které zasahují cíle tisíce kilometrů daleko. Příběh ukrajinské Fire Point ukazuje, jak válka proměnila celé odvětví i žebříček průmyslových obrů.

Z malého začínajícího podniku, který původně fungoval jako castingová agentura, se stala jedna z největších firem vyrábějících drony pro ukrajinské ozbrojené síly. Podle deníku The New York Times získala společnost Fire Point za letošní rok zakázky v hodnotě jedné miliardy dolarů (přibližně 21,2 miliardy korun).

Ještě před začátkem války na Ukrajině v únoru 2022 působila firma, z níž Fire Point později vznikla, podle ukrajinského rejstříku jako castingová agentura pro filmové a televizní produkce. Její registrovaný vlastník Jehor Skalyha je generálním ředitelem jiné společnosti At Point, která vyhledává lokace pro filmová natáčení.

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Zprávy z firem

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

nst

Přečíst článek

Drony z polystyrenu a uhlíkových vláken

Díky rychlému rozvoji a rozsáhlé výrobě se Fire Point stala významným hráčem na trhu s vojenskými drony. Vyrábí dálkově řízené výbušné stroje z levných materiálů – polystyrenu, překližky, plastu a uhlíkového vlákna používaného například u závodních kol.

Podobně jako jiné výrobce dronů i Fire Point Ukrajinci vnímají jako národní hrdiny. Společnost však čelí obviněním z korupce a netransparentních zakázek.

Obvinění z korupce i pochybnosti o kvalitě

Analytici a protikorupční aktivisté upozorňují na neprůhledné přidělování vládních zakázek a možné zneužívání zisků firmy. Ukrajinská Národní agentura pro předcházení korupci (NAZK / NACP) dokonce zvažovala, že vyzve parlament k prošetření těchto tvrzení, zatím však k tomu nepřistoupila.

Společnost čelí také obviněním, že je zvýhodňována navzdory problémům s kvalitou svých dronů, které mají být méně úspěšné při útocích v Rusku než konkurenční výrobky. Fire Point podle NYT uvedla, že počáteční problémy odstranila, avšak toto tvrzení zatím není nezávisle ověřeno.

Ruský voják s dronem

Poláci na EU čekat nehodlají. Proti ruské hrozbě si postaví vlastní „dronovou zeď“

Politika

Polsko se chystá zahájit výstavbu národního systému obrany proti dronům během několika měsíců – bez čekání na společnou iniciativu Evropské unie. Oznámil to náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk, podle něhož chce Varšava reagovat na rostoucí riziko útoků bezpilotních letounů z ruské strany.

nst

Přečíst článek

Boom válečných technologií

Od začátku války výroba dronů na Ukrajině zažívá obrovský boom a přitahuje i zahraniční investory. „Tyto drony jsou potřebné i v Evropě a Spojených státech,“ uvedl Oleksandr Kamyšin, poradce prezidenta Volodymyra Zelenského pro strategický průmysl.

Podle ministerstva pro strategická průmyslová odvětví vzniklo mezi lety 2022 a 2024 v zemi 425 nových zbrojních firem. Organizace Brave 1, která jako pobočka Ministerstva digitální transformace podporuje vojenské inovace, odhaduje, že nyní na Ukrajině vyvíjí nebo vyrábí zbraně více než 2000 společností.

Flamingo: růžová střela s doledem 3000 kilometrů

Fire Point, specializující se na drony s dlouhým doletem, konkuruje více než dvacítce dalších firem. Podle svých údajů se její stroje podílely až na 60 procentech ukrajinských útoků na ruské cíle.

Firma také rozšiřuje výrobu nové řízené střely s názvem Flamingo, která létá těsně nad zemí a může mít dolet až 3000 kilometrů.
K názvu vedla bizarní náhoda – technici první testovací střelu natřeli růžovou barvou, aby po zkouškách snáze našli trosky. Červená, kterou chtěli původně použít, jim totiž došla.

Drony jako klíčová zbraň války

Ukrajina se brání ruské agresi již čtvrtým rokem. Drony hrají v konfliktu zásadní roli – využívají se k průzkumu, sabotáži i přímým útokům. V posledních měsících se ukrajinské útoky stále častěji zaměřují na ruský ropný průmysl, aby narušily zásobování armády a oslabily příjmy Moskvy z vývozu paliv.

Dokud se nezmění základní sazba vyhlašovaná Českou národní bankou (ČNB), budou se nejzajímavější nabídky tuzemských bank pohybovat pravděpodobně stále kolem čtyř procent. Je možné, že tato situace vydrží až do konce letošního roku.

Aktuální dvoutýdenní repo sazba (2T), která je klíčová a určuje, za kolik si banky mohou ukládat volné prostředky u ČNB, zůstává od poslední květnové změny na úrovni 3,5 procenta. V kuloárech se zatím příliš neočekává, že by bankovní rada k jejím úpravám přistoupila. Definitivně se to potvrdí už tento čtvrtek, kdy se koná další měnověpolitické jednání bankovní rady ČNB.

Do kdy vám vydrží sazba na spořicím účtu

Vybrané banky v Česku nyní spíše upravují termíny, do kdy klientům garantují své nejvyšší úročení. Stále více bank ale slibuje, že sazby udrží ještě několik týdnů. Minimálně čtyři bankovní domy – ČSOB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank a neoficiálně také Partners Banka – garantují nejlepší sazbu až do posledního dne letošního roku. Partners Banka ji přitom klientům garantuje od založení účtu na tři následující kalendářní měsíce.

Nejlepší sazby bez podmínek se nemění

Nejvyšší sazbu bez podmínek, 4,01 procenta, nadále nabízí mBank, ovšem pouze do konce listopadu. Klienti mají úročení bez podmínek jen první tři měsíce po založení účtu; poté musí splnit měsíční příjem alespoň 15 tisíc korun a pět plateb kartou měsíčně.

Zcela bez podmínek, limitů a dalších omezení zůstává sazba 3,58 procenta u Trinity Bank. Ta platí pro nové i stávající klienty, kteří do banky uloží nový vklad. Také ostatní banky si své stávající úročení spořicích účtů bez podmínek zatím ponechaly, takže v pořadí nejlepších nabídek se tentokrát žádné zásadní změny neudály.

K menší změně došlo pouze u spořicích účtů s podmínkami. Sazba u specializovaného účtu Duo Profit od ČSOB poklesla o čtvrt procentního bodu – z 4,75 procenta na 4,5 procenta. Přesto si tento produkt drží první místo mezi spořicími účty s podmínkami. Klienti však musí investovat u ČSOB minimálně 30 tisíc korun a stejnou částku uložit na spořicí účet, aby získali nejlepší úročení na jeden rok.

ČSOB snížila sazbu i u svého standardního spořicího účtu bez investování, a to z 3,25 procenta na 3 procenta.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 4. listopadu 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 30.listopadu 2025)
  • Trinity Bank 3,58 % (Skvělý účet HIT pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu, garance 3 měsíce od založení)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
  • Fio banka 2,7 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 4. listopadu 2025)

  • ČSOB – DUO PROFIT – 4,5% (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
  • Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
  • Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
  • Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
  • ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně. Garance sazby do 31.12.2025)
  • Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
  • VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem, nutné doložit daňový domicil)
  • Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+, platí pro nové klienty, kteří si založí spořicí účet společně s tarifem, a to pro zůstatky do 1 000 000 Kč. Stávající klienti tuto sazbu získají, pokud si na spořicí účet převedou v jedné platbě z jiné banky alespoň 100 000 Kč a bonus si aktivují v internetovém bankovnictví. Tato bonusová sazba platí 6 měsíců)
  • Unicredit Bank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
  • ČSOB 3,00 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
  • Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)

 Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

Muskův sen o bilionu dolarů se komplikuje. Norský fond říká ne

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Norský státní investiční fond bude na čtvrteční valné hromadě akcionářů americké automobilky Tesla hlasovat proti navrhovanému balíčku odměn pro šéfa společnosti Elona Muska ve výši až bilion dolarů, tedy přes 21 bilionů korun.

„Ačkoli oceňujeme významnou hodnotu, kterou pan Musk ve své vizionářské roli vytvořil, máme obavy ohledně celkové výše odměny, zředění akcií a nedostatečného zmírnění rizika spojeného s klíčovými osobami, což je v souladu s naším názorem na odměňování vedoucích pracovníků,“ odůvodnil fond své hlasování.

„Budeme i nadále usilovat o konstruktivní dialog se společností Tesla ohledně tohoto a dalších témat,“ dodal fond.

Předsedkyně představenstva Robyn Denholmová se před valnou hromadou obrátila na akcionáře s apelem, aby Muskův balíček odměn schválili. Podle ní je Muskovo vedení zásadní pro úspěch Tesly. Varovala, že bez plánu, který by ho náležitě motivoval, by společnost mohla přijít o jeho „čas, talent a vizi“.

Starlink

Muskův Starlink pokryje britské hory i moře. O2 spouští novou éru mobilního připojení

Zprávy z firem

Společnost Starlink Elona Muska uzavřela svou první dohodu s britským telekomunikačním operátorem, která umožní přímé satelitní spojení s mobilními telefony zákazníků. Partnerem projektu je Virgin Media O2, jeden z největších poskytovatelů mobilních a internetových služeb ve Spojeném království. Podle informací agentury Bloomberg bude nová služba nazvaná „O2 Satellite“ spuštěna v první polovině příštího roku.

nst

Přečíst článek

Soud ve státě Delaware na začátku tohoto roku zrušil dohodu o Muskově odměně za rok 2018, protože zjistil, že byla udělena neoprávněně a vyjednána řediteli, kteří nebyli plně nezávislí. Vedení automobilky následně v září navrhlo nový plán odměn pro svého šéfa, podle nějž by během deseti let mohl získat zhruba bilion dolarů, pokud by firma splnila řadu ambiciózních cílů.

Musk by podle plánu v příštích deseti letech získával odměny ve formě akcií Tesly při splnění stanovených cílů, které se týkají například objemu prodeje či tržní hodnoty podniku. K získání maximální částky by bylo mimo jiné zapotřebí, aby se tržní hodnota Tesly během deseti let zvýšila na nejméně 8,5 bilionu dolarů ze současného zhruba bilionu dolarů, napsala agentura Bloomberg.

Elon Musk

Musk spustil Grokopedii. Alternativa k Wikipedii však první hodiny nefungovala

Zprávy z firem

Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.

nst

Přečíst článek

Musk by podle návrhu nedostával žádnou mzdu, ani odměny v hotovosti. „Tradiční systémy odměn uplatňované u vedoucích pracovníků v jiných podnicích nebyly shledány jako vhodné pro motivační odměňování pana Muska,“ uvedla Tesla.

Čtyřiapadesátiletý Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 477 miliard dolarů (10,1 bilionu korun). V posledním roce se výrazně angažoval v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.

