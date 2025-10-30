Muskův Starlink pokryje britské hory i moře. O2 spouští novou éru mobilního připojení
Společnost Starlink Elona Muska uzavřela svou první dohodu s britským telekomunikačním operátorem, která umožní přímé satelitní spojení s mobilními telefony zákazníků. Partnerem projektu je Virgin Media O2, jeden z největších poskytovatelů mobilních a internetových služeb ve Spojeném království. Podle informací agentury Bloomberg bude nová služba nazvaná „O2 Satellite“ spuštěna v první polovině příštího roku.
Zákazníci si budou moci připlatit za satelitní připojení, které zajistí základní zasílání zpráv v odlehlých oblastech, kde běžná mobilní síť selhává – například na horách či na moři. Postupně by mělo být možné i volání a využívání aplikací náročných na přenos dat, uvádí agentura Bloomberg. Generální ředitel VMO2 Lutz Schüler uvedl, že s rozvojem satelitů Starlink bude kvalita služeb dále růst.
Partnerství výrazně posílí pokrytí sítě O2, které by se podle firmy mělo zvýšit z 88 na 95 procent území Velké Británie. Pro O2 jde o krok, který má znovu oživit značku a přinést jí pověst inovátora v oblasti mobilních technologií. Společnost zároveň investuje do rozšiřování svého 5G pokrytí a do nákupu nových frekvencí.
Rozvoj přímých satelitních služeb
Elon Musk tak pokračuje ve strategii rozvoje přímých satelitních služeb „direct-to-device“, které se liší od klasického satelitního internetu Starlink. Zatímco pro domácí internet zákazníci potřebují speciální přijímací terminál, nová technologie umožní komunikaci přímo mezi satelitem a běžným mobilním telefonem – bez dodatečného zařízení.
Starlink má aktuálně více než 600 satelitů na nízké oběžné dráze a je považován za lídra v tomto segmentu. Dohoda s O2 přichází v době, kdy konkurenční Vodafone spolupracuje s americkou firmou AST SpaceMobile na podobném projektu, který by měl být spuštěn příští rok.
Schüler uzavírá: „Chceme být průkopníky inovací pro naše zákazníky. Toto je logické pokračování naší snahy nabídnout nejlepší možné připojení – ať už na zemi, nebo na obloze.“
