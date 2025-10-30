Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Muskův Starlink pokryje britské hory i moře. O2 spouští novou éru mobilního připojení

Muskův Starlink pokryje britské hory i moře. O2 spouští novou éru mobilního připojení

Starlink
ČTK
nst
nst

Společnost Starlink Elona Muska uzavřela svou první dohodu s britským telekomunikačním operátorem, která umožní přímé satelitní spojení s mobilními telefony zákazníků. Partnerem projektu je Virgin Media O2, jeden z největších poskytovatelů mobilních a internetových služeb ve Spojeném království. Podle informací agentury Bloomberg bude nová služba nazvaná „O2 Satellite“ spuštěna v první polovině příštího roku.

Zákazníci si budou moci připlatit za satelitní připojení, které zajistí základní zasílání zpráv v odlehlých oblastech, kde běžná mobilní síť selhává – například na horách či na moři. Postupně by mělo být možné i volání a využívání aplikací náročných na přenos dat, uvádí agentura Bloomberg. Generální ředitel VMO2 Lutz Schüler uvedl, že s rozvojem satelitů Starlink bude kvalita služeb dále růst.

Partnerství výrazně posílí pokrytí sítě O2, které by se podle firmy mělo zvýšit z 88 na 95 procent území Velké Británie. Pro O2 jde o krok, který má znovu oživit značku a přinést jí pověst inovátora v oblasti mobilních technologií. Společnost zároveň investuje do rozšiřování svého 5G pokrytí a do nákupu nových frekvencí.

Sam Altman, výkonný ředitel americké firmy OpenAI

OpenAI chce dobýt Wall Street. IPO by firmu ocenilo víc než SpaceX

Trhy

Americká společnost OpenAI si připravuje půdu pro primární veřejnou nabídku akcií, která by mohla tuto firmu ocenit až na 1 bilion dolarů (21 bilionů korun), uvedla agentura Reuters, podle níž by šlo o jeden z největších vstupů na burzu všech dob. OpenAI vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci.

ČTK

Přečíst článek

Rozvoj přímých satelitních služeb

Elon Musk tak pokračuje ve strategii rozvoje přímých satelitních služeb „direct-to-device“, které se liší od klasického satelitního internetu Starlink. Zatímco pro domácí internet zákazníci potřebují speciální přijímací terminál, nová technologie umožní komunikaci přímo mezi satelitem a běžným mobilním telefonem – bez dodatečného zařízení.

Starlink má aktuálně více než 600 satelitů na nízké oběžné dráze a je považován za lídra v tomto segmentu. Dohoda s O2 přichází v době, kdy konkurenční Vodafone spolupracuje s americkou firmou AST SpaceMobile na podobném projektu, který by měl být spuštěn příští rok.

Schüler uzavírá: „Chceme být průkopníky inovací pro naše zákazníky. Toto je logické pokračování naší snahy nabídnout nejlepší možné připojení – ať už na zemi, nebo na obloze.“

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Obrat v obchodní válce? Trump a Si se dohodli na snížení cel i vývozu vzácných zemin

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
ČTK
ČTK
ČTK

Jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga v jihokorejském Pusanu po necelých dvou hodinách skončilo, informovaly světové tiskové agentury. Oba státníci si po setkání si podali ruce, ani jeden z nich se k jeho průběhu bezprostředně nevyjádřil. Trump výsledky jednání, které označil za mimořádný úspěch, poté komentoval na palubě prezidentského speciálu.

Trump doprovodil čínského prezidenta k jeho limuzíně a sám nastoupil po červeném koberci do svého prezidentského speciálu Air Force One. Z Jižní Koreje odletěl do Washingtonu, a uzavřel tak svou několikadenní cestu po Asii, během níž navštívil také Malajsii a Japonsko.

Trump následně novinářům na palubě Air Force One mimo jiné řekl, že se Siem dosáhli dohody ve všech otázkách kolem vzácných zemin a že Čína nebude klást překážky jejich vývozu. Americká cla na čínské zboží se sníží na 47 procent z 57 procent, řekl prezident. Trump také v dubnu navštíví Čínu, zatímco Si pak podle něj za nějakou dobu přiletí do Spojených států.

Tchaj-wan neřešili

Prezidenti USA a Číny budou spolupracovat také v otázce Ukrajiny, „aby se něčeho dosáhlo“, řekl Trump. Problematiky Tchaj-wanu, na který si Peking dělá nárok, se podle Trumpa při dnešním jednání nedotkli. Na stupnici od jedné do deseti by dnešní schůzku se svým čínským protějškem ohodnotil číslicí 12, dodal šéf Bílého domu.

Fed snížil sazby o čtvrt procentního bodu a znovu rozjíždí nákupy dluhopisů

Money

Americká centrální banka Federal Reserve (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Ve svém prohlášení Fed zároveň oznámil, že obnoví omezené nákupy státních dluhopisů, protože na finančních trzích se začínají projevovat známky nedostatku likvidity.

ČTK

Přečíst článek

Lídři dvou největších ekonomik světa dnes jednali zhruba hodinu a 40 minut, zatímco setkání bylo podle stanice BBC plánováno na hodinu a půl. Trump nicméně na středeční večeři s lídry nadcházejícího summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), na jehož okraj se jeho schůzka s čínským prezidentem konala, podle agentury AP řekl, že jednání bude trvat „tři, čtyři“ hodiny.

Trump dnes novinářům na palubě Air Force One také řekl, že se během cesty po Asii nemohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jak si přál, z časových důvodů. Dodal však, že by se kvůli této schůzce mohl do regionu vrátit.

Související

Odepisovaný gigant, který odmítá padnout. Proč akcie McDonald's stále lákají investory

Srovnatelné tržby řetězce McDonald's klesly nejvýrazněji za čtyři roky
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ještě před pár lety mnozí analytici McDonald’s odepisovali. Vnímali ho jako unaveného obra, který ztratí dech v éře zdravého životního stylu. Jenže gigant rychlého občerstvení dokázal pravý opak – znovu potvrdil odolnost i schopnost přizpůsobit se době. A i v roce 2025 zůstává jednou z nejstabilnějších akcií na trhu.

Ve druhém čtvrtletí McDonald’s opět překonal očekávání analytiků. Tržby vzrostly o více než pět procent a čistý zisk o zhruba osm procent. Tahounem jsou digitální objednávky, drive-thru a doručování – tři pilíře strategie nazvané Accelerating the Arches. Digitální prodeje dnes tvoří přes čtyřicet procent tržeb a věrnostní program „MyMcDonald’s Rewards“ má více než sto padesát milionů aktivních uživatelů.

Akcie McDonald’s se aktuálně obchodují kolem 305 dolarů za kus, tedy jen lehce pod historickým maximem z letošního března, kdy se pohybovaly nad hranicí 326 dolarů. Přestože se titul nenachází na rekordních úrovních, patří k nejstabilnějším ve svém sektoru a dlouhodobě překonává širší trh.

Společnost potvrzuje sílu i pravidelným navyšováním dividend – letos už po sedmačtyřicáté. Dividendový výnos se drží kolem 2,3 procenta, což z McDonald‘s dělá jeden z nejspolehlivějších blue-chip titulů na trhu.

Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů

Trhy

Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Přečíst článek

Podle Tomáše Cverny z XTB se trh s rychlým občerstvením po slabším období nadechuje. „Meziroční růst same-store sales ve Spojených státech je od května kladný a ukazuje, že se poptávka stabilizuje. McDonald’s by měl v roce 2025 znovu růst, i když jen mírným tempem,“ říká analytik. Akcie se podle něj obchodují za 25násobek zisků, tedy zhruba na úrovni indexu S&P 500 – férově oceněné, ale bez mimořádné příležitosti ke vstupu.

Zdravější menu, solidní marže

McDonald’s zároveň reaguje na posun zákazníků směrem ke zdravějšímu stravování. Jak připomíná Kryštof Míšek z Argos Capital, firma snižuje obsah sodíku a nasycených tuků, odstranila trans-tuky i umělá barviva a rozšířila nabídku lehčích variant. „Neopouští burgery a hranolky, ale dává lidem možnost volby,“ říká Míšek.

Ziskovost řetězce zůstává mimořádná – provozní marže kolem 46 procent a čistá přes 32 procent patří k nejlepším v sektoru. Návratnost investovaného kapitálu přesahuje 16 procent, což potvrzuje sílu franšízového modelu. Akcie se obchodují s prémií vůči konkurentům jako Wendy’s nebo Restaurant Brands, ale analytici přesto vidí prostor pro růst kolem deseti procent.

Ikona defenzivní síly

Zhoršující se finanční situace části amerických domácností může McDonald’s paradoxně prospět. Nižší příjmové skupiny omezují výdaje a hledají levnější, ale stále pohodlné alternativy. „Když mají lidé hlouběji do kapsy, často přecházejí z prémiových restaurací k fast-foodům. Ekonomové to nazývají trade-down efektem,“ doplňuje Míšek.

Síť s více než 40 tisíci restauracemi po světě potvrzuje, že i tradiční značka může zůstat relevantní, pokud umí číst trendy. McDonald’s se z fast-foodu proměnil v technologickou firmu, která prodává rychlost, pohodlí a jistotu. Pro investory tak zůstává synonymem stability, dividend a značky, která přežije i další krizi.

DISCLAIMER: Tento článek není oficiální analýza trhů ani investiční doporučení, abyste koupili nebo prodali nějaké investiční instrumenty. Investování vždy nese i rizika, proto si před nákupem akcií udělejte vlastní analýzu a vždy se rozhodujte na základě vašeho vlastního úsudku a vašeho investičního stylu.

Související

Doporučujeme