Musk spustil Grokopedii. Alternativa k Wikipedii však první hodiny nefungovala
Americký miliardář Elon Musk v pondělí spustil ranou verzi AI encyklopedie Grokipedia, která má být podle něj méně zaujatou alternativou k Wikipedii. Webová stránka nového projektu však krátce po spuštění zkolabovala a byla několik hodin nedostupná.
Nová služba, postavená na jazykovém modelu Grok společnosti xAI, se prezentuje jako „vylepšená a objektivnější“ verze populární online encyklopedie. Musk uvedl, že Grokipedia je zatím pouze „verzí 0.1“, ale že „verze 1.0 bude desetkrát lepší“. Přesto už nyní podle něj překonává Wikipedii, informuje CNBC.
Musk oznámil plány na vytvoření konkurence Wikipedii už v září, a to po doporučení investora Davida Sackse, který působí jako poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa pro oblast umělé inteligence a kryptoměn.
Potíže při startu
Podle archivních záznamů z webu The Wayback Machine byla stránka několik hodin mimo provoz. Na úvodní stránce Grokipedie, která má tmavé rozhraní, se uvádí, že obsahuje přes 885 tisíc článků. Wikipedie jich má přitom v anglické verzi více než sedm milionů. Na rozdíl od Wikipedie, kterou tvoří dobrovolní editoři, jsou články Grokipedie generovány výhradně umělou inteligencí.
Musk, který v minulosti kritizoval Wikipedii za „woke“ přístup a za používání médií jako The New York Times či NPR jako zdrojů, prezentuje projekt jako součást své „anti-woke“ kampaně. Podobně označuje i chatbot Grok, který je integrován do jeho sociální sítě X (dříve Twitter). Ironií však je, že Grokipedia i samotný chatbot Grok podle uživatelů i médií často čerpají informace právě z Wikipedie.
Alternativy tu už byly, ale nevydržely
Nadace Wikimedia Foundation, která Wikipedii provozuje, uvedla pro CNBC, že „stále zjišťuje, jak Grokipedia funguje“, a dodala, že alternativní verze Wikipedie se v minulosti objevily, aniž by ovlivnily její poslání. „Wikipedie informuje miliardy čtenářů bez propagace určitého názoru,“ uvedl mluvčí. „Na rozdíl od nových projektů má jasné zásady, transparentní dohled komunity a silnou kulturu neustálého zlepšování.“
„Znalosti na Wikipedii jsou – a vždy budou – lidské,“ dodala nadace. „I Grokipedia potřebuje Wikipedii, aby mohla existovat.“
Spoluzakladatel Wikipedie Jimmy Wales řekl deníku The Washington Post, že od Muskova projektu neočekává mnoho, protože „jazykové modely zatím nejsou dostatečně vyspělé“ a „bude v nich mnoho chyb“. Druhý spoluzakladatel Larry Sanger, který Wikipedii dříve opustil a její směřování dlouhodobě kritizuje, sice projekt původně vítal, ale po jeho spuštění zveřejnil dlouhé vlákno s výčtem chyb, které v Grokipedii objevil.
