Ruská ropná logistika pod tlakem. Ukrajinci vyřadili z provozu dva tankery stínové flotily

Ukrajinská tajná služba SBU společně s námořnictvem zasáhla námořními drony v Černém moři dva tankery takzvané ruské stínové flotily. Agentuře Reuters to řekl zdroj z SBU. Agentura AFP s odvoláním na zdroj ze stejné tajné služby uvedla, že Ukrajina stojí za útokem na dva ropné tankery Kairos a Virat, kterými v pátek v Černém moři otřásly výbuchy. Turecké ministerstvo dopravy uvedlo, že jednu z těchto dvou lodí v sobotu ráno zasáhlo bezposádkové námořní plavidlo.

„Modernizované námořní drony Sea Baby úspěšně cílily na tato plavidla,“ řekl nejmenovaný zdroj z SBU agentuře AFP a poskytl jí video, které údajně ukazuje bezposádková námořní plavidla útočící na tankery.

Záběry zveřejnil například server RBK-Ukrajina, který o útoku na dvojici tankerů také informuje. Je na nich vidět, jak se malá plavidla blíží k tankerům a těmi poté otřesou exploze.

Zdroj agentury Reuters řekl, že oba tankery útok vážně poškodil, takže jsou de facto vyřazeny z provozu. „To zasadí přepravě ropy z Ruska značnou ránu,“ prohlásil nejmenovaný ukrajinský činitel. Podotkl, že oba tankery byly prázdné a mířily do ruského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska. Kdy se útoky odehrály, zdroj podle Reuters neupřesnil.

Turecké ministerstvo dopravy v pátek večer podle AFP uvedlo, že dva prázdné ropné tankery Virat a Kairos zaznamenaly výbuchy, které se obešly bez lidských obětí.

Explozi nejprve ohlásilo plavidlo Kairos, kterým otřásl výbuch nedaleko od Bosporského průlivu. Tanker plul podle tureckých úřadů do ruského přístavu Novorossijsk, který je významným terminálem pro vývoz ropy z Ruska. Později výbuch zasáhl i tanker Virat. Turecké ministerstvo tehdy nesdělilo, co bylo příčinou explozí, upozorňuje AFP.

„(Tanker) Virat... dnes ráno znovu napadla bezposádková námořní plavidla,“ uvedlo turecké ministerstvo dopravy. Resort poznamenal, že tanker utrpěl menší škody na pravoboku a nikdo z dvacetičlenné posádky nebyl zraněn.

Oba tankery, které podle webu VesselFinder plují pod gambijskou vlajkou, podléhají západním sankcím za přepravu ropy z ruských přístavů, poznamenala AFP. Lodě zřejmě patří do ruské stínové flotily, která slouží k pašování ruské ropy, na jejíž prodej uvalily kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce evropské země a Spojené státy. Prodej ropy podle Evropské unie a USA patří k důležitým zdrojům příjmů Moskvy pro financování války na Ukrajině.

Agentura AFP dnes v jiné zprávě s odvoláním na společnost Kaspické konsorcium (CPC) napsala, že provoz ráno zastavil ropný terminál u ruského přístavu Nororossijsk poté, co útok námořního bezposádkového plavidla poškodil jedno ze tří tamních kotvišť. „Nakládka a další operace byly zastaveny a tankery odkloněny,“ uvedla společnost CPC, která zařízení provozuje. Nikdo podle ní nebyl zraněn.

Ukrajina se už čtvrtým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andriij Jermak

