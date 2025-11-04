Nový magazín právě vychází!

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy
CSG, užito se svolením
Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

Společnost MUST Solutions (Mechatronics Unmanned Systems and Technology Solutions) sídlí v Bělehradě a specializuje se na vývoj a výrobu motorů pro bezpilotní letouny vyšší kategorie. Její hlavní produkt – dvouproudový motor s tahem 4000 N – je podle CSG jediným svého druhu v Evropě a vyznačuje se nízkou spotřebou paliva a dlouhým doletem. Firma vyrábí také menší motor s tahem 300 N pro lehčí drony.

„Akvizice MUST Solutions představuje první krok k naplnění naší strategie v oblasti UAS, kterou jsme zahájili se vznikem AviaNera Technologies. Chceme získat špičkové technologie a know-how v oblasti pohonných jednotek, které jsou klíčovou součástí moderních bezpilotních systémů,“ uvedl Michal Strnad, majitel CSG. Dodal, že jde o první krok k vertikální integraci, jež má skupině umožnit vývoj a výrobu kompletních bezpilotních systémů.

Firma MUST Solutions byla založena před šesti lety a zaměstnává tým odborníků z oblasti mechatroniky a leteckého inženýrství. Disponuje vlastním vývojovým zázemím i kapacitami pro malosériovou výrobu. AviaNera plánuje do společnosti investovat prostředky na rozšíření kapacit pro sériovou výrobu motorů určených jak pro obranné, tak civilní aplikace.

„Zázemí skupiny CSG umožní MUST Solutions rychlý růst. Už v roce 2026 počítáme s dodávkami několika stovek motorů našim zákazníkům,“ uvedl Pavel Čechal, generální ředitel AviaNera Technologies. Podle něj se bude výroba rozvíjet nejen v Evropě včetně České republiky, ale také v Asii a USA, přičemž vývojové centrum zůstane v Srbsku.

Zakladatel společnosti Vladimir Jazarević, který dosud držel většinový podíl, označil vstup CSG a AviaNera za logické pokračování rozvoje firmy. „Naším cílem bylo vytvořit evropské centrum excelence pro pohonné systémy bezpilotních prostředků. Spojení s CSG nám dává zázemí silného průmyslového partnera, který umožní naše technologie rozvíjet a vyrábět ve větším měřítku,“ uvedl Jazarević.

Akvizice MUST Solutions je podle CSG důležitým krokem k vybudování segmentu UAS jako nového pilíře podnikání. Holding plánuje další akvizice, partnerství s předními výrobci a využití synergií s firmami ze své skupiny, které působí v oblasti leteckého průmyslu, UAS technologií a velkorážové munice.

Související

