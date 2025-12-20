Soudní obrat: Elon Musk může získat akcie Tesly za stovky miliard
Nejvyšší soud amerického státu Delaware zrušil loňské rozhodnutí soudu nižší instance zamítající plán odměn pro šéfa automobilky Tesla Elona Muska z roku 2018. Dohodnuté odměny v podobě akcií Tesly mají v současnosti hodnotu kolem 140 miliard dolarů (zhruba tři biliony korun). Minulý měsíc akcionáři Tesly schválili nový plán akciových odměn, díky kterému by Musk během příštích deseti let mohl získat až 878 miliard dolarů, píše agentura Reuters.
Soudkyně Kathaleen McCormicková vloni označila schválení plánu odměn z roku 2018 za nesprávné a nespravedlivé vůči akcionářům. Postavila se tak na stranu akcionáře Tesly Richarda Tornetty, který kvůli plánu odměn podal žalobu. Tornettovi právníci po pátečním zrušení loňského verdiktu uvedli, že nyní zvažují další kroky, napsala agentura AFP.
V rámci plánu z roku 2018 získal Musk nárok na více než 300 milionů akcií Tesly v případě splnění řady stanovených cílů v průběhu deseti let. Tornetta tvrdil, že vedení Tesly oklamalo veřejnost, když naznačovalo, že stanovené cíle je obtížné splnit. Musk podle něj využil svého vlivu na členy správní rady podniku, aby si podmínky plánu odměn nadiktoval.
Musk je již nyní nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 642 miliard dolarů (přes 13 bilionů korun).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se však postupem času zhoršily.
