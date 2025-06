Reputaci Tesly v Evropě zachraňují Norové. Bídné prodeje však pokračují

Automobilka miliardáře Elona Muska v posledních měsících sbírá spíše negativní zprávy. Její prodeje dramaticky klesají. Hlavně Evropané se od amerických elektromobilů odklonili, především kvůli Muskově politické angažovanosti ve vládě Donalda Trumpa. Modernizovaný Model Y ovšem může firmě přinést opět úspěch. Důkazem je Norsko.

V severské zemi, kam automobilka začala modernizovanou verzi svého elektromobilu dodávat, se její prodeje více než ztrojnásobily. Norská asociace pro silniční dopravu (OFV) uvedla, že se prodej automobilů Tesla v Norsku v květnu díky poptávce po zmodernizované verzi elektromobilu Model Y meziročně zvýšil o 213 procent na 2600 vozů. To pro firmu přestavuje příznivý signál, protože tento měsíc by měla zmodernizovaný vůz začít dodávat zákazníkům ve více evropských zemích. Konkrétně jde o Německo, Fracii, Itálii a Británii.

„Silný výkon Tesly v Norsku ukazuje cestu, kterou by se firma měla ubírat. A tou jsou inovace,“ uvedl analytik Ben Nelmes ze společnosti New AutoMotive. „Žádná automobilová společnost nemůže usnout na vavřínech a mít zaručený úspěch,“ dodal.

Přesto jde o jedno z mála pozitiv v rámci Evropy.

Prudký pokles

Prodeje Tesly v některých evropských zemích totiž pokračovaly v uplynulém měsíci v prudkému poklesu. Agentura Reuters doplnila, že se tak děje nejen kvůli účinkování Muska v Trumpově administrativě, ale také kvůli stárnoucímu sortimentu.

Ve Francii se v květnu prodej elektromobilů Tesla podle sdružení Plateforme automobile (PFA) meziročně propadl o 67 procent na 721 vozů. Dostal se tak na nejnižší úroveň za téměř tři roky, napsala agentura Bloomberg.

Ve Španělsku se prodej vozů značky Tesla v květnu meziročně snížil o 29 procent na 794 vozů a v Portugalsku o 68 procent na 292 vozů. Výrazné poklesy Tesla zaznamenala také ve Švédsku, Dánsku či Nizozemsku, ukázaly doposud zveřejněné údaje o květnových registracích aut v evropských zemích.

