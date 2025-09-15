Vydavatel časopisu Rolling Stone vyrazil do boje s AI. Zažaloval Google
Americký mediální koncern Penske Media žaluje firmu Google za souhrny od umělé inteligence, které se zobrazují v čele vyhledávání. Tvrdí, že nelegálně využívají jeho reportáže a snižují návštěvnost jeho webových stránek. Vydavatel časopisů Rolling Stone, The Hollywood Reporter a dalších je tak prvním velkým mediálním domem, který Google zažaloval za rostoucí využívání AI, píší tiskové agentury.
Penske Media v žalobě poukazuje na to, že souhrny vytvořené pomocí umělé inteligence často již zodpovídají dotazy uživatelů. Ti pak nemají důvod navštívit webové stránky, ze kterých informace pocházely.
Média, která nabízejí svůj obsah zdarma, jsou ale závislá na financování prostřednictvím reklamy zobrazované na jejich stránkách. Penske tvrdí, že Google se nyní místo překladiště na cestě k jiným webovým stránkám chce stát pro uživatele cílovou stanicí.
Společnost Penske podala antimonopolní žalobu v pátek večer u okresního soudu ve federálním distriktu metropole Washingtonu. Soudce tam loni rozhodl, že Google má nelegální monopol v oblasti internetového vyhledávání.
Mluvčí Googlu namítl, že uživatelé považují vyhledávání na webu s přehledy AI za užitečnější a využívají je častěji. Zároveň se tím podle něj vytvářejí nové příležitosti k objevování obsahu na internetu. Google každý den přesměruje „miliardy kliknutí“ na jiné webové stránky – a díky přehledům AI se jejich okruh rozšiřuje, dodal mluvčí.
Google čelí konkurentům, kteří uživatelům slibují, že jim pomocí umělé inteligence budou poskytovat přímé odpovědi místo odkazů na informace na jiných webových stránkách. Internetový gigant proto od loňského roku stále více rozšiřuje používání shrnutí vytvořených pomocí umělé inteligence. Navzdory novým konkurentům se mu podnikání rychle rozrůstá, uvedla agentura DPA.
