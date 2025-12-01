Startup Runway dobývá technologický Olymp. Poráží Google i OpenAI
Společnosti Google i OpenAI jsou zaskočeny. Nezávislé testy totiž ukázaly, že nejlepší aplikaci pro tvorbu AI videí na světě vytvořila firma s pouhou stovkou lidí. Startup Runway poráží technologické giganty i jejich miliardové rozpočty.
Americký startup Runway uvádí nový generativní video-model Gen 4.5, který podle nezávislých testů předčí konkurenci Googlu i OpenAI. Podle žebříčku Video Arena, jenž funguje na principu anonymního porovnávání výstupů, se Runway dostal na světovou špičku modelů převádějících text na video, píše server CNBC.
Nejvýkonnější model na trhu
Gen 4.5 umožňuje generovat video z textových pokynů, včetně komplexních scén, pohybu kamery nebo interakce objektů. Startup uvádí, že nový model rozumí fyzikálním zákonům, lidské dynamice i kauzalitě.
Podle nezávislé benchmarkingové platformy Video Arena (Artificial Analysis) je Gen 4.5 aktuálně číslem jedna na světě, následovaný modelem Veo 3 od Googlu. Sora 2 Pro od OpenAI se propadla až na sedmou příčku.
„Předběhli jsme bilionové firmy se stovkou lidí,“ řekl pro CNBC šéf Runway Cristóbal Valenzuela. „Na hranice možností se dá dostat extrémním soustředěním a disciplínou,“ dodal.
Startup roku, který útočí na giganty
Runway vznikl v roce 2018 a letos se dostal do prestižního žebříčku CNBC Disruptor 50. Jeho video-AI používají filmová studia, televizní produkce, designéři i marketingové agentury. Podle dat PitchBook má startup již valuaci 3,55 miliardy dolarů.
Valenzuela uvedl, že interní kódové označení projektu bylo „David“ – jako odkaz na biblický souboj s Goliášem. „Chceme, aby AI nebyla monopolizovaná dvěma nebo třemi firmami,“ dodal Valenzuela.
Gen 4.5 se postupně zpřístupňuje uživatelům, přičemž do konce týdne bude aktivní pro všechny zákazníky Runway. Podle Valenzuely je Gen 4.5 jen prvním z několika velkých releasů, které startup plánuje uvést do konce roku.
