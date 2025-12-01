Nový magazín právě vychází!

Startup Runway dobývá technologický Olymp. Poráží Google i OpenAI

Startup Runway dobývá technologický Olymp. Poráží Google i OpenAI

Startup Runway dobývá technologický Olymp. Poráží Google i OpenAI
Společnosti Google i OpenAI jsou zaskočeny. Nezávislé testy totiž ukázaly, že nejlepší aplikaci pro tvorbu AI videí na světě vytvořila firma s pouhou stovkou lidí. Startup Runway poráží technologické giganty i jejich miliardové rozpočty.

Americký startup Runway uvádí nový generativní video-model Gen 4.5, který podle nezávislých testů předčí konkurenci Googlu i OpenAI. Podle žebříčku Video Arena, jenž funguje na principu anonymního porovnávání výstupů, se Runway dostal na světovou špičku modelů převádějících text na video, píše server CNBC.

Nejvýkonnější model na trhu

Gen 4.5 umožňuje generovat video z textových pokynů, včetně komplexních scén, pohybu kamery nebo interakce objektů. Startup uvádí, že nový model rozumí fyzikálním zákonům, lidské dynamice i kauzalitě.

Podle nezávislé benchmarkingové platformy Video Arena (Artificial Analysis) je Gen 4.5 aktuálně číslem jedna na světě, následovaný modelem Veo 3 od Googlu. Sora 2 Pro od OpenAI se propadla až na sedmou příčku.

„Předběhli jsme bilionové firmy se stovkou lidí,“ řekl pro CNBC šéf Runway Cristóbal Valenzuela. „Na hranice možností se dá dostat extrémním soustředěním a disciplínou,“ dodal.

Startup roku, který útočí na giganty

Runway vznikl v roce 2018 a letos se dostal do prestižního žebříčku CNBC Disruptor 50. Jeho video-AI používají filmová studia, televizní produkce, designéři i marketingové agentury. Podle dat PitchBook má startup již valuaci 3,55 miliardy dolarů.

Valenzuela uvedl, že interní kódové označení projektu bylo „David“ – jako odkaz na biblický souboj s Goliášem. „Chceme, aby AI nebyla monopolizovaná dvěma nebo třemi firmami,“ dodal Valenzuela.

Gen 4.5 se postupně zpřístupňuje uživatelům, přičemž do konce týdne bude aktivní pro všechny zákazníky Runway. Podle Valenzuely je Gen 4.5 jen prvním z několika velkých releasů, které startup plánuje uvést do konce roku.

Šéf Revolutu naštval briské úředníky. Protože bydlí v Arábii

Nik Storonsky, zakladatel Revolutu
By Web Summit - HMZ_8748, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=124956860
nst
nst

Brit ruského původu, zakladatel Revolutu Nik Storonskij, již není Britem. Osobní sídlo přesunul do Spojených arabských emirátů. Jen to zapomněl říci úřadům.

Na hvězdu fintechnového světa, devětatřicetiletého zakladatele litevské banky Revolut Nika Storonského, se dosud spíše smálo štěstí. Původem Rus, syn manažera Gazpromu, během dekády vytvořil banku, která expandovala do 40 zemí. Dekádu žije v Británii, stal se naturalizovaným občanem poté, co se po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 vzdal ruského občanství. Ovšem nyní se evidentně přesunul do Spojených arabských emirátů, a úřadům to neřekl.

Podle britských médií firemní dokument uvedl  generálního ředitele Revolutu jako rezidenta Spojených arabských emirátů. Litevký fintech zde čeká na plnou bankovní licenci.

Úředníci z ministerstva financí, Úřadu pro finanční etiku (FCA) a Bank of England se o změně místa pobytu Nika Storonského údajně poprvé dozvěděli poté, co Financial Times v říjnu informoval o změnách uvedených v dokumentech rejstříku Companies House pro jeho family office, že se jeho rezidence změnila z Velké Británie na SAE, zatímco dokumenty samotného Revolutu jej nadále uvádějí jako britského rezidenta. Regulátoři obvykle očekávají, že budou o takových změnách adres klíčových osob informováni dříve, než se objeví ve firemních dokumentech.

Revolut

Revolut stále nezískal plnou bankovní licenci v Británii

Money

Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.

ČTK

Přečíst článek

Úřednícii vyžádali vysvětlení a ujištění, že toto geografické rozdělení neovlivní fungování banky se sídlem v Londýně. Storonskij spoluzaložil Revolut — dnes největší evropský fintech — v roce 2015 a stále je jeho největším akcionářem i generálním ředitelem. Svou family office prý řídí z Dubaje, a Revolut prý informoval úřady o tom, že šéf už roky tráví čas mezi několika domovy v Londýně, Dubaji, Barceloně, Brazílii a USA.  „Revolut působí na 39 trzích a náš generální ředitel, Nik Storonskij, dělí svůj čas mezi Spojené království a naše klíčové mezinárodní regiony, což odráží globální povahu našeho podnikání. V jeho roli ani odpovědnostech ve společnosti Revolut nedošlo k žádné změně a jeho registrované údaje u Companies House zůstávají ve Spojeném království,“ uvedla firma. 

V posledním kole financování uzavřeném minulý týden byl Revolut oceněn na 75 miliard dolarů, protože má do konce tohoto roku získat britskou licenci. Minulý rok získal startup schválení pro počáteční licenci s omezeními po tříletém sporu s regulátory. 

Revolut proto zatím zůstává v regulační přechodné, takzvané „mobilizační fázi“, během níž může držet celkové vklady pouze do výše 50 tisíc liber. Od společností se očekává, že vybudují svou infrastrukturu, než opustí mobilizační fázi a stanou se plnohodnotnou bankou.

Plná licence společnosti Revolut je zdržována kvůli obavám, zda její kontrolní mechanismy rizik dokážou držet krok s rychlým růstem jejích zahraničních operací, jak již dříve informoval deník FT. Žádná společnost velikosti Revolutu – která má 65 milionů zákazníků ve zhruba 40 zemích – nikdy nevstoupila do mobilizační fáze.

Revolut

Revolut stále nezískal plnou bankovní licenci v Británii

Money

Britská finanční společnost Revolut ani po více než roce nezískala plnou bankovní licenci ve Spojeném království, píše list Financial Times. Podle něj jsou za tím obavy regulátorů, zda má firma dostatečné mechanismy řízení rizik, které by odpovídaly jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. Úředníci centrální banky (BoE) podle tří zdrojů FT požadují od společnosti závazek, že vybuduje adekvátní infrastrukturu řízení rizik.

ČTK

Přečíst článek

Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Sam Altman
ČTK
ČTK
ČTK

Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.

Závislost investorů a poskytovatelů infrastruktury na budoucích příjmech OpenAI je výrazná. Firma stojící za chatbotem s prvky umělé inteligence ChatGPT sice očekává, že za letošní rok dosáhne obratu 20 miliard dolarů, zároveň však podepsala kontrakty na nákup výpočetní kapacity v hodnotě 1,4 bilionu dolarů (29 bilionů korun) na příštích osm let.

„Současný nedostatek výpočetního výkonu je největší překážkou pro růst OpenAI,“ uvedla společnost s tím, že budování infrastruktury je zásadní pro uspokojení rostoucí globální poptávky.

Investiční skupina Blue Owl Capital a společnosti zabývající se výpočetní infrastrukturou jako Crusoe se při obsluze úvěrů v hodnotě přibližně 28 miliard dolarů spoléhají také na smlouvy, které její zákazníci podepsali s OpenAI, dodal FT.

Cena stříbra loni stoupla o 21 procent

Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol

Trhy

Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.

nst

Přečíst článek

Podle zdrojů FT jedná skupina bank o půjčce za dalších 38 miliard dolarů pro Oracle a stavitele datových center Vantage na financování dalších infrastrukturních projektů pro OpenAI. Očekává se, že dohoda bude dokončena v příštích týdnech.

Jeden z vedoucích pracovníků OpenAI listu FT potvrdil, že strategie společnosti je využívat finanční rozvahy ostatních firem. Samotná společnost si u několika amerických bank zajistila úvěry v objemu čtyř miliard dolarů, které dosud nevyčerpala.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,48 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat nad 2,02 bilionu dolarů, předpovídá Gartner.

V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Tadeáš Silovský

Tadeáš Silovský: Kryptoměny zastínila umělá inteligence, ESG zase geopolitika. Češi se stále více zajímají o DIP

Money

Čeští investoři zůstali i v době poklesů způsobených americkou celní politikou nebo geopolitickou situací klidní, žádné velké prodeje portfolií se nekonaly. A nepanikaří ani ve chvílích, kdy koruna posiluje a klesá vyjádření výnosu u eurových a dolarových investic. Říká to Tadeáš Silovský z Portu, který zároveň dodává, že ti pokročilejší se jen začínají ptát na možné prasknutí technologické bubliny. 

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Také rakouský deník Der Standard nedávno napsal, že současný vývoj kolem AI připomíná investiční bublinu. Podle analýzy listu je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich plánů.

