Máme nejvyšší šanci na opravdový mírový proces, řekl Merz
Šance na opravdový mírový proces na Ukrajině je nyní reálná, možná největší od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022, uvedl německý kancléř Friedrich Merz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho vyjednavači budou pokračovat v rozhovorech se Spojenými státy, nadále se liší v postoji k územním ústupkům Rusku. Ukrajinci a Američané v neděli a dnes vedli dvě kola jednání o možnostech ukončení války, kterou Rusko rozpoutalo invazí na Ukrajinu v únoru 2022.
„Máme teď šanci na opravdový mírový proces pro Ukrajinu. Tato rostlinka je ještě malá, ale šance je reálná,“ poznamenal před novináři Merz. V jednání podle něj nyní nastala „velká diplomatická dynamika, možná největší od začátku války“.
Příměří na Ukrajině by mělo být podle Merze zajištěno rozsáhlými a právně závaznými bezpečnostními zárukami ze strany Spojených států a Evropy. Jak by mohly záruky vypadat konkrétně, kancléř neřekl. Vyzval ale Rusko, aby alespoň přes Vánoce přestalo „terorizovat“ civilní obyvatelstvo Ukrajiny. Taková přestávka v bojích by mohla být podle něj základem pro jednání o trvalém příměří.
Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v sídle německého kancléře v Berlíně v neděli večer a dnes po poledni. Rozhovorů se na ukrajinské straně účastnil i prezident Zelenskyj, který později označil diskuse za nelehké, ale produktivní.
„Bolestivá“ otázka územních ústupků
Na tiskové konferenci s kancléřem Merzem Zelenskyj uvedl, že ukrajinští vyjednavači budou v rozhovorech s Američany pokračovat. Uvedl, že pozice Washingtonu a Kyjeva se liší především v „bolestivé“ otázce územních ústupků vůči Rusku. Zároveň zdůraznil, že USA od Ukrajiny v tomto ohledu nic nepožadují, jen tlumočí nároky, které si činí na ukrajinské území Moskva. Podle zdrojů zahraničních agentur ale američtí vyjednavači tlačí na Ukrajinu, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se i z těch jejich částí, které stále brání před ruskou okupací.
Zelenského a Merze nyní čeká setkání s vybranými evropskými představiteli. Schůzky v kancléřství se zúčastní francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, polský premiér Donald Tusk a představitelé Dánska, Norska, Švédska, Finska, Itálie a Nizozemska. Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle nejmenovaného amerického činitele, kterého citovala agentura Reuters, se večerního jednání zúčastní také zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner a telefonicky by se měl připojit také sám Trump.
Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok. Na síti X to napsal ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti, jejíž část ukrajinské síly stále před ruskou invazní armádou brání.
Mír na Ukrajině se přiblížil. Dosáhli jsme skutečného pokroku, zní z Berlína
Politika
Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok. Na síti X to napsal ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti, jejíž část ukrajinské síly stále před ruskou invazní armádou brání.
Merz vyjádřil naději, že se na večerním jednání podaří dál sblížit pozice Ukrajiny, USA a Evropy. Bez ohledu na výsledek hodlá ale podle něj Evropa dál zvýšit tlak na Rusko, aby ho donutila válku s Ukrajinou ukončit. Hovořil znovu o využití ruských státních aktiv uložených v Evropě. Země Evropské unie se 12. prosince dohodly na jejich časově neomezeném zmrazení. Tím padla významná překážka pro využití těchto peněz na pomoc Ukrajině při obraně proti ruské agresi.
Merz řekl, že ohledně ruských státních aktiv doufá v dohodu na summitu Evropské unie, který se koná ve čtvrtek a v pátek. Výhrady některých zemí, hlavně Belgie, sice podle svých slov chápe, doufá ale, že se je podaří přesvědčit. „Pokud se nám to nepodaří, bude akceschopnost Evropské unie vážně poškozena na roky, možná na déle, a my světu ukážeme, že nejsme schopni se sjednotit a jednat v tak klíčovém okamžiku našich dějin,“ řekl Merz.
Kdo sleduje sportovní soutěže v bojových uměních, jak se mladí muži za peníze mezi sebou perou v kleci, musel zaznamenat existenci Jiřího Procházky. Nejlepší český rváč, neotřelý, který si svým zápasením vydělal miliony dolarů. V ringu vždy rozpoutal chaos. Žádný soupeř nevěděl, ze které strany rána přiletí. Vytvořil nečitelné prostředí, ve kterém se komíhal tak, že na konci byl vítězem.
Dalibor Martínek: Cíle vlády? Sebestředný miliardář Babiš si vyrábí sochu
Názory
Kdo sleduje sportovní soutěže v bojových uměních, jak se mladí muži za peníze mezi sebou perou v kleci, musel zaznamenat existenci Jiřího Procházky. Nejlepší český rváč, neotřelý, který si svým zápasením vydělal miliony dolarů. V ringu vždy rozpoutal chaos. Žádný soupeř nevěděl, ze které strany rána přiletí. Vytvořil nečitelné prostředí, ve kterém se komíhal tak, že na konci byl vítězem.