Máme nejvyšší šanci na opravdový mírový proces, řekl Merz

Máme nejvyšší šanci na opravdový mírový proces, řekl Merz

Německý kancléř Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Šance na opravdový mírový proces na Ukrajině je nyní reálná, možná největší od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022, uvedl německý kancléř Friedrich Merz. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že jeho vyjednavači budou pokračovat v rozhovorech se Spojenými státy, nadále se liší v postoji k územním ústupkům Rusku. Ukrajinci a Američané v neděli a dnes vedli dvě kola jednání o možnostech ukončení války, kterou Rusko rozpoutalo invazí na Ukrajinu v únoru 2022.

„Máme teď šanci na opravdový mírový proces pro Ukrajinu. Tato rostlinka je ještě malá, ale šance je reálná,“ poznamenal před novináři Merz. V jednání podle něj nyní nastala „velká diplomatická dynamika, možná největší od začátku války“.

Příměří na Ukrajině by mělo být podle Merze zajištěno rozsáhlými a právně závaznými bezpečnostními zárukami ze strany Spojených států a Evropy. Jak by mohly záruky vypadat konkrétně, kancléř neřekl. Vyzval ale Rusko, aby alespoň přes Vánoce přestalo „terorizovat“ civilní obyvatelstvo Ukrajiny. Taková přestávka v bojích by mohla být podle něj základem pro jednání o trvalém příměří.

Ukrajinci a Američané jednali o ukončení války na Ukrajině v sídle německého kancléře v Berlíně v neděli večer a dnes po poledni. Rozhovorů se na ukrajinské straně účastnil i prezident Zelenskyj, který později označil diskuse za nelehké, ale produktivní.

„Bolestivá“ otázka územních ústupků

Na tiskové konferenci s kancléřem Merzem Zelenskyj uvedl, že ukrajinští vyjednavači budou v rozhovorech s Američany pokračovat. Uvedl, že pozice Washingtonu a Kyjeva se liší především v „bolestivé“ otázce územních ústupků vůči Rusku. Zároveň zdůraznil, že USA od Ukrajiny v tomto ohledu nic nepožadují, jen tlumočí nároky, které si činí na ukrajinské území Moskva. Podle zdrojů zahraničních agentur ale američtí vyjednavači tlačí na Ukrajinu, aby se vzdala kontroly nad Doněckou a Luhanskou oblastí a stáhla se i z těch jejich částí, které stále brání před ruskou okupací.

Zelenského a Merze nyní čeká setkání s vybranými evropskými představiteli. Schůzky v kancléřství se zúčastní francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, polský premiér Donald Tusk a představitelé Dánska, Norska, Švédska, Finska, Itálie a Nizozemska. Přidají se rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle nejmenovaného amerického činitele, kterého citovala agentura Reuters, se večerního jednání zúčastní také zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner a telefonicky by se měl připojit také sám Trump.

Dvoudenní jednání s americkou delegací v Berlíně byla produktivní, konstruktivní a přinesla skutečný pokrok. Na síti X to napsal ukrajinský vyjednavač Rustem Umerov. Americká delegace v čele se zmocněncem prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem se podle Umerova snaží pomoci Ukrajině najít cestu k mírové dohodě, která bude trvalá. Podle zdrojů agentury Reuters Američané ovšem dál tlačí na Kyjev, aby stáhl vojska z celé Doněcké oblasti, jejíž část ukrajinské síly stále před ruskou invazní armádou brání.

Merz vyjádřil naději, že se na večerním jednání podaří dál sblížit pozice Ukrajiny, USA a Evropy. Bez ohledu na výsledek hodlá ale podle něj Evropa dál zvýšit tlak na Rusko, aby ho donutila válku s Ukrajinou ukončit. Hovořil znovu o využití ruských státních aktiv uložených v Evropě. Země Evropské unie se 12. prosince dohodly na jejich časově neomezeném zmrazení. Tím padla významná překážka pro využití těchto peněz na pomoc Ukrajině při obraně proti ruské agresi.

Merz řekl, že ohledně ruských státních aktiv doufá v dohodu na summitu Evropské unie, který se koná ve čtvrtek a v pátek. Výhrady některých zemí, hlavně Belgie, sice podle svých slov chápe, doufá ale, že se je podaří přesvědčit. „Pokud se nám to nepodaří, bude akceschopnost Evropské unie vážně poškozena na roky, možná na déle, a my světu ukážeme, že nejsme schopni se sjednotit a jednat v tak klíčovém okamžiku našich dějin,“ řekl Merz.

Kdo sleduje sportovní soutěže v bojových uměních, jak se mladí muži za peníze mezi sebou perou v kleci, musel zaznamenat existenci Jiřího Procházky. Nejlepší český rváč, neotřelý, který si svým zápasením vydělal miliony dolarů. V ringu vždy rozpoutal chaos. Žádný soupeř nevěděl, ze které strany rána přiletí. Vytvořil nečitelné prostředí, ve kterém se komíhal tak, že na konci byl vítězem.

A je to tady. Volkswagen zavírá německou fabriku na elektroauta

Volkswagen poprvé ve své historii zavírá továrnu v Německu
ČTK
nst
nst

Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.

Největší evropský výrobce automobilů se potýká se slabšími prodeji v Číně, nižší poptávkou na evropských trzích a negativním dopadem amerických cel. Tyto faktory se promítají do napjatých peněžních toků a nutnosti omezovat výdaje.

Volkswagen v současnosti plánuje investice ve výši zhruba 160 miliard eur na příštích pět let, což je méně než v předchozím plánovacím období. Automobilka zároveň počítá s delším využíváním vozů se spalovacími motory, což si vyžádá další investice do nových technologií.

Podle analytiků bude tlak na finanční výkonnost firmy pokračovat i v dalších letech. „Společnost hledá cesty, jak snížit náklady a zvýšit provozní ziskovost,“ uvedl pro server Financial Times analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein.

VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.

ČTK

Přečíst článek

Závod v Drážďanech, který funguje od roku 2002, vyrobil zhruba 200 tisíc vozidel, uvedl server Financial Times. Původně sloužil jako výkladní skříň technologických schopností Volkswagenu, později se stal symbolem jeho přechodu k elektromobilitě.

Ukončení výroby je součástí širšího plánu snižování kapacit v Německu, který byl dohodnut s odbory a zahrnuje i zrušení 35 tisíc pracovních míst u značky Volkswagen.

Areál závodu bude nově pronajat Technické univerzitě v Drážďanech, jež zde vybuduje výzkumný kampus zaměřený na umělou inteligenci, robotiku a vývoj čipů. Volkswagen do projektu společně s univerzitou investuje 50 milionů eur během následujících sedmi let.

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

PSN plánuje zveřejnit finální architektonickou podobu projektu v průběhu příštího roku. První přípravné práce, včetně demolic, chce společnost spustit ve druhém čtvrtletí roku 2026.

„Koh-i-noor je jeden z našich nejzásadnějších projektů. Toto povolení je důležitým milníkem, který nám umožňuje zahájit revitalizaci celého areálu,“ uvedl Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. Projekt má podle něj přirozeně navázat na okolní strukturu Vršovic a vytvořit místo „pro bydlení, služby, volnočasové aktivity i sousedská setkávání“.

Z továrny nové městské centrum

Areál Koh-i-noor patří mezi nejvýznamnější industriální dědictví Prahy. PSN chce jeho historický charakter zachovat – dvě památkově chráněné budovy projdou rekonstrukcí a v území zůstane i ikonický komín. Industriální prvky mají být podle firmy vtisknuty i do finálního návrhu.

V místě vznikne nový městský blok s veřejnými prostory, obchody, službami a komunitním zázemím. Kombinace novostaveb a rekonstruovaných objektů nabídne více než 600 bytových jednotek.

Další projekty PSN 

PSN patří dlouhodobě mezi nejaktivnější české developery. Kromě Koh-i-nooru firma pracuje na revitalizaci areálu Brno Jedna, plánuje výstavbu polyfunkční budovy na místě bývalého Transgasu, dokončila loftový projekt Vanguard a rozvíjí menší rezidenční projekty napříč Prahou. V Pardubicích letos otevřela zrekonstruovaný Gočárův palác Grand.

