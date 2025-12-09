Nový magazín právě vychází!

Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
ČTK
Evropská komise začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.

„Vyšetřování se bude zejména zabývat tím, zda Google nenarušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky nebo zda si sám nezjednává zvýhodněný přístup k takovému obsahu, čímž znevýhodňuje vývojáře konkurenčních modelů umělé inteligence,“ uvedla Evropská komise.

Komise se obává, že Google může využívat obsah od webových vydavatelů k vytváření služeb založených na AI na svých stránkách, které zobrazují výsledky vyhledávání. A to aniž by vydavatelům poskytl odpovídající kompenzaci a aniž by jim nabídl možnost takovéto použití jejich obsahu odmítnout.

Mateřská společnost Alphabet za loňský rok na tržbách získala přes 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun), meziročně o 14 procent více. Tržby divize Google Services pak činily téměř 305 miliard dolarů.

Přestože Googlu hrozí pokuta až deset procent z celosvětových ročních příjmů, tak vysoká sankce je málo pravděpodobná. Zejména pokud je případné pochybení krátkodobé, uvedla agentura Bloomberg. Americký podnik bude teď nucen předložit řešení, které uklidní obavy regulačních orgánů.

Nejnovější vyšetřování Googlu navazuje na zářijovou pokutu v objemu skoro tří miliard eur (bezmála 73 miliard korun), kterou Evropská komise podniku vyměřila za zvýhodňování jeho vlastních nástrojů pro reklamní služby před konkurencí. Tento krok vyvolal hněv amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pokutu označil za diskriminační.

Ford a Renault budou společně vyrábět levné elektromobily pro Evropu

Evropská odpověď na Čínu: Ford a Renault plánují cenově dostupné elektromobily

Americká automobilka Ford Motor a francouzský Renault uzavřely partnerství. Budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Chtějí tak čelit konkurenci čínských výrobců vozů.

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Tkáč a spol. přivřou svůj megafond Arch. Otevřou ale nový

Lidé kolem investiční skupiny J&T plní původní slib. Do fondu Arch Investments, který je vlajkovou lodí skupiny, nepůjde už lehce investovat. Buď se bude dát koupit na burze, nebo si investoři připlatí. Noví investoři budou moci od příštího roku využít nový fond.

Fond J&T Arch Investments se přiblížil hranici 8 miliard eur aktiv, co má ve správě. J&T do ní investovala polovinu, tedy čtyři miliardy eur, a podle spoluzakladatele J&T Patrika Tkáče to je signál k „přivření“ fondu

„Významný růst J&T Arch, a to jak z pohledu zájmu investorů, tak z pohledu zhodnocení před nás staví pozitivní výzvu, jak dodržet naše veřejné přísliby a zároveň pokračovat v investiční aktivitě. Dlouhodobě máme v úmyslu držet 50procentní podíl v existujícím fondu. Aktuálně naše přímá investice do J&T ARCH dosáhla téměř 4 miliardy eur, což je zhruba polovina aktuální výše majetku soustředěného primárně ve skupině J&T Private Equity Group, srdci naší nebankovní části. Zároveň jsme se u některých investic dostali objemem na maximum dohod s našimi partnery,“ uvedl Patrik Tkáč, spoluzakladatel J&T.

Investiční akcie fondu bude možné stejně jako dosud koupit nebo prodat prostřednictvím sekundárního trhu na Burze cenných papírů Praha, kde fond chystá zavedení kontinuálního obchodování. Od osmého prosince J&T Arch Investments omezí příliv nového investičního kapitálu. Pokud se budou nové akcie emitovat, investor zaplatí „kapacitní poplatek“ ve prospěch fondu ve výši 20 procent. Noví investoři budou moci investovat do nového fondu J&T ARCH II., který česko-slovenská investiční skupina představí v prvním kvartále příštího roku. 

Fond J&T Arch vynáší korunovým investorům 17 procent

Money

Fond J&T Arch vynesl za posledních 12 měsíců investorům v korunách téměř 17 procent. Výnosy v eurech byly o něco nižší, necelých 16 procent. Fond spravuje aktiva ve výši téměř 141 miliard korun (5,64 miliardy eur).

Tkáč jako Buffett

„V dohledné době plánujeme podpořit sekundární trh přechodem z jednodenních aukcí na model kontinuálního obchodování, který bude navíc posílen J&T Bankou jako tvůrcem trhu. Zároveň přispějeme k maximální transparentnosti zvýšenou aktivitou v informování o jednotlivých investicích. Naší ambicí je, aby J&T Arch stále patřil mezi nejobchodovanější cenné papíry na pražské burze,“ upřesňuje Adam Tomis, člen investičního výboru.

„Neskromně, ale s pokorou věřím, že kontinuální obchodování pomůže z J&T ARCH vytvořit instituci v mnoha ohledech podobnou obrazu Berkshire Hathaway investora Warrena Buffetta. Jsem přesvědčen, že J&T ARCH II bude důstojným pokračovatelem existujícího fondu, který v sobě významně odráží investiční strategii celého světa „friends and family J&T“. Naší ambicí je, abychom ve fondu  ARCH II vždy byli největším individuálním investorem a posilovali tím jeho důvěryhodnost,“ doplňuje Patrik Tkáč.

J&T Arch Investments, fond kvalifikovaných investorů, je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina pomáhala v posledních 30 letech vybudovat, a podílí se také na naplňování ambicí československého kapitálu v Evropě a ve světě. Fond spravuje nejen majetek rodin zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů.

Zpracovatel kůží se přesouvá „do širších vod". Akcie KARO Leather míří na hlavní trh pražské burzy

Zprávy z firem

Na pražské burze se dá na české poměry slušně vydělat, říká její šéf Petr Koblic

Leaders

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

„Tato politika podpoří americká pracovní místa, posílí americký průmysl a přinese výhody americkým daňovým poplatníkům,“ napsal Trump. Ministerstvo obchodu podle něj nyní dokončuje podrobnosti. V příspěvku také uvedl, že Spojené státy budou za každý takto prodaný čip vybírat poplatek. „Stejný přístup bude platit pro AMD, Intel a další velké americké společnosti,“ doplnil Trump.

Nvidia v prohlášení uvedla, že rozhodnutí prezidenta vítá, protože podpoří domácí výrobu. Prověřování zákazníků ministerstvem obchodu navíc podle společnosti zajistí rovnováhu mezi ekonomickými a národními bezpečnostními prioritami.

Čip označovaný jako H200 není podle agentury AP nejmodernějším produktem americké společnosti. Vývoz takových čipů s názvem Blackwell i připravovaného Rubin Trump neschválil.

Schválení vývozu tohoto typu čipů podle AP ukazuje na rostoucí vliv generálního ředitele společnosti Jensena Huanga a jeho blízký vztah s Trumpem. Agentura píše, že existují obavy, aby Čína nenašla způsoby, jak tyto čipy využít k vývoji vlastních produktů umělé inteligence představujících riziko pro národní bezpečnost USA.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Šéf Tesly Elon Musk

Timur Barotov: Akcionáři Tesly kývli na „bilionový“ balík pro Muska. Ten to ale nebude mít snadné

Názory

Akcionáři Tesly schválili bezprecedentní odměnu až za 1 bilion dolarů pro Elona Muska, ale její vyplacení je podmíněno extrémně náročnými cíli – a hlavním motivem je posílení Muskova vlivu v Tesle, aby nemohl být snadno odstaven v kritických momentech, říká v komentáři analytik BHS Timur Barotov.

Timur Barotov

Týden tradera: Hvězda jménem Goldman Sachs. Banka ve čtvrtletí dosáhla výjimečných výsledků

Trhy

