Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI
Evropská komise začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.
„Vyšetřování se bude zejména zabývat tím, zda Google nenarušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky nebo zda si sám nezjednává zvýhodněný přístup k takovému obsahu, čímž znevýhodňuje vývojáře konkurenčních modelů umělé inteligence,“ uvedla Evropská komise.
Komise se obává, že Google může využívat obsah od webových vydavatelů k vytváření služeb založených na AI na svých stránkách, které zobrazují výsledky vyhledávání. A to aniž by vydavatelům poskytl odpovídající kompenzaci a aniž by jim nabídl možnost takovéto použití jejich obsahu odmítnout.
Mateřská společnost Alphabet za loňský rok na tržbách získala přes 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun), meziročně o 14 procent více. Tržby divize Google Services pak činily téměř 305 miliard dolarů.
Přestože Googlu hrozí pokuta až deset procent z celosvětových ročních příjmů, tak vysoká sankce je málo pravděpodobná. Zejména pokud je případné pochybení krátkodobé, uvedla agentura Bloomberg. Americký podnik bude teď nucen předložit řešení, které uklidní obavy regulačních orgánů.
Nejnovější vyšetřování Googlu navazuje na zářijovou pokutu v objemu skoro tří miliard eur (bezmála 73 miliard korun), kterou Evropská komise podniku vyměřila za zvýhodňování jeho vlastních nástrojů pro reklamní služby před konkurencí. Tento krok vyvolal hněv amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pokutu označil za diskriminační.
