Vydírání i chatbot jako kamarád. AI představuje pro děti riziko, varují experti
Děti často sdílejí citlivé údaje, využívají umělou inteligenci (AI) k podvodům ve škole nebo vytvářejí pornografický obsah, jehož obětí se ale mohou stát i ony samy. Na rizika spojená s bezpečností dětí v kyberprostoru upozornili odborníci na konferenci s názvem Děti, jejich intimita online a AI. Podle nich je klíčová prevence, která by mohla začínat už v předškolním věku, a větší vzdělávání a zapojení rodičů v této problematice.
„Z dat z loňského roku víme, že 70 procent dětí aktivně používá nějaký nástroj umělé inteligence, dominantní je ChatGPT v mobilním telefonu,“ uvedl Kamil Kopecký z projektu E-bezpečí. Podle něj část dětí AI využívá ke vzdělávání, ale některé využívají takzvané chatboty jako kamarády. „Vidíme, že děti do toho dávají velké množství svých soukromých dat, jelikož si neuvědomují rizika,“ dodal.
Problémem je také generovaná pornografie. Kopecký uvedl, že šest procent dětí podle průzkumu vytvořilo pomocí AI svlečenou fotku spolužačky. Častějšími oběťmi jsou dívky, ale v poslední době se problém začíná šířit i mezi chlapce. Rizikem je podle něj i zneužití běžných fotografií z Instagramu, které lze upravit na dětskou pornografii, což může udělat i pachatel, který dítě osobně nezná.
Svlékací aplikace
Podle policisty Davida Kováře, který působí v týmu zaměřeném na sexuální zneužívání dětí v kyberprostoru, jsou nejpalčivějším problémem takzvané svlékací aplikace. „Dítěti trvá 15 sekund najít rozhraní, kde vytvoří takový obsah. Vzniká digitální stopa spojená s nahotou, jejíž rizika a možné zneužití si neuvědomuje ani rodič,“ řekl. Dodal, že děti často napodobují dospělou pornografii, k níž se dostanou už mnohdy v osmi či devíti letech. „Když děti dostanou telefon, je to zbraň. Nejlepší boj v kyberprostoru je prevence,“ zdůraznil.
Umělá inteligence může být vůči dětem silný manipulační nástroj, který podle Kateřiny Vokrouhlíkové z týmu projektu STOP online je dokáže snadno ovlivnit. „Děti neumějí vyhodnotit, co je pravda. Umělá inteligence dokáže vytvářet informace, které pravdivé nejsou, a mohou je mezi sebou zneužít, třeba proti spolužákům,“ uvedla. Dodala, že dnes už často nelze bezpečně poznat, zda materiál vytvořila umělá inteligence. Zatímco některé státy EU testují horké linky s nástroji pro rozpoznávání, v Česku se s jejich využitím nepočítá.
Odborníci zdůraznili, že prevenci kybernetických rizik se školy věnují málo, protože v prioritách bývá až na posledním místě. „Prevenci o bezpečnosti v kyberprostoru si přehazují mezi sebou rodiče a školy, a to je problém,“ konstatoval Kovář. Shodli se, že prevence by měla začínat velmi brzy. „Na prvním stupni základní školy,“ řekl Kopecký. Mnohé děti se totiž k chytrým zařízením s přístupem na internet dostávají i v předškolním věku. Vokrouhlíková dodala, že děti se s technologiemi setkávají už tehdy, když na tabletu sledují videa na YouTube.
