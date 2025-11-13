Nový magazín právě vychází!

Šéf UniCredit: V Rusku se snažíme vyhnout znárodnění

Italská bankovní skupina UniCredit se v Rusku snaží balancovat mezi snahou dodržovat mezinárodní sankce uvalené na tamní finanční sektor a snahou vyhnout se krokům, které by Moskvu přiměly ruskou pobočku zabavit. Na fóru Evropské centrální banky věnovaném bankovnímu dohledu to řekl generální ředitel UniCredit Andrea Orcel. Informuje o tom agentura Reuters.

Skupina UniCredit čelí ze strany ECB i vlády v Římě dlouhodobému tlaku na odchod z Ruska a postupně tamní aktivity omezuje. „Rusko má 15 tisíc sankcí, jejichž dodržování vyžaduje gigantické úsilí, což je velká výzva,“ uvedl Orcel. „Další výzvou pro nás je, aby nás neznárodnili,“ dodal.

Spořádaný odchod

Orcel už v minulosti opakovaně řekl, že usiluje o spořádaný odchod z ruského trhu, který by nepoškodil akcionáře banky tím, že by ruské aktivity byly při prodeji podhodnoceny.

V květnu zájem o ruské aktivity UniCredit projevila trojice podniků, a to Asas Capital, Mada Capital a Inweasta sídlících ve Spojených arabských emirátech. Bylo by to ale za cenu o 60 procent nižší, než činí jejich tržní hodnota. Inweasta už na ruském trhu působí, v loňském roce koupila od české skupiny PPF Group ruskou pojišťovací divizi PPF Life Insurance.

Západní státy uvalily na ruský finanční sektor sankce v reakci na vojenskou invazi na Ukrajinu. Moskva ji zahájila v únoru 2022.

Citigroup smí prodat ruskou pobočku. Ale Putin určí cenu

Putin schválil prodej ruské pobočky americké Citigroup. Odchod z Ruska ale nebude pro banku výhodný. Podmínky jí diktuje Kreml.

