Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Na tahu je Moskva. Ustoupí Putin v mírových jednáních?

Na tahu je Moskva. Ustoupí Putin v mírových jednáních?

Steve Witkoff a Vladimir Putin
ČTK
nst
nst

Svět čeká další kolo vyjednávání o míru na Ukrajině. Diplomatická pozornost se v tuto chvíli soustředí na Moskvu, kam se mírové rozhovory přesouvají. V Kremlu se mají sejít prezident země Vladimir Putin a americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff. Jednat mají o upravené, devatenáctibodové verzi mírového plánu podporovaného USA.

Ukrajina již návrh předběžně podpořila, čímž podle analytiků přenesla odpovědnost na Moskvu, píše server CNBC. Ta zatím reaguje opatrně — Kreml připouští, že plán může být základem pro budoucí dohodu, současně však zdůrazňuje, že konec bojů je podmíněn stažením ukrajinských jednotek z klíčových oblastí. Putin v minulém týdnu při návštěvě Kyrgyzstánu uvedl, že Rusko „bere v úvahu“ americké postoje a je připraveno na „vážná jednání“, ale zároveň připomněl ruské postupy na frontě a varoval, že pokud se Ukrajina nestáhne, ruské síly dosáhnou svých cílů silou.

Nynější návrh je přepracovanou verzí původního osmadvacetibodového dokumentu, který USA a Rusko připravily bez účasti Kyjeva a který byl podle kritiků výrazně nakloněn ruským zájmům. Změněná varianta vznikla po intenzivních konzultacích amerických a ukrajinských představitelů v uplynulém týdnu a nyní bude poprvé představena ruskému vedení v plném rozsahu.

Americký prezident Donald Trump ukazuje fotografii s Putinem

Ruské válečné cíle se přetavily do podoby amerického mírového plánu, píše Pařík

Názory

Mírový návrh ve skutečnosti přibližuje Ukrajinu k části jejího nejhoršího scénáře, jen bez bojů. Pro zemi není rozdíl mezi dohodou a nejhorší alternativou dostatečný, píše v komentáři vyjednavač Radim Pařík a rozebírá situaci z hlediska strategického vyjednávání.

Radim Pařík

Přečíst článek

Kreml prý odmítne příměří

Zda je Putin ochoten ustoupit, zůstává nejasné. Institut pro studium války upozornil, že ruští vojenští blogeři vyjadřují skepsi a předpokládají, že Kreml odmítne příměří i aktuální mírový rámec. Ruské informační kanály prý vnímají návrh Washingtonu jako překážku pro dosažení ruských strategických cílů na Ukrajině i globálně.

Situaci navíc komplikuje nejednotná pozice amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v minulosti střídavě podporoval ukrajinské územní nároky i ruské požadavky na uznání okupovaných území. Po nedělních čtyřhodinových jednáních na Floridě označil americký ministr zahraničí Marco Rubio mírový proces za „delikátní“ a zdůraznil, že v dohodě musí být zohledněny i ruské postoje. Jednání se kromě Witkoffa účastnil i Trumpův zeť Jared Kushner a ukrajinská delegace vedená tajemníkem Národní bezpečnostní a obranné rady Ustemem Rumerovem.

Přestože diplomaté mluví o „pokroku“, cesta k dohodě je stále dlouhá. Moskva má v rukou silné vyjednávací karty a její postoj bude klíčový pro případné utlumení bojů.

Související

Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím

Pivo se z běžného nápoje stává přepychem
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nová data ČSÚ ukazují největší životní stylový posun za desítky let. Spotřeba alkoholu i cukru padá na historická minima. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za to mohou krize, demografie i nové zdravotní trendy.

Češi loni snědli nejméně cukru od roku 1950, kdy byl ještě na příděl, a vypili nejméně piva od roku 1963. Za poklesem jsou ekonomické krize, stárnutí obyvatelstva i změna přístupu ke zdraví.

Loni Češi zkonzumovali tak málo cukru a vypili tak málo alkoholických nápojů jako už dlouho ne. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil ČSÚ. Jde o příznivý vývoj, neboť jak cukr, tak alkohol představují látky, které zdraví člověka zrovna dvakrát nesvědčí. Aby bylo možné definitivně konstatovat, že Češi markantně a trendově dále ozdravují svůj jídelníček, bude třeba potvrzení příznivého vývoje v dalších letech.

Češi přestávají holdovat alkoholu

V přepočtu na osobu Češi loni vypili 156 litrů alkoholických nápojů. To je nejméně od roku 1967. V přepočtu na čistý líh činila jejich konzumace 8,9 litru, což je nejméně „jen“ od roku 1990. I tak však lze tedy konstatovat, že Češi loni vypili nejméně alkoholických nápojů a také nejméně čistého lihu za celou dobu existence samostatné České republiky.

Milan Kubek

V IKEM vám transplantují cokoliv kamkoliv, ale padesát kilometrů od Prahy neseženete pediatra, říká Milan Kubek

Leaders

Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit,“ říká Kubek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Spotřeba cukru nejnižší od roku 1950

Zrovna tak zkonzumovali nejméně cukru za dobu existence ČR, a to 30,8 kilogramu na osobu. Je to nejmenší množství nejen od roku 1993, ale dokonce od roku 1950. V roce 1950 se přitom na území dnešní ČR ještě uplatňovaly potravinové lístky, a to i ty právě na cukr. Přídělový systém skončil v někdejším Československu až v květnu 1953.

Z alkoholických nápojů klesá výrazně spotřeba piva. Loni se jej vypilo 130,5 litru na osobu, což je nejméně od roku 1963. Přitom v rekordním roce, co se konzumace piva týče, v roce 2005, činila jeho spotřeba 163,5 litru. První těžkou ránu zasadila konzumaci piva světová finanční krize, kdy v jejím důsledku klesla spotřeba na 142,5 litru roku 2011. Konzumace „zlatavého moku“ se pak už nikdy nezotavila na předkrizovou úroveň, než jí další ránu zasadila zejména covidová pandemie. Ani z té se už tedy nevzpamatovala.

Krize spotřebu piva vždy srazí

Ekonomické krize tak mají na konzumaci piva vlastně příznivý efekt, alespoň tedy z hlediska veřejného zdravotnictví. Po uplynulých dvou klíčových krizích – největší hospodářské propady své historie zažila samostatná ČR za světové finanční krize v roce 2009 a pak během pandemie roku 2020 – se spotřeba piva už nevrátila na předkrizovou úroveň.

Byť krize pochopitelně nejsou jedinou příčinou poklesu spotřeby piva a alkoholických nápojů. Roli hraje také proces demografického stárnutí (starší lidé obecně konzumují méně a nezdravé potraviny jim leckdy „zakazuje doktor“), lepší osvěta obyvatelstva ohledně zdravotních rizik potravin a nápojů a jejich složek, nejen alkoholu a cukru, ale i dalších látek, a také změněné vzorce chování nejen u mladé generace stran přístupu k vlastnímu zdraví a konzumaci potravin a nápojů.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Airbus nemá vyhráno. U letadel A320 byla po chybě softwaru zjištěna další vada, akcie firmy klesají

Airbus A320
ČTK
ČTK
ČTK

Evropský výrobce letadel Airbus přišel na další problém u letounů své nejprodávanější řady A320. Výrobní vada se týká trupových kovových panelů na omezeném počtu letounů, uvedla firma, která tak potvrdila informaci zdrojů agentury Reuters. Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely kolem deseti procent, později část ztrát smazaly. Airbus kvůli jinému problému na konci minulého týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba 6000 letadel A320.

Nový problém by se neměl dotknout letadel v provozu, uvedl Reuters. Podezření na výrobní vadu u desítek letadel však podle zdrojů zpožďuje některé dodávky, část z nich už byla i pozastavena. Původ problému se nepodařilo bezprostředně zjistit.

Airbus podle zdrojů v listopadu dodal 72 letadel, což je méně, než očekávali analytici. Celkový počet dodaných letadel za letošní rok se tak zvýšil na 657. Na letošní rok si Airbus klade za cíl dodat přibližně 820 letadel, což znamená, že by v prosinci musel dodat rekordních více než 160 letadel. Dosavadní rekord pro poslední měsíc roku činil 138 kusů a je z roku 2019.

Analytici se rozcházejí v názoru, zda největší světový výrobce letadel cíl v počtu dodávek splní. Tento indikátor je přitom pro hospodaření výrobců zásadní, neboť dopravci platí velkou část hodnoty letadla až při jeho dodání.

Analytička společnosti Jefferies Chloe Lemarieová, která sleduje předávání letadel a která na listopad předpovídá 71 dodávek, uvedla, že výsledky za tento měsíc byly slabší, než se očekávalo. Cíl však podle ní i tak zůstává na dosah, protože základní produkce roste, dodala v poznámce pro investory vydané předtím, než se objevily informace o nahlášeném problému s kvalitou.

Nik Storonsky, zakladatel Revolutu

Šéf Revolutu naštval briské úředníky. Protože bydlí v Arábii

Money

Brit ruského původu, zakladatel Revolutu Nik Storonskij, již není Britem. Osobní sídlo přesunul do Spojených arabských emirátů. Jen to zapomněl říci úřadům.

nst

Přečíst článek

Nezávislý letecký analytik Rob Morris uvedl, že Airbus by mohl dosáhnout zhruba 800 dodávek. To by nakonec výrobce mohl označit za úspěch, ačkoliv by to bylo mírně pod původním cílem, dodal Reuters.

Airbus po konzultaci s regulátory v pátek večer vydal osmistránkové nařízení určené stovkám leteckých společností a dalších provozovatelů letadel A320. Tím si de facto vynutil, aby tato letadla byla odstavena z provozu, protože v nařízení byla podmínka, že úpravu softwaru je potřeba provést ještě před dalším startem.

Svolávací akce narušila víkendový letecký provoz po celém světě. Dopad byl ale nakonec menší, než se čekalo. Airbus totiž původně uváděl, že úprava zabere u každého letadla asi tři hodiny, nakonec ale zabrala méně času.

Zbývající letadla, kde úprava ještě nebyla dokončena, jsou většinou starší výroby. U nich už nelze provést reset softwaru, nutná je výměna hardwaru, tedy celé řídicí jednotky. Airbus původně odhadoval, že takových letadel je zhruba 1000, později ale odhad snížil, uvedly zdroje.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Airbus A320

Lukáš Kovanda: Globální krize Airbusu ohrožuje i české nebe, celoevropsky hrozí nepříjemný dominový efekt

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme