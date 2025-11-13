Silný zájem o hypotéky táhne ČSOB vzhůru. Zisk banky stoupl na téměř patnáct miliard
Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně o deset procent na 14,9 miliardy korun. Objem aktiv pod její správou se zvýšil rovněž o desetinu na 444,7 miliardy korun.
„Vývoj české ekonomiky je doposud příznivější než původní očekávání, což se projevuje v zesílené aktivitě retailových i firemních klientů zejména u úvěrů a investic. Meziročně se na růstu nejvíce podílely úvěry na bydlení, a trh financování bydlení tím směřuje k mimořádnému výsledku,“ komentoval výsledky generální ředitel ČSOB Aleš Blažek.
Provozní výnosy ČSOB za devět měsíců roku vzrostly o devět procent na 35,8 miliardy korun. Provozní náklady bez bankovních daní činily 17 miliard korun, což bylo meziroční zvýšení o čtyři procenta. Objem úvěrů stoupl o osm procent na 1,042 bilionu korun. Celkové vklady se zvýšily o tři procenta na 1,468 bilionu korun.
Putin schválil prodej ruské pobočky americké Citigroup. Odchod z Ruska ale nebude pro banku výhodný. Podmínky jí diktuje Kreml.
Citigroup smí prodat ruskou pobočku. Ale Putin určí cenu
Money
Putin schválil prodej ruské pobočky americké Citigroup. Odchod z Ruska ale nebude pro banku výhodný. Podmínky jí diktuje Kreml.
Klienti ČSOB si ve třetím čtvrtletí sjednali hypoteční úvěry za 26,3 miliardy korun, což bylo meziročně o 53 procent více. Úvěry ze stavebního spoření byly v objemu 5,4 miliardy korun, což byl meziroční nárůst o 79 procent. „Ceny všech typů nemovitostí rostou,“ doplnil Blažek.
Objem majetku v podílových fondech ČSOB vzrostl o 14 procent na 307 miliard korun. Počet aktivních klientů stoupl meziročně o 77 tisíc. Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví ČSOB Smart meziročně narostl o desetinu na 1,55 milionu a dosáhl podílu 85 procent na celkovém počtu aktivních digitálních klientů. Podíl nevýkonných úvěrů ČSOB klesl o 0,06 procentního bodu na 1,29 procenta.
Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.
Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku
Money
Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.
Rostly i další banky
Ostatním velkým bankám letos zisky vesměs také rostly. Komerční banka za letošní první tři čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun. Čistý zisk Monety Money Bank vzrostl o 15,7 procenta na 4,9 miliardy korun. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala v tomto období čistý zisk v přepočtu zhruba 8,62 miliardy korun, což je o 2,2 procenta více než před rokem. Raiffeisenbank zisk meziročně stoupl o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Pouze čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí klesl meziročně o dvě procenta na zhruba 19 miliard korun.
Do skupiny ČSOB patří ČSOB Hypoteční banka, ČSOB stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing a ČSOB Factoring. ČSOB je součástí mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.