Rohlík chce víc české úrody. Hledá další farmáře s ovocem a zeleninou
Rodinné farmy čelí kromě obvyklých problémů, jako jsou výkyvy počasí, zahraniční konkurence či zdražující pohonné hmoty, také zvyklostem českého spotřebitele. Ten totiž chce mít své jahody či rajčata k dispozici, i když venku mrzne. Nicméně stále více lidí dbá na sezonu a hledá kvalitu.
„Zákazník není překážkou podpory českých farmářů. Naopak. Když má jasnou informaci o původu, kvalitě a čerstvosti, českou produkci aktivně vyhledává. Naší rolí je tuto volbu zákazníkům co nejvíce usnadnit,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka on-line supermarketu Rohlik.cz.
Dalším článkem soukolí, které Rohlík pohání, jsou výrobci. „Největším rizikem pro farmáře dnes nemusí být jen špatná úroda, ale někdy i ta mimořádně dobrá. Když se urodí více, než trh očekává, nebo když českou produkci začne vytlačovat levnější dovoz, potřebují mít jistotu, že jejich práce nepřijde vniveč. Právě proto s našimi partnery plánujeme sezonu dopředu a jsme připraveni odebrat i produkci, pro kterou by jinak složitě hledali odbyt,“ vysvětluje Vopatová důvody, proč se farmářům vyplatí s Rohlíkem spolupracovat.
Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.
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Zprávy z firem
Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.
Farmáři: výhodou je dohoda o dodávkách
Tohle vidí i farmáři, kteří samozřejmě dodávají i do supermarketů, ale zmíněné výkyvy jim doslova házejí klacky pod nohy. Rodinné firmy na spolupráci s Rohlíkem oceňují řadu věcí. Především plánování dodávek, které je dlouhodobé, ale akceptuje i změny vyvolané třeba neočekávanými výkyvy počasí. Další výhodou je pomoc v logistice a také při zviditelnění konkrétního farmáře na pultech obchodů.
„Velkou výhodou Rohlíku je, že dokáže propojit poptávku zákazníků, data, technologii a logistiku. Farmář tak nepěstuje anonymně do systému, ale ví, že jeho produkce má konkrétní cestu ke konkrétním zákazníkům,“ říká Tomáš Novák, senior category manažer Rohlik.cz zodpovědný za ovoce a zeleninu.
„Velký a stabilní odběratel je pro nás jednodušší než desítky malých odběrů. Pro menší farmu je důležité vědět, že pro významnou část produkce má spolehlivého partnera,“ připojuje se Jan Procházka z farmy Procházka Semice.
Druhou stranou téže mince ovšem je, jak s humorem podotýká třeba Marek Jedlička z rodinné farmy Agro Haná, že se i Rohlík, stejně jako všichni ostatní odběratelé, snaží dosáhnout co nejnižší výkupní ceny. „Naším cílem není nakoupit jednorázově co nejlevněji. Chceme s pěstiteli plánovat a vytvářet prostředí, ve kterém dává smysl pěstovat pro český trh dlouhodobě,“ podotýká Tomáš Novák.
Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.
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Zprávy z firem
Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.
Stovka dodavatelů
Rohlík v současnosti odebírá ovoce a zeleninu od rovné stovky rodinných farem. A kvůli vysoké poptávce spotřebitelů po zboží vypěstovaném v Česku chce nabírat další. V současnosti by uvítal hlavně pěstitele jahod, malin, rybízu, angreštu, peckovin, hrušek, cuket, lilků, květáku či hrachových lusků.
Čeští spotřebitelé totiž začínají vyhledávat kvalitu a vidí, jaký rozdíl je mezi čerstvým zbožím a zbožím dovezeným z velké vzdálenosti. „V některých kategoriích vidíme velmi silnou poptávku po české produkci. Týká se to například jahod, malin, borůvek nebo rybízu i většiny zeleniny. Právě tady jsou zákazníci ochotni si za domácí původ, vyšší kvalitu a čerstvost připlatit výrazně více než u běžných komodit, kde stále rozhoduje především cena. Pro české farmáře je to velká příležitost, protože se mohou odlišit něčím, co dovoz nabídnout nedokáže,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.
Příkladem jsou třeba jahody. „Když víme, že se zboží dostane k zákazníkovi rychle, můžeme vybírat odrůdy podle chuti a čerstvosti, nejen podle toho, jak dlouho vydrží v logistice,“ říká Matěj Sklenář z Farmy Ráječek, která se zaměřuje právě na jahody. Jinak řečeno – ty nejchutnější odrůdy jahod mohou být dodávány kvůli vyšší kazivosti jen velmi rychle, tedy lokálně.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Podobně to platí o rajčatech. Ta vypěstovaná nedaleko od spotřebitele, jako například odrůdy Rozálka, Strabena nebo Nelinka, mají lepší vůni, chuť i texturu než rajčata z dovozu a farmáři vědí, které druhy chutnají především dětem. Letos ovšem mají čeští pěstitelé rajčat problém: je nadúroda, a to tlačí jejich výkupní ceny dolů. „Rajčata v současnosti prodáváme o dvacet procent pod cenou, kterou bychom chtěli,“ řekl Newstream.cz Marek Jedlička, který je zároveň šéfem odbytového družstva farmářů pod značkou Čerstvě utrženo a také předsedou představenstva ECO Finance Group.
Rohlík ročně prodá ovoce a zeleninu za 2,6 miliardy
Rohlík v současnosti odebírá ovoce a zeleninu od stovky dodavatelů, od dalších 150 nakupuje maso a další komodity. Ovoce a zeleninu u něj nakupuje více než 300 tisíc zákazníků měsíčně a ročně se na této platformě prodá přes 30 tisíc tun ovoce a zeleniny, v sezoně tvoří polovinu z toho česká produkce. Loni dosáhl obrat Rohlíku v kategorii ovoce a zelenina 2,6 miliardy korun.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.