Čupr má další zářez na pažbě. Prorazil se svým AI systémem na rakouský trh a míří dál
Za půl hodiny odjede z vídeňského automatizovaného skladu zboží k zákazníkovi. Centrum vybudoval Tomáš Čupr s norským gigantem Autostore.
Tomáš Čupr a jeho skupina firem kolem Rohlíku dlouho sní o tom, že chce udělat revoluci v retailu. A je evidetně splnění snu blíž. Společnost Veloq, která se zaměřuje na AI automatizaci z Rohlik Group, se spojila s AutoStore™, světovým lídrem v oblasti chytrého vychystávání objednávek. Koncem týdne ve Vídni představili nejmodernější distribuční centrum pro logistiku potravin na světě. Obě společnosti zároveň vytvořily mezinárodní partnerství, jehož cílem je poskytnout maloobchodníkům nejpokročilejší technologie automatizace, oznámily firmy v tiskovém sdělení.
Distribuční centrum ve Vídni představuje světově první inovaci: expedici v reálném čase, která automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Více než 20 tisíc položek, od čerstvých potravin, chlazených a mražených produktů nebo lékárenských výrobků, nyní ve vídeňském centru odchází na rozvoz pouhých 30 minut po dokončení objednávky.
Veloq se stává oficiálním poskytovatelem řešení AutoStore a doplňuje robotickou platformu vlastním AI softwarem. Obě firmy vytvářejí vysoce škálovatelný model, který pomáhá prodejcům potravin všude na světě dodávat rychleji, čerstvěji a udržitelněji - od velkých centrálních center až po kompaktní městské výdejny.
Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.
Čuprův Rohlík založil novou firmu. Chce prodávat své know-how jiným
Zprávy z firem
Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.
Zástupci firem si partnerství chválí. „Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem - pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ popisuje spuštění centra Tomáš Čupr, zakladatel a šéf Rohlík Group.
„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří přesto trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ doplňuje Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore.
„Společnost Veloq byla vytvořena pro řešení nejtěžších problémů v oblasti online prodeje potravin - řízení čerstvosti, krátké doby trvanlivosti a komplexnosti celého košíku. Nejenže automatizujeme, ale také orchestrujeme. Spojením naší platformy umělé inteligence s přesným hardwarem AutoStore jsme vytvořili kompletní end-to-end řešení distribuci objednávek. Vídeň je vzorem - a to jsme teprve na začátku. Nyní jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde,“ uzavírá Richard McKenzie, generální ředitel společnosti Veloq.
Veloq a AutoStore nyní přinášejí automatizační systémy vyvinuté speciálně pro potravinový retail na globální trhy. Reagují tak na rostoucí poptávku po vysoce výkonné infrastruktuře pro vychystávání objednávek optimalizované pomocí umělé inteligence. Rozšíření do Severní Ameriky je již v přípravě a oba partneři jsou přesvědčeni, že vídeňský model lze rychle a ziskově replikovat i v dalších regionech.
Největší e-grocery hráč ve střední Evropě Rohlik Group zrychluje logistiku, automatizaci skladů, a tím i samotné doručení nákupů - díky umělé inteligenci. Ta nejen že pomáhá automatizaci, ale zároveň umožňuje lidem soustředit se na nové projekty místo rutinních úkolů. Rohlik pro využití plného potenciálu umělé inteligence teď rozšiřuje IT tým o další experty.
AI změní fungování retailu. S vlastním plánem přichází Rohlik
Zprávy z firem
Největší e-grocery hráč ve střední Evropě Rohlik Group zrychluje logistiku, automatizaci skladů, a tím i samotné doručení nákupů - díky umělé inteligenci. Ta nejen že pomáhá automatizaci, ale zároveň umožňuje lidem soustředit se na nové projekty místo rutinních úkolů. Rohlik pro využití plného potenciálu umělé inteligence teď rozšiřuje IT tým o další experty.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.