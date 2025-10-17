Nový magazín právě vychází!

Čupr má další zářez na pažbě. Prorazil se svým AI systémem na rakouský trh a míří dál

Čupr má další zářez na pažbě. Prorazil se svým AI systémem na rakouský trh a míří dál

Tomáš Čupr
Hero&Outlaw/užito se svolením
nst
nst

Za půl hodiny odjede z vídeňského automatizovaného skladu zboží k zákazníkovi. Centrum vybudoval Tomáš Čupr s norským gigantem Autostore.

Tomáš Čupr a jeho skupina firem kolem Rohlíku dlouho sní o tom, že chce udělat revoluci v retailu. A je evidetně splnění snu blíž. Společnost Veloq, která se zaměřuje na AI automatizaci z Rohlik Group, se spojila s AutoStore™, světovým lídrem v oblasti chytrého vychystávání objednávek. Koncem týdne ve Vídni představili nejmodernější distribuční centrum pro logistiku potravin na světě. Obě společnosti zároveň vytvořily mezinárodní partnerství, jehož cílem je poskytnout maloobchodníkům nejpokročilejší technologie automatizace, oznámily firmy v tiskovém sdělení. 

Distribuční centrum ve Vídni představuje světově první inovaci: expedici v reálném čase, která automaticky třídí objednávky podle trasy doručení. Systém odstraňuje ruční manipulaci, zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Více než 20 tisíc položek, od čerstvých potravin, chlazených a mražených produktů nebo lékárenských výrobků, nyní ve vídeňském centru odchází na rozvoz pouhých 30 minut po dokončení objednávky. 

 

Veloq se stává oficiálním poskytovatelem řešení AutoStore a doplňuje robotickou platformu vlastním AI softwarem. Obě firmy vytvářejí vysoce škálovatelný model, který pomáhá prodejcům potravin všude na světě dodávat rychleji, čerstvěji a udržitelněji - od velkých centrálních center až po kompaktní městské výdejny. 

Čuprův Rohlík založil novou firmu. Chce prodávat své know-how jiným

Zprávy z firem

Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.

nst

Přečíst článek

Zástupci firem si partnerství chválí. „Je to milník nejen pro nás, ale pro celý online svět nakupování potravin. Se společností AutoStore dokazujeme, jak prvotřídní technologie dokáže zpřístupnit skvělé potraviny rychleji a s menším množstvím odpadu. V Rohlíku jsme vždy věřili, že technologie by měla sloužit lidem - pomáhat rodinám jíst lépe, čerstvěji a udržitelněji. Vídeňské distribuční centum ukazuje, co se stane, když se tato vize setká s inovacemi ve velkém měřítku,“ popisuje spuštění centra Tomáš Čupr, zakladatel a šéf Rohlík Group. 

„Odvětví potravinářství se rychle proměňuje. Obchodníci dnes bojují s rostoucími náklady, nedostatkem pracovníků a vyššími očekáváními zákazníků, kteří přesto trvají na čerstvosti a spolehlivém servisu. Společně s Veloq nově definujeme, jak vypadá rychlá a inteligentní distribuce. Vídeňská pobočka je důkazem, že spojení odborných znalostí v oblasti potravinářství s technologií AutoStore nastavuje nový globální standard rychlosti, přesnosti a efektivity,“ doplňuje Mats Hovland Vikse, generální ředitel společnosti AutoStore. 

„Společnost Veloq byla vytvořena pro řešení nejtěžších problémů v oblasti online prodeje potravin - řízení čerstvosti, krátké doby trvanlivosti a komplexnosti celého košíku. Nejenže automatizujeme, ale také orchestrujeme. Spojením naší platformy umělé inteligence s přesným hardwarem AutoStore jsme vytvořili kompletní end-to-end řešení distribuci objednávek. Vídeň je vzorem - a to jsme teprve na začátku. Nyní jsme připraveni nabídnout tento model partnerům v Evropě, Severní Americe i jinde,“ uzavírá Richard McKenzie, generální ředitel společnosti Veloq. 

Veloq a AutoStore nyní přinášejí automatizační systémy vyvinuté speciálně pro potravinový retail na globální trhy. Reagují tak na rostoucí poptávku po vysoce výkonné infrastruktuře pro vychystávání objednávek optimalizované pomocí umělé inteligence. Rozšíření do Severní Ameriky je již v přípravě a oba partneři jsou přesvědčeni, že vídeňský model lze rychle a ziskově replikovat i v dalších regionech. 

Tomáš Čupr

AI změní fungování retailu. S vlastním plánem přichází Rohlik

Zprávy z firem

Největší e-grocery hráč ve střední Evropě Rohlik Group zrychluje logistiku, automatizaci skladů, a tím i samotné doručení nákupů - díky umělé inteligenci. Ta nejen že pomáhá automatizaci, ale zároveň umožňuje lidem soustředit se na nové projekty místo rutinních úkolů. Rohlik pro využití plného potenciálu umělé inteligence teď rozšiřuje IT tým o další experty.

nst

Přečíst článek

Brněnská 4 Army padá do insolvence. Nezvládla armádní zakázky

Polní kuchyně, ilustrační foto
Ilustrační foto, zdroj: Ministerstvo obrany
ČTK
ČTK

Dluhy, sankce a smrt zakladatele. Brněnskou 4 Army dostaly do insolvence zpožděné armádní zakázky i nesplacené faktury.

 Brněnská společnost 4 Army, která se dlouhodobě přela s ministerstvem obrany kvůli zpožděné dodávce kontejnerové kuchyně za 65 milionů korun, skončila v insolvenci.

Návrh podala společnost Kovo-Janči, které 4 Army dluží přes milion korun. Přidali se i další věřitelé s pohledávkami v celkové výši téměř 20 milionů korun. Insolvenční řízení ve čtvrtek zahájil Krajský soud v Brně. Vyplývá z insolvenčního rejstříku.

Věřitelé žádají reorganizaci

Podle návrhu Kovo-Janči činí její pohledávka 1,2 milionu korun. Připojily se firmy SP Kovoplast s dluhem za osm milionů a Agados s deseti miliony. Návrh na řešení úpadku počítá s možností reorganizace, nikoliv likvidace.

„Naše společnost vyvíjí úsilí k uspokojení všech svých závazků. Jakmile obdržíme zaplacenou větší část pohledávek od našich dlužníků, budeme schopni všechny dluhy uhradit,“ uvedl pro server Seznam Zprávy obchodní ředitel Martin Sehnal.

Společnost vlastní rodina zesnulého podnikatele a bývalého senátora Vlastimila Sehnala, který tento týden zemřel. Podle Evidence skutečných majitelů je nyní jedinou majitelkou jeho dcera Renáta Sehnalová.

Spory s armádou a milionové sankce

4 Army dodala Armádě ČR loni v září polní kuchyni Kalich v hodnotě přes 65 milionů korun. Ministerstvo obrany však tvrdí, že dodávka přišla po termínu, a uplatnilo proto smluvní sankci z prodlení ve výši více než 35 milionů korun.

Podle resortu firma nestihla termín, který smlouva stanovila na říjen 2024. 4 Army rovněž vyhrála další zakázky na speciální mobilní kontejnery – pro chlazení potravin, osobní hygienu či distribuci pitné vody. I v těchto případech ministerstvo uplatnilo pokutu za pozdní dodání kontejnerových mrazniček, která podle Seznam Zpráv dosáhla 580 tisíc korun.

Společnost 4 Army v posledních letech patřila mezi známé dodavatele obranného průmyslu, zaměřovala se na výrobu a servis vojenské techniky a polních zařízení. Insolvenční řízení nyní ohrožuje nejen pokračování těchto zakázek, ale i možnost, že firma bude schopna vyrovnat své závazky vůči státu a subdodavatelům.

Německé firmy v problémech hledají kupce. Češi se hlásí

Money

České a polské podniky využívají slabosti německé ekonomiky k nákupu firem, které se potýkají s finančními problémy, a k rozšiřování svých aktivit na německém trhu. Jak upozornila agentura Reuters, v době, kdy Německo druhým rokem zažívá ekonomický pokles, vidí investoři z východní Evropy v této situaci strategickou šanci na expanzi.

ČTK

Přečíst článek

Sekta Geerta Wilderse. Nahlédněte do toxického fungování spojenců Babiše a Motoristů

Geert Wilders
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?

Nizozemci se ani ne po dvou letech opět chystají k parlamentním volbám, dosluhující kabinet přitom nevládne ani rok a půl. Země přitom bývala známá pro svou klidnou a poměrně konsenzuální politiku. Nizozemsko tak může být příkladem a varováním pro ostatní státy, jak může vypadat vládní situace, pokud hrají příliš velkou roli populisté a krajní pravice.

Připomeňme si, že volby z listopadu 2023 byly do určitém míry šokem pro Brusel i „tradiční“ strany, protože to bylo jedno z prvních hlasování, které krajní pravice dokázala celkově vyhrát. Geert Wilders a jeho Strana pro svobodu (PVV) ale nevyhrála úplně přesvědčivě, a tak se dlouhé měsíce rokovalo o podobě koalice.

Nakonec se podařilo vytvořit názorově široký kabinet se silným postavením PVV, ale zároveň s úřednickým premiérem Dickem Schoofem. Příliš kontroverzní Wilders zůstal mimo, což mu umožňovalo ministry neustále okopávat - paradoxně včetně těch, které sám nominoval. Nakonec po několika měsících vládu svrhl úplně.

Nyní se zdá, že by výsledek voleb mohl být těsnější a pro demokraty nadějnější než posledně. Jestli se průzkumy potvrdí, si musíme dva týdny počkat. V mezičase se ale můžeme podívat na to, jak Wildersova „strana“ funguje, protože je jakýmsi vzorem pro ostatní populistické strany v Evropě. I u nás má blízké spojence, hnutí ANO a Motoristy, kteří se aktuálně derou do vlády.

Trump se sejde s Putinem v Budapešti

Putin přijede do Budapešti a sejde se tam s Trumpem. Chtějí jednat o míru

Politika

Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se sejdou v Budapešti, aby se pokusili ukončit válku na Ukrajině, uvedl na sociální síti Truth Social americký prezident po telefonátu s Putinem. Rozhovor se uskutečnil z iniciativy ruské strany a Putin přesvědčoval Trumpa, že dodávka amerických střel s plochou dráhou letu Tomahawk Ukrajině by uškodila mírovému procesu a rusko-americkým vztahům, řekl novinářům Putinův poradce Jurij Ušakov. Trump s Putinem v létě jednali na Aljašce, mír na Ukrajině to ale nezajistilo.

ČTK

Přečíst článek

Strana? Spíše kult

Geert Wilders razil krajně-pravicovou politiku ještě dříve, než to bylo in. Na přelomu tisíciletí byl členem a dokonce poslancem za středopravou VVD. Kvůli extrémním názorům se ale s touto tradičně státotvornou stranou rozešel a založil si vlastní uskupení. Od začátku byl ale rozhodnutý, že nebude hrát podle dosavadních pravidel – a nehraje ani dnes, jak uvádí magazín Politico.

Strana pro svobodu vznikla jako podivná organizace. Nizozemsko dovoluje, aby k založení strany stačily dva hlasy, takže se tím prvním stal Wilders a druhý zajistila organizace – jejímž jediným členem byl Wilders. PVV vlastně není stranou – jediným členem totiž do dnešních dnů je jen a pouze Geert Wilders. Spíše než strana působí formace jako Wildersova sekta.

Tuto strukturu udržuje i přesto, že strany bez členů nedostávají od státu peníze na fungování. PVV je ale zásobovaná ze soukromých darů, mnohdy z pochybných zahraničních zdrojů.

PVV pochopitelně nepořádá volby předsedy ani jiných představitelů, neschází se na kongresech ani nedisponuje žádným transparentním výběrem kandidátů do parlamentu. O všem rozhoduje Wilders. Politici zvolení za PVV mají dokonce zakázáno budovat si vlastní osobní profil nebo mluvit sami za sebe do médií. Kdo tyto pravidla porušuje a vykazuje známky nezávislosti, jde od válu a s místem na kandidátce nemůže počítat. Strana sice dle názvu prosazuje svobodu, ale rozhodně ne pro své poslance.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Inspirace pro české populisty?

Wilders má ve straně absolutní moc, kterou nikdo nemůže narušit, pouze voliči. To se samozřejmě přelévá do celostátní politiky, kde má jediný člověk obrovský ničivý potenciál. V normální straně musí lídr balancovat mezi názorovými křídly, hledat partnery a dělat kompromisy. Nic z toho Wilders nemusí. Z toho také pramení mimořádná nestabilita, které Nizozemsko čelí.

Proč se o fungování Wildersovy strany zajímat? S nizozemským extremistou se donedávna fotil a spolupracoval šéf SPD Tomio Okamura. Od posledních voleb do Evropského parlamentu ve stejné frakci samozvaných Patriotů Wildersovi zástupci zasedají s hnutím ANO i Motoristy sobě.

Pochopitelně se nedá říci, že všechny populistické a krajně-pravicové strany fungují stejně, nicméně podobné body a principy lze nalézt poměrně snadno napříč Evropou. Jsou to uskupení, která slouží svému vůdci nebo hrstce vyvolených, kteří jim dávají tvář. Všimli jste si třeba, jak po volbách představitelé ANO odmítali odpovídat na docela jednoduché otázky a neustále se odvolávali na „pana Babiše“? Co si budeme povídat, na podobné bázi fungují i Motoristé, SPD nebo straničky jako PRO. Sice mají více členů než PVV, kult osobnosti je ale podobný. Fungování takových uskupení navíc bývá neprůhledné, mnohdy také jejich financování.

Stranická demokracie je důležitou součástí politického systému. Není náhodou, že tam, kde mají silnou pozici, nestabilita a chaos roste. Máme se také těšit?

