newstream.cz Reality Zdražování, které nemá konce. Ceny u českých bytů letos poskočí o sedm procent

Zdražování, které nemá konce. Ceny u českých bytů letos poskočí o sedm procent

Zdražování, které nemá konce. Ceny u českých bytů letos poskočí o sedm procent
ČTK
ČTK

V roce 2026 by byty v České republice mohly zdražit o více než sedm procent. Navzdory růstu nové nabídky bytů na trhu o zhruba tři procenta v ČR i v Praze totiž zůstává poptávka po bydlení v zemi vysoká. Více než polovina developerských společností navíc v současnosti nevnímá, že by se snižoval zájem o nákup bytů ze strany investorů. Vyplývá to ze studie analytické společnosti CEEC Research představené na konferenci Setkání lídrů developmentu v Praze. Studie se zúčastnilo 36 developerských společností zaměřených na výstavbu bytů.

Zvýšení cen plánuje 92 procent developerů, a to v průměru o 7,3 procenta. Podle odhadů společností se pak nabídka bytů na trhu v prvním pololetí roku 2026 zvýší oproti druhé polovině roku 2025 přibližně o 3,5 procenta v celém Česku a o tři procenta v Praze. Ve druhém pololetí by se pak mělo nabízet o tři procenta více bytů v celé zemi a o 2,8 procenta více v hlavním městě.

Současně ale podle studie poroste i poptávka, a to rychleji než nabídka. V první polovině roku 2026 firmy očekávají zvýšení zájmu o 5,2 procenta v celé ČR a o 3,8 procenta v Praze, ve druhé polovině pak o 5,4 procenta v celé zemi a o 4,8 procenta v hlavním městě.

Co radí Havlíček?

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) musí nabídka bytů reagovat pružněji na poptávku, jinak budou nastávat další cenové výkyvy. Klíčové je ale podle něj také zapojení soukromého kapitálu a rozvoj nájemního i družstevního bydlení. „Pokud se podaří rozhýbat výstavbu, bude to mít multiplikační efekt na celé hospodářství. Je to strukturální opatření, které může významně posílit výkon české ekonomiky,“ uvedl ve studii Havlíček.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) dodala, že klíčovým nástrojem pro zvýšení výstavby je nový stavební zákon. Ten bude podle ní například pro Prahu a další regiony zásadní, jelikož umožní výstavbu bytových projektů nad 10 tisíc metrů čtverečních ve zrychleném povolovacím řízení.

Současná ekonomická situace ale podle šéfa společnosti Central Group Dušana Kunovského vede ke zdražování stavebních materiálů a prací. „Poptávka zůstane silná. Nemovitosti jsou i v nejisté době vnímané jako stabilní a bezpečná investice. Nabídka ale dlouhodobě nestačí. Loni se povolilo nejméně bytů za čtvrtstoletí. A ceny stavebních dodávek vzrostly jen za poslední dva roky o 27 procent,“ uvedl Kunovský.

Podle studie 52 procent developerů v současnosti nevnímá snížený zájem o investice do nemovitostí. Dalších 42 procent pak zaznamenává pokles pouze u některých typů nemovitostí. Developeři, kteří vnímají snížený zájem, uvádějí ve 42 procentech jako hlavní důvod vysoké ceny nemovitostí a ve 21 procentech nejistotu na trhu.

Banky od dubna zpřísnily limity pro poskytování investičních hypoték na základě doporučení České národní banky. Nové opatření ČNB se podle dřívějšího vyjádření bank na počtu nově poskytnutých hypoték projeví, ale nikoliv dramaticky. Doporučení ČNB je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry.

Ostuda pro Prahu. Metropole je jednou z nejméně dostupných pro koupi nového bytu v Evropě

Kauza Mamut.cz: J&T Leasing žaluje Unicorn a Vladimíra Kováře o miliardy korun

V případu Mamut.cz zmizelo přes 400 tisíc kusů zařízení včetně asi 100 tisíc iPhonů
Společnost J&T Leasing podala dvě žaloby na skupinu Unicorn, její firmu Plus4U a majitele Vladimíra Kováře. Domáhá se náhrady škody a splnění zákonných povinností v celkové výši přibližně 2,6 miliardy korun. Spor se týká obchodního modelu zkrachovalého e-shopu Mamut.cz, který podle žalobce fungoval na podvodném principu.

Spolupráce mezi společností J&T Leasing a firmou Mammoth ze skupiny Unicorn začala v roce 2021 s deklarovaným cílem dodávat elektroniku zaměstnancům a spolupracovníkům Unicornu a jejich rodinám. Ve skutečnosti ale podle dostupných informací zmizelo více než 400 tisíc zařízení, včetně zhruba 100 tisíc iPhonů.

J&T Leasing nyní tvrdí, že byla do projektu zatažena na základě účelového klamání. Podle jejího vyjádření měli zástupci Unicornu vědět, že skutečný obchodní model je jiný, než prezentovali, a leasingovou společnost tak uvést v omyl.

„Na základě těchto skutečností podala společnost J&T Leasing dvě samostatné žaloby. První z nich je žaloba na náhradu škody ve výši 937,5 milionu korun, v níž namítá, že byla ze strany skupiny Unicorn uvedena v omyl jednáním vykazujícím znaky podvodu. Druhá žaloba se týká uhrazení dlužné částky z titulu ručení ve výši 1,64 miliardy, a to z důvodu, že zkrachovalá společnost Mammoth není schopna hradit své závazky vůči věřitelům. Celkově se tak J&T Leasing domáhá částky přibližně 2,6 miliardy korun,“ říká Petr Sprinz, advokát zastupující společnost J&T Leasing.

Spor o roli Unicornu v řízení Mammothu

J&T Leasing zároveň odmítá tvrzení skupiny Unicorn, která se od společnosti Mammoth distancuje. Podle žalobce byla firma řízena právě lidmi z Unicornu. Manažersky, účetně i technologicky.

Společnost Mammoth sama o sobě nemohla fakticky vůbec fungovat. V době, kdy provozovala e-shop s miliardovými obraty, měla maximálně tři zaměstnance. Zatímco roční obrat firmy dramaticky rostl z desítek milionů na 2,7 miliardy korun, personální kapacity zůstávaly stejné. J&T Leasing dlouhodobě poukazuje, že řízení společnosti Mammoth bylo plně svěřeno do rukou osob ze skupiny Unicorn,“ doplňuje Petr Sprinz.

Podle zjištění měli členové top managementu Unicornu, včetně Břetislava Janouška, přístup k interním informacím a aktivně se na fungování společnosti podíleli.

Podezření na osobní profit Vladimíra Kováře

Další část žaloby se zaměřuje na roli majitele Unicornu Vladimíra Kováře. J&T Leasing uvádí, že Mammoth tvořil více než 37 procent obratu celé skupiny a z tohoto objemu mělo být Kovářovi vypláceno procento jako odměna za poradenské služby. Tyto příjmy měly výrazně růst, z 545 tisíc korun v roce 2018 až na 15,2 milionu korun, v roce 2022.

J&T Leasing se domnívá, že Vladimír Kovář přímo profitoval na udržování zjevně podvodného schématu na úrovni společnosti Mammoth, a tedy i na újmě, která tím J&T Leasingu vznikla,“ uvádí Sprinz.

Nesoučinnost v insolvenci a podezřelé kroky

J&T Leasing zároveň upozorňuje na chování společností ze skupiny Unicorn v rámci insolvenčního řízení. Podle ní firmy neposkytují součinnost insolvenčnímu správci a činí kroky, které vyvolávají další pochybnosti.

Krátce po zahájení insolvence měla společnost Plus4U smazat klíčová data e-shopu. Přesto se následně objevily e-maily Břetislava Janouška, které měly být právě mezi těmito daty. V jiném sporu bylo zjištěno, že jeho pracovní kalendář byl kompletně vymazán.

J&T Leasing rovněž upozorňuje na převody majetku ze společnosti Plus4U a postupné stahování pohledávek vůči Mammothu ze strany Unicornu a Vladimíra Kováře.

Ddle forenzní zprávy navíc některé přihlášené pohledávky vykazují znaky fiktivnosti. Další spornou otázkou je i postavení Břetislava Janouška, kterého Unicorn nyní označuje za externistu, přestože byl podle veřejně dostupných informací až do roku 2023 součástí vrcholového managementu. Celý spor kolem zkrachovalého e-shopu Mamut.cz tak eskaluje do jedné z největších obchodních kauz posledních let. 

Grónsko pokračuje v modernizaci své infrastruktury a otevřelo nové mezinárodní letiště ve městě Qaqortoq na jihu ostrova. Projekt má podpořit rozvoj turismu a přilákat zahraniční investory v době, kdy o strategicky významné území roste globální zájem.

Letiště bylo schváleno po úspěšném testovacím letu a oficiálně zahájilo provoz ve čtvrtek. Zpočátku ho bude obsluhovat Air Greenland na vnitrostátních linkách, zatímco Icelandair Group plánuje spustit mezinárodní spojení v červnu.

Posílení investic

Otevření letiště zapadá do širší strategie zpřístupnění Grónska světu, uvádí Bloomberg. Poloautonomní dánské území se snaží posílit svou pozici na globální mapě investic i cestovního ruchu, zároveň ale čelí rostoucím geopolitickým tlakům.

Ty zesílily zejména po výrocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, který letos v lednu znovu naznačil zájem Spojených států o kontrolu nad ostrovem. Argumentuje především otázkami národní bezpečnosti a strategickým významem grónských nerostných zdrojů.

Nové letiště v Qaqortoqu přichází krátce po komplikovaném spuštění mezinárodního provozu v hlavním městě Nuuk. Tamní letiště se od listopadu 2024 potýká s řadou problémů, včetně nedostatku personálu, nepříznivého počasí či technických potíží s ranvejí, což vedlo k opakovaným zpožděním a rušení letů.

Situace došla tak daleko, že letiště muselo loni v srpnu dočasně zastavit bezpečnostní kontroly mezinárodních cestujících, aby personál splnil potřebné regulační požadavky. Navzdory těmto komplikacím se Nuuk stal hlavním leteckým uzlem Grónska.

Letiště v Qaqortoqu má zatím omezený provoz – dánský úřad pro civilní letectví stanovil limit dvou letadel za hodinu. Rozvoj infrastruktury tím ale nekončí. Do konce roku má být otevřeno ještě třetí letiště v Ilulissatu.

