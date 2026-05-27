Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál
Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.
Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.
Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.
Pozemek za miliony je teprve začátek
Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.
Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.
Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny
Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.
Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.
