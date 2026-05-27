newstream.cz Reality Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál

Levnější než Praha, levné už ne. Pozemky u Poděbrad ukazují nový realitní normál

Pozemky v Choťánkách u Kutné Hory
Geosan, užito se svolení
Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.

Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.

Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty

Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.

Pozemek za miliony je teprve začátek

Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.

Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.

Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny

Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.

Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc
Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.

„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku

Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.

Letadlem může být zdražení citelnější

U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.

V Česku je palivo stále levnější než jinde

Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.

Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy

Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.

Kerosin zdražil na dvojnásobek

Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.

„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila

Bydlení v Česku zdražilo za 15 let rychleji než mzdy. Dostupnost vlastního bytu se zhoršila
Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.

Vyplývá to z dat Eurostatu a analýzy investiční platformy Portu. Růst cen vlastního bydlení byl v Česku téměř třikrát vyšší než průměr Evropské unie. Nájmy za sledované období vzrostly o 69 procent.

Podle Portu stojí za horší dostupností bydlení hlavně malá nabídka nových bytů v hustě osídlených oblastech a silná poptávka, kterou podporuje demografický vývoj i růst příjmů. Na růstu cen se ale podílí také zájem investorů.

Ještě rychleji než v Česku rostly od roku 2010 ceny bydlení v Maďarsku a pobaltských státech, tedy v Estonsku, Litvě a Lotyšsku.

„Výraznější růst cen nemovitostí ve střední a východní Evropě byl podpořen nízkými úrokovými sazbami a silným zájmem o vlastnické bydlení. To v důsledku vedlo v řadě případů k rychlejšímu růstu cen nemovitostí ve srovnání s růstem příjmů domácností,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Nejrychlejší tempo v EU

Podle posledních dat Eurostatu zdražovalo bydlení v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku sedmým nejrychlejším meziročním tempem v Evropské unii. Proti čtvrtému čtvrtletí roku 2024 ceny vzrostly o 10,4 procenta, zatímco průměr EU činil 5,5 procenta.

Průměrná mzda v Česku byla podle dat Českého statistického úřadu loni 49 215 korun. Na konci čtvrtého čtvrtletí meziročně vzrostla o 7,4 procenta na 52 283 korun.

Ceny vlastního bydlení rostly i v letošním prvním čtvrtletí. Podle analýzy realitní platformy Reas.cz zdražily starší byty v Česku meziročně o šest procent na průměrných 5,3 milionu korun. Rodinné domy stály v průměru 6,9 milionu korun a za rok podražily o tři procenta.

Nejdražší zůstávají nové byty v Praze. Podle analýzy společností Central Group, Skanska Residential a Trigema se byty v pražských developerských projektech začátkem roku nabízely za 182 311 korun za metr čtvereční. Mezičtvrtletně to bylo o 2,6 procenta a meziročně o devět procent více.

Na dlouhodobé zhoršení dostupnosti bydlení v Česku upozorňuje také studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Podle OECD ceny nemovitostí i nájmy v posledních letech výrazně vzrostly a mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká hlavně mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.

Koncem loňského roku se ale podle Reas dostupnost pořízení vlastního bytu zlepšila. V posledním čtvrtletí roku 2025 byli lidé schopni za průměrnou mzdu splácet hypotéku na byt o velikosti 44,3 metru čtverečního. To je o 2,6 metru čtverečního více než o půl roku dříve.

Dostupnost vlastního bydlení se mezi kraji lišila. Nejhorší byla v Praze, naopak nejlepší v Ústeckém kraji.

