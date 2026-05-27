Důchodci „odemčeni", na poplatky penzijních společností se chystá sekera

Ivana Pečinková

Poslanci dnes odsouhlasili zrušení sankcí pro důchodce, kteří chtějí odejít z penzijního spoření či už odešli. Pirátský návrh snížit poplatky neprošel, ale ministryně financí se na snížení chystá.

Poslaneckou sněmovnou dnes ve třetím čtení prošla vládní novela zákona o doplňkovém penzijním spoření. Lidé, kteří si sjednali „penzijko“ před koncem roku 2023 a chtějí z něj kvůli zrušení státního příspěvku důchodcům předčasně odejít, tak budou moci učinit bez sankcí. A těm, kteří již odešli, stát vrátí odebraný státní příspěvek či část jejich vložených prostředků. Pozměňovací návrhy TOP 09 na zachování sankcí a na snížení poplatků penzijním společnostem a rozšíření investičních možností účastnických fondů (Piráti) sněmovna zamítla. Podle Pirátů poplatky u typického modelu penzijního spoření spotřebují polovinu výnosu. Vicepremiérka, ministryně financí a poslankyně ANO Alena Schillerová souhlasí s názorem, že poplatky jsou v Česku vysoké a klientům výrazným způsobem snižují zhodnocení jejich úspor. Na rozdíl třeba od Slovenska. Poplatky chce řešit v rámci připravované reformy takzvaného třetího pilíře penzijního systému.

Dosavadní sankce: bez příspěvku až části úspor

Doposud platné sankce za předčasný odchod ze systému penzijního spoření se týkají lidí, kteří ukončili či chtějí ukončit své penzijní spoření dříve než za pět let. Znamenají to, že odcházející klienti musejí penzijní společnosti vrátit státní příspěvek. Řada klientů tak už učinila, přičemž někteří zrušili svou smlouvu před uplynutím dvou let její platnosti. Ti museli vedle státního příspěvku vrátit také část svých vložených prostředků.

Novela, která nyní míří do Senátu, sankce ruší a přechodným ustanovením umožňuje již odešlým vrácení státního příspěvku i části úspor. O vrácení peněz je třeba požádat.

Opozice: zrušení příspěvku je oprávněné

Poslanci dnes drtivou většinou neschválili opoziční návrh předsedy poslaneckého klubu TOP09 Jana Jakoba, který požadoval přechodné ustanovení o zrušení sankcí z novely vypustit.  Člen rozpočtového výboru Vojtěch Munzar ( ODS) v rozpravě uvedl, že poslanci za ODS Jakobův návrh podpoří, protože míří na osobní zodpovědnost lidí. Dodal však, že osobně nepovažuje za „úplně šťastné“ ono „uzamknutí“ důchodců v systému, o čěmž hovoří vládní koalice.  

Státní příspěvek lidem pobírajícím důchod byl podle něj zrušen v návaznosti na zvýšení tohoto příspěvku s cílem bylo zvýšit zodpovědnost lidí v aktivním věku za to, jak si spoří na stáří, a motivovat je k tomu, aby nespoléhali jen na státní důchod. „Řekněme si na rovinu, a měli bychom to občanům říkat, že vzhledem k demografickému vývoji se do budoucna nelze spoléhat jenom na státní důchody,“ podtrhl Munzar. Dodal, že předchozí koaliční vláda premiéra Petra Fialy také uvedla do života dlouhodobý investiční produkt, velmi moderní finanční instrument umožňující zvýhodněné dlouhodobé spoření. „Jedinou chybou, kterou jsme možná udělali v dlouhodobém investičním produktu, byla malá propagace,“ podotkl Munzar.

Pokračoval hodnocením dosavadního systému penzijního připojištění respektive doplňkového penzijního spoření. Ten je podle něj nedostatečný mimo jiné proto, že umožňuje pouze velmi konzervativní investiční politiky. O nutných změnách v takzvaném třetím pilíři je podle něj třeba vést velkou debatu i na parlamentní půdě, cílem musí být vytvoření systému, který bude platný napříč politickými cykly.

Piráti: snižme poplatky penzijním společnostem

Poslanci neschválili pozměňovací návrhy Pirátů. Šlo o snížení poplatků, které od klientů vybírají penzijní společnosti za správu majetku v účastnických fondech a za zhodnocení majetku v těchto fondech. Doposud mohou penzijní společnosti za správu majetku vybírat maximálně 0,4 procenta u povinných konzervativních fondů a u ostatních účastnických fondů jedno procento. Piráti navrhli sjednocení na 0,4 procenta. Pokud jde o zvýšení hodnoty majetku účastnického fondu, doposud je poplatek ohraničen 10 procenty z průměrného ročního zhodnocení u povinně konzervativních fondů a 15 procenty u ostatních fondů. Piráti by rádi viděli sjednocení na 10 procentech.

U takzvaných transformovaných fondů, což jsou penzijní fondy, do nichž lidé mohli vstupovat do konce roku 2012 a jejichž investiční možnosti jsou velmi omezené, by se podle představ Pirátů měl poplatek snížit z 0,8 na 0,4 průměrné roční hodnoty bilanční sumy fondu.

Bývalá vládní strana dále navrhovala, aby penzijní fondy investovaly také do cenných papírů vydávaných fondy soukromého kapitálu či fondy rizikového kapitálu s tím, že by hodnota takových cenných papírů nepřekračovala desetinu objemu majetku.  

Schillerová: na snížení poplatků pracujeme

Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová hovořila o tom, že český systém penzijního připojištění či spoření je pro klienty nastaven velmi nevýhodně. Efektivita vložených úspor je minimální, protože výnosovost je nízká a poplatky vysoké. Citovala ze studie institutu CERGE-EI, jejímž závěrem je, že poplatky připraví klienty fondů až o polovinu jejich výnosů. „U typických vkladů (tím jsou dva tisíce korun měsíčně – pozn. red.) pak ta polovina znamená půl milionu korun, které by lidé mohli mít navíc, na postupné přilepšení k důchodu, ale nemají, protože jim to lidově řečeno sežerou ty poplatky,“ zdůraznila Richterová. Dodala, že podle zmíněné studie musí průměrný klient v Česku ukládat až desetkrát více prostředků než klient slovenských indexových fondů, aby dosáhl stejné renty. „Takže desetkrát vyšší vklady pro stejný výsledek,“ podtrhla. Slovenské fondy byly pro srovnání vybrány proto, že Češi a Slováci mají podobný společenský i ekonomický systém, a aby tedy bylo jasné, že jediným rozdílem jsou pravidla hry pro penzijní fondy.  

Richterová připomněla, že návrh na snížení poplatků a rozšíření investičního portfolia navrhovala její strana už loni a že se potkala se souhlasem dnešní ministryně financí. Alena Schillerová následně zopakovala, že poslanecký návrh Pirátů nepodpořila proto, že snížení poplatků bude předmětem velké části reformy třetího pilíře, s nímž záhy předstoupí před poslaneckou sněmovnu.

Fondy dál bobtnají. Češi v nich drží už 1,4 bilionu korun

Fondy dál bobtnají. Češi v nich drží už 1,4 bilionu korun
ČTK

Investiční fondy dál lákají drobné i bohaté investory. Podle AKAT v nich Češi drží už více než 1,4 bilionu korun. Průměrný investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí vydělal jen 0,31 procenta. Lednové a únorové zisky totiž do značné míry smazal březnový pokles trhů.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2026 vzrostl o 13 miliard korun na 1,423 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly smíšené a nemovitostní fondy. Fyzické osoby držely 90 procent objemu majetku fondů, desetinu měly právnické osoby, například obchodní společnosti, spolky či různé organizace. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni činil nárůst 218 miliard korun.

Fondy dál rostou

„V prvním čtvrtletí 2026 vidíme pokračující trend růstu objemu majetku ve fondech kolektivního investování i ve fondech kvalifikovaných investorů. Investiční fondy jsou dnes evidentně nejoblíbenější formou investování jak pro běžné, tak i pro bohaté investory. Růst objemu majetku pod správou by tak za letošní rok mohl opět vykázat silný dvouciferný růst,“ uvedl předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Táhly smíšené a nemovitostní fondy

Největší nárůst majetku zaznamenaly smíšené fondy, a to o 11,3 miliardy korun. Následovaly nemovitostní fondy s nárůstem o 9,5 miliardy korun a fondy peněžního trhu s přírůstkem 1,5 miliardy korun. Naopak v akciových fondech ubylo 600 milionů korun a v dluhopisových fondech 9,1 miliardy korun.

Nejvíc peněz je v dluhopisových fondech

Nejvíce majetku měly na konci prvního čtvrtletí dluhopisové fondy, a to 475,2 miliardy korun. Ve smíšených fondech bylo 416,1 miliardy korun, v akciových 341,4 miliardy korun, v realitních 145,8 miliardy korun, ve fondech peněžního trhu 24,4 miliardy korun a ve strukturovaných fondech 20,4 miliardy korun.

Největší hráči: Česká spořitelna a ČSOB

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily po prvním čtvrtletí Česká spořitelna s 396 miliardami korun, ČSOB s 318 miliardami korun, Komerční banka se 150 miliardami korun, Conseq Investment Management se 129,5 miliardy korun a Moneta se 78,6 miliardy korun.

Výnosy investorům pokazil březen

Průměrný český investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí 2026 vydělal 0,31 procenta. V lednu a únoru trhy výrazně rostly, ale březnový pokles o 4,35 procenta většinu zisků vymazal, vyplývá z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2025 činilo zhodnocení fondů v průměru 5,91 procenta, předloni devět procent a o rok dříve 12 procent.

Z vládní rady pro rovnost žen a mužů hrozí odchod 53 expertů. Nelíbí se jim premiérův plán

nst

Přesun agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti vyvolal ostrý odpor části odborné veřejnosti. Podmíněnou rezignaci už podalo 53 členek a členů vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud kabinet své rozhodnutí nepřehodnotí, chtějí skončit ke konci června.

Kvůli plánovanému přesunu agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády ČR na ministerstvo spravedlnosti podalo premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podmíněnou rezignaci dosud 53 expertek a expertů z vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud vláda rozhodnutí nezmění, ukončí svou činnost k 30. červnu.

Uvedla to místopředsedkyně České ženské lobby Markéta Kos Mottlová, která je zároveň členkou rady. Podle ní se postoj rezignujících odborníků nezměnil ani po rozhodnutí vlády, že se agenda nemá přesunout na ministerstvo práce, jak se původně uvažovalo, ale na ministerstvo spravedlnosti.

Podmíněné rezignace k 30. červnu platí. Nic na tom nemění, že by se agenda přesouvala pod ministerstvo spravedlnosti. Aktuálně rezignovalo celkem 53 osob napříč výbory, pracovními skupinami a radou,“ uvedla Kos Mottlová.

Vláda přesouvá lidská práva i protidrogovou politiku

Kabinet minulý týden rozhodl o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády do čtyř ministerstev. Změna má začít platit od července. Spolu s jednotlivými odbory a odděleními se má přemístit také zázemí osmi vládních rad.

Odborníci přesun kritizují s tím, že lidskoprávní témata, protidrogová politika i rovnost žen a mužů jsou průřezové oblasti, které se dotýkají více resortů zároveň. Podle nich proto vyžadují koordinaci přímo z Úřadu vlády.

„Agenda je průřezová,“ zdůraznila Kos Mottlová. Připomněla, že právě díky nadresortnímu řízení se podle ní podařilo prosadit například zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen.

Po vládě chtějí analýzu dopadů

Zástupkyně a zástupci rady požadují, aby vláda zveřejnila analýzu, na jejímž základě o přesunu rozhodovala. Podle předsedkyně výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Vandy Černohorské se na dnešním jednání ve Strakově akademii zástupci vlády na existenci analýzy několikrát odvolávali.

My jsme tu analýzu neviděli. Nikdo ji s námi nekonzultoval. Chtěli bychom ji vidět. Pokud nám ji pan premiér nezašle, tak si ji vyžádáme,“ uvedla Černohorská.

Podle ní vzbuzuje pochybnosti i samotný postup vlády. Původně se počítalo s tím, že agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Kabinet však nakonec rozhodl, že ji získá ministerstvo spravedlnosti.

Rada má čtyři výbory a čtyři pracovní skupiny

Pod vládní radu pro rovnost žen a mužů spadají čtyři výbory: pro prevenci domácího násilí, pro sociální politiku a rodinu, pro vyrovnané zastoupení v politice a pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Součástí struktury rady jsou také čtyři pracovní skupiny. Zabývají se dopady covidové pandemie na rovnost, porodnictvím, otázkami romských žen a potřebami mužů. Členové a členky rady, výborů i pracovních skupin za svou činnost nepobírají odměnu.

Podle Kos Mottlové nyní odborníci čekají na pondělí, kdy premiér podle jejích slov přislíbil posoudit alternativní návrhy řešení. Pokud však vláda na přesunu pod ministerstvo spravedlnosti setrvá, rezignace budou podle ní nadále platit.

