Drahé vstupy mohou snížit úrodu a zdražit potraviny. Zemědělci jsou pod tlakem blokády Hormuzu

Michal Nosek
Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.

České zemědělství čelí nové nákladové vlně, která nepřichází z polí, ale z geopolitiky. Válka v oblasti Hormuzského průlivu a omezení lodní dopravy přes jednu z nejdůležitějších světových tras pro energie a hnojiva zvedají ceny nafty, plynu i dusíkatých hnojiv. Pro zemědělce to znamená jediné: další prudký růst nákladů v době, kdy výkupní ceny zemědělských komodit reagují pomalu a často až se zpožděním.

Podle aktuálního průzkumu Zemědělského svazu ČR mezi členskými podniky zatím české produkční zemědělství část dopadů tlumí díky předzásobení. Více než 87 procent respondentů má zajištěno alespoň polovinu jarní potřeby dusíkatých hnojiv a téměř polovina podniků dosud nenakoupila hnojiva za nové, výrazně vyšší ceny. Tato relativní odolnost ale může být jen dočasná.

Nejtvrději se nyní krize propisuje do cen nafty. Pohonné hmoty musí zemědělci platit okamžitě, zatímco vyšší náklady nemohou ze dne na den promítnout do výkupních cen obilí, mléka, masa nebo dalších komodit. Tlak se tak soustředí do provozního financování podniků.

„Zemědělec není v pozici obchodníka, který si může ze dne na den přepsat ceník. Když zdraží nafta, hnojiva nebo energie, zaplatí to okamžitě. Ale dokud nezareagují komoditní burzy a výkupní ceny, nemá tyto náklady kam promítnout. To vytváří mimořádný tlak na provozní financování podniků,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.

Riziko se může naplno projevit na podzim a v příští sezóně. Pokud drahá hnojiva zůstanou realitou delší dobu, farmáři začnou omezovat dávky hnojiv, ochranu rostlin i investice. Průzkum ukazuje, že více než 73 procent respondentů zvažuje omezení hnojení nebo přípravků na ochranu rostlin a téměř 72 procent podniků počítá s omezením investic.

„Pokud budou zemědělci nuceni omezovat hnojení nebo ochranu rostlin, nebude to mít dopad jen na ekonomiku podniků. Projeví se to i na nižších výnosech, což negativně ovlivní ceny potravin,“ upozornil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Právě hnojiva se stávají jedním ze symbolů nové evropské zranitelnosti. Nejde jen o cenu samotného výrobku, ale o celý řetězec: plyn jako surovinu pro výrobu dusíkatých hnojiv, náklady evropských výrobců zatížených emisní regulací, dražší dopravu, pojištění nákladů a nejistotu kolem dodávek přes Hormuzský průliv. Podle Reuters Evropská komise v reakci na zdražení hnojiv způsobené válkou v Íránu zvažuje mimořádnou podporu farmářů i možnost vytváření zásob hnojiv pro budoucí krize.

Zemědělský svaz ČR a Agrární komora ČR proto požadují, aby se problém řešil jednotně na evropské úrovni. Varují před modelem, v němž by Brusel pouze rozvolnil pravidla a nechal jednotlivé státy, aby si své zemědělce podporovaly podle možností vlastních rozpočtů. Takový přístup by podle nich zvýhodnil farmáře ze silnějších ekonomik a oslabil ty ze zemí, které nemají tak velký fiskální prostor.

„Pokud má Evropská unie řešit problém cen hnojiv, musí ho řešit jako evropský problém. Nemůže říct členským státům: kdo má peníze, ať si své zemědělce podpoří, a kdo je nemá, ať se s tím nějak vyrovná. To by nebyla společná zemědělská politika, ale soutěž národních rozpočtů,“ uvedl Martin Pýcha.

Zemědělské organizace navrhují tři hlavní kroky: jednotné evropské kompenzace dostupné farmářům ve všech členských státech podle stejných pravidel, zrušení nebo pozastavení uhlíkového vyrovnání na hranicích pro hnojiva a pozastavení nákladů spojených s emisními povolenkami ETS1, které zatěžují evropskou výrobu hnojiv.

Podle zemědělců současná kombinace drahých vstupů, geopolitické nejistoty a evropské regulace zvyšuje náklady na výrobu potravin a zároveň oslabuje evropské producenty vůči dovozům ze zemí, kde neplatí srovnatelné klimatické, environmentální ani výrobní standardy. Kritici plošného pozastavení CBAM naopak upozorňují, že samotný dopad tohoto nástroje na ceny hnojiv může být omezený a že ceny se odvíjejí i od nákladů evropských výrobců v systému ETS.

„Pokud budou evropští výrobci hnojiv nadále zatíženi náklady na emisní povolenky, zatímco evropský trh zůstane otevřen levnějším dovozům ze zemí bez srovnatelných regulací, povede to k oslabování evropské výroby a přesunu produkce mimo Evropskou unii, nikoli ke skutečnému snížení globálních emisí,“ uvedl Jan Doležal.

Respondenti průzkumu od vlády i Evropské unie očekávají hlavně systémová opatření. Nejčastěji zmiňovali vyšší vratku spotřební daně z nafty, podporu provozního financování, kompenzace zvýšených cen vstupů, omezení byrokracie, podporu produkce a tlak na snížení cen energií a hnojiv na evropské úrovni.

Zemědělci zároveň upozorňují, že trvalým řešením nemohou být jen další dotace na kompenzaci rostoucích nákladů. Klíčové je podle nich obnovit ekonomickou stabilitu produkčního zemědělství a posílit postavení prvovýrobců v potravinovém řetězci.

„O zemědělství musíme začít mluvit stejně vážně jako o energetice nebo obraně. Potravinová bezpečnost není samozřejmost. Pokud Evropa nebude schopna udržet vlastní produkční zemědělství, může se během relativně krátké doby stát závislou na dovozu potravin ze zemí, které nevyrábějí podle standardů požadovaných po evropských zemědělcích,“ uzavřel Martin Pýcha.

V Česku vznikl gigant v přepravě zboží a zásilek

Dánská společnost DSV, globální lídr v logistických službách, dokončila na českém trhu integraci společnosti Schenker. Díky fúzi se DSV stává největším hráčem v logistických službách v zemi.

Český logistický trh má nového lídra. DSV po dokončení integrace Schenkeru posiluje v silniční, letecké, námořní i železniční přepravě a rozšiřuje také skladové služby a e-commerce distribuci. Firma chce těžit hlavně z širší evropské přepravní sítě.

DSV je dánský dodavatel přepravních a logistických služeb, který poskytuje řešení pro celosvětovou nákladní leteckou, námořní, silniční i železniční dopravu. Společnost má v Česku 18 poboček a 21 skladů s celkovou plochou téměř půl milionu metrů čtverečních.

„Dokončení akvizice je odrazovým můstkem pro novou éru v české logistice. Posilujeme naše schopnosti doručovat komplexní, efektivní a spolehlivá řešení po celém světě, se zvláštním zaměřením na lokální potřeby a detaily,“ říká Mikael Kjeldgaard, výkonný ředitel divize Air & Sea v DSV. Jen v loňském roce firma zajistila přepravu leteckých zásilek o objemu 400 tisíc tun.

Společnost přepravuje jak malé zásilky, tak rozsáhlé projekty. Spojení DSV a Schenker má podle firmy umožnit lépe plánovat dopravu, zohledňovat specifika jednotlivých zemí a efektivněji navazovat jednotlivé kroky v rámci přepravního řetězce.

„Integrace nám umožnila vytvořit nejširší síť pozemních přeprav v Evropě,“ uvedl Petr Chocholatý, výkonný ředitel divize Road v DSV.

Společnost DSV zajišťuje skladování, nakládání, balení a vychystávání, automatizaci skladů, správu zásilek i e-commerce distribuci.

„Zákazníci dnes nechtějí jen skladový prostor. Potřebují partnera, který rozumí jejich provozu a dokáže navrhnout řešení odpovídající jejich byznysu,“ říká Tomáš Holomoucký, výkonný ředitel divize Contract Logistics ve společnosti DSV.

„Jsme hrdí na to, že můžeme v České republice nabízet nejen špičkové skladové a logistické služby, ale také přispívat k lepší budoucnosti prostřednictvím ekologických projektů,“ uvedl Holomoucký.

Dánská logistická společnost také realizuje inovativní ekologické projekty. Na střeše libereckého terminálu například vznikla první střešní salátová farma v Česku. Firma testovala pro doručování i drony, ale podle jejího vedení jejich nasazení zatím neumožňuje česká legislativa.

Spojení společností DSV a Schenker na českém trhu je dalším krokem v rozvoji služeb firmy a má přinést lepší propojení logistických služeb. Společnost ročně přepraví stovky milionů zásilek. Má zastoupení ve více než devadesáti zemích světa a zaměstnává 160 tisíc lidí.

Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc

Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.

Při světové premiéře vozu v Curychu to uvedl mluvčí automobilky Jozef Baláž. Cena malého městského crossoveru bude podle předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera začínat kolem 26 tisíc eur, tedy zhruba 632 tisíc korun.

Epiq má být pro značku důležitým modelem. Míří do segmentu menších městských elektromobilů, kde se automobilky snaží najít rovnováhu mezi cenou, dojezdem a každodenní použitelností.

Novinka bude prvním modelem Škody na nové platformě MEB+ a zároveň prvním elektromobilem značky s pohonem předních kol. Platforma je optimalizovaná pro novou generaci kompaktních elektrických aut, má nižší hmotnost a slibuje úspornější provoz.

Díky dojezdu kolem 440 kilometrů a rychlému nabíjení má Epiq cílit hlavně na městské a příměstské ježdění. Podle Zellmera představuje model vstup do světa elektromobility.

„Model byl vyvinut v rámci projektu Electric Urban Car Family skupiny Brand Group Core a ukazuje, jak může sdílený vývoj vytvořit mimořádně atraktivní nabídku v silně konkurenčním segmentu a zároveň dál posílit značku Škoda,“ uvedl Zellmer.

Spolu s modelem Epiq mají letos na platformě MEB+ dorazit také další tři malé elektromobily koncernu: Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. Cross a Cupra Raval.

Pro automobilky jde o důležitý směr. Menší a dostupnější elektromobily mají pomoci oslovit zákazníky, pro které jsou současné elektrické vozy stále příliš drahé. Škoda tím zároveň rozšiřuje nabídku pod většími modely Enyaq a Elroq.

Vedoucí českého zastoupení Škody Jan Maláček uvedl, že Epiq by měl oslovit nejen firmy, ale i soukromé zákazníky. Jejich podíl odhadl na 25 procent. Podíl elektromobilů na prodeji vozů Škody by podle něj měl být do dvou let dvouciferný. V současnosti mají elektromobily všech značek na českém trhu celkový podíl zhruba 6,2 procenta.

Epiq bude dostupný se dvěma kapacitami trakční baterie a ve třech výkonových verzích. Silnější verze 55 nabídne baterii s kapacitou 51,5 kWh a výkon 155 kW. Slabší provedení dostane baterii o kapacitě 37,5 kWh a bude k dispozici ve verzích 35 a 40 s výkonem 85 nebo 99 kW.

Platforma MEB+ umožňuje použití lehčích trakčních baterií, které mají přispět k nižší spotřebě energie a zároveň k prostornějšímu interiéru. Podle konfigurace nabídne Epiq rychlé DC nabíjení z deseti na 80 procent přibližně za 24 minut. Standardem bude také palubní AC nabíječka o výkonu 11 kW.

Epiq bude podporovat i obousměrné nabíjení. To znamená, že energii uloženou v baterii bude možné využít také k napájení externích elektrických zařízení, případně k dodávání energie do domácnosti nebo elektrické sítě.

Základní výbava zahrne bezpečnostní a asistenční systémy, jako jsou Front Assist, asistent udržování jízdního pruhu, asistent při průjezdu křižovatkou, hlídání mrtvého úhlu včetně asistenta vyparkování, varování při vystupování nebo systém rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti.

Nový model měří 4,17 metru na délku, 1,8 metru na šířku a 1,58 metru na výšku. Nabízet se bude v šesti barvách karoserie a s koly o velikosti 17 až 19 palců.

Ještě letos by měl Epiq a další modely Škody dostat také mobilní digitální klíč. Ten umožní řidičům používat iPhone nebo zařízení s Androidem místo klasického klíče. Nabídne zamykání, odemykání i startování vozu a zároveň usnadní sdílení auta mezi více uživateli.

Škoda v současnosti nabízí elektromobily Enyaq a menší Elroq. Podle automobilky se Elroq stal druhým nejprodávanějším elektromobilem v Evropě. V polovině roku by měla značka představit také svůj největší sedmimístný model Peaq.

Epiq má v této nabídce plnit roli vstupního elektrického modelu. Pokud se Škodě podaří udržet cenu kolem avizovaných 26 tisíc eur, může jít o jeden z nejdůležitějších kroků značky směrem k dostupnější elektromobilitě.

