Na trh se vracejí kupci. Prodej bytů v Praze zrychluje, rostou i ceny

Zájem o bydlení ve vlastním novém bytě v Praze opět roste, stejně jako ceny. V prvním pololetí se prodalo celkem 3 500 bytů a na zvyšující se poptávku reagovaly v druhém čtvrtletí i ceny, které překonaly hranici 155 tisíc korun za metr čtvereční.

V první polovině letošního roku se v Praze prodalo 3 500 bytů, tedy o 112 procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z tržní analýzy developerských společností Central Group, Skanska Residential a Trigema. K růstu poptávky přispěl především postupný pokles úrokových sazeb a také uvolnění podmínek pro získání hypotéky.

„Zájem o nové byty je nyní obrovský. Díky klesajícím úrokovým sazbám podstatně oživuje hypoteční trh, který s tím bytovým tvoří spojené nádoby. Na trh se nyní vrací odložená poptávka z předchozích dvou let a očekáváme, že tento trend ještě zesílí s dalším zlevňováním hypoték. Už brzy se můžeme dočkat i nových prodejních rekordů,“ tvrdí Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group.

Pražské byty mírně zdražují

Oživení poptávky se projevilo i v mírném nárůstu cen. Průměrná nabídková cena nových bytů na konci druhého čtvrtletí dosáhla 156 780 korun za metr čtvereční, což je téměř tříprocentní nárůst od začátku roku.

„Vývoj cen nových bytů v Praze nadále provází stabilita nad úrovní 150 tisíc korun za metr čtvereční. Marketingové aktivity a zaváděcí ceny se mohly promítnout do mírného snížení cen, ale celkově je trh stabilní,“ komentuje Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

Vzhledem k prudce rostoucí poptávce a dlouhodobě nedostatečné nabídce se podle Sourala dá očekávat, že mírný růst cen novostaveb bude pokračovat i nadále.

Co ale neroste je nabídka. I když ve druhém letošním čtvrtletí uvedli developeři do prodeje nejvíce bytů za poslední čtyři roky, v důsledku oživlé poptávky došlo jen k mírnému meziročnímu navýšení celkového počtu nových volných bytů, a to o 200 na 5700 bytů.

Velkým otazníkem nadále zůstává také nový stavební zákon a jeho dopady na budoucí rychlost povolování nové výstavby, která dlouhodobě brání stabilnímu rozvoji hlavního města. „Dle dostupných statistik se nové projekty dařilo úřadům také více povolovat, a je otázkou, zda se jedná o dlouhodobější trend nebo pouze vyšší aktivitu před spuštěním nového stavebního zákona. Ve druhém letošním čtvrtletí tak bylo do prodeje zařazeno nejvíce bytů za poslední čtyři roky, přesto ale trh stále dohání deficit z předchozích let a také vzhledem k velmi silné poptávce nabídka vzrostla jen mírně,“ uzavírá Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential.

