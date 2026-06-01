Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech
Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.
Domoplan se dlouho profiloval hlavně jako brněnský rezidenční developer. Dnes ale skupina Tomáše Vavříka rozšiřuje záběr. Vedle klasických bytových projektů staví na rekreačních nemovitostech, fondovém financování a provozování resortů. Základní byznysová změna je zřejmá. Domoplan nechce jen postavit projekt a prodat jednotky. Čím dál víc se posouvá k modelu, ve kterém zůstává u nemovitosti i po dokončení jako správce, provozovatel a partner investora.
„Investor, ať už si koupí apartmán v Jeseníkách, na horách nebo u moře, se o něj nemusí starat. To je základní princip celé obchodní strategie skupiny,“ říká v podcastu Realitní Club šéf Domoplanu Tomáš Vavřík.
Nemovitost jako služba
Domoplan tím reaguje na rostoucí poptávku po rekreačních nemovitostech, které nemají sloužit jen k vlastnímu užívání, ale také jako investiční produkt. Investor nechce řešit obsazenost, úklid, servis ani každodenní provoz. Očekává výnos a profesionální správu. Právě na tom má stát značka My Resorts, přes kterou chce skupina spravovat rekreační projekty v Česku i v zahraničí. Model kombinuje development, hospitality a obchodní strategii v rámci skupiny.
„Není to o tom, jako když si kupuji byt, který potřebuji každodenně užívat. Tohle je holiday investice. Něco, co si lidé kupují s očekáváním investiční návratnosti, nebo proto, že tam budou chtít párkrát za rok zajet a chtějí, aby se jim o to někdo staral,“ říká Vavřík.
Fond místo jednoho projektu
Nejviditelnější zahraniční aktivitou je dnes Chorvatsko. Domoplan tam přes Croatia Property Fund připravuje resort na ostrově Pag a zároveň hledá další akvizice u moře. Podle Vavříka už nejde jen o jeden projekt, ale o samostatnou fondovou strukturu zaměřenou na rekreační nemovitosti v Chorvatsku. „Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje Vavřík.
Croatia Property Fund má podle něj nyní majetek kolem půl miliardy korun a otevírá se investorům od milionu korun výše. Očekávaný výnos se má pohybovat okolo 8,5 procenta ročně.
„Chceme zůstávat v segmentu fondů kvalifikovaných investorů. Ti investoři, kteří k nám chodí, už většinou mají zainvestováno a berou to jako třetí nebo čtvrtou investici v rámci portfolia,“ říká.
Expanze mimo Česko
Zahraniční rekreační nemovitosti mají pro Domoplan fungovat také jako nástroj diverzifikace. Skupina vedle Chorvatska mluví o Bali, Zanzibaru nebo Kostarice. Podle Vavříka část českých investorů hledá možnosti, jak uložit peníze mimo domácí trh a mimo Evropskou unii. „Stále víc českých investorů hledá v rámci diverzifikace, kam by uložili prostředky mimo Evropskou unii. To je jeden z hlavních požadavků. Zároveň je dnešní generace mladých lidí zvyklá cestovat víc a víc a my to cítíme na poptávce,“ říká Vavřík.
To je podstatný posun proti tradičnímu developerskému modelu. Domoplan už nesází jen na prodej bytů v konkrétní lokalitě. Buduje portfolio rekreačních produktů, které mají investorům nabídnout kombinaci nemovitosti, správy, výnosu a možnosti vlastního využití.
V Česku věří horám
Česko ale ze strategie nemizí. Domoplan se tu zaměřuje hlavně na horské lokality, kde podle Vavříka dává rekreační development větší ekonomický smysl než čistě letní destinace. „V Česku se zaměřujeme na hory, protože léto samo o sobě je strašně krátké, aby to dávalo ekonomicky smysl. Potřebujete mít co nejdelší sezonu, nejlépe celoroční. A celoroční sezona je dnes na horách,“ říká.
Podle Vavříka se mění i samotná horská turistika. Zimní sezona už není jediným tahounem. Roste význam léta, cyklistiky, turistiky a dalších aktivit. „Díky oteplování a letní turistice začíná léto předbíhat zimu. Návštěvnost v letních měsících je dnes vyšší než v zimních, což ještě před pěti lety nebylo,“ dodává.
Vyšší výnos, vyšší nároky
Nový model může být pro developera i investory atraktivní. Rekreační nemovitosti slibují jiný příběh než klasický nájemní byt a v prémiových lokalitách mohou nabídnout zajímavější výnos. Zároveň jde ale o provozně složitější byznys.
Výnos závisí na obsazenosti, sezoně, dopravní dostupnosti, kvalitě služeb, provozních nákladech i schopnosti udržet standard resortu. Developer se tak v tomto modelu mění v provozovatele služeb a obchodního stratéga.
Tomáš Vavřík, šéf Domoplanu, byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
