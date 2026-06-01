Domoplan hledá nový motor růstu. Vedle bytů chce vydělávat na resortech

Petra Nehasilová
Developer Domoplan se posouvá za hranice klasické rezidenční výstavby. Skupina Tomáše Vavříka rozvíjí fondy, rekreační nemovitosti a vlastní správu resortů. Vedle českých hor sází na Chorvatsko, Bali, Zanzibar nebo Kostariku.

Domoplan se dlouho profiloval hlavně jako brněnský rezidenční developer. Dnes ale skupina Tomáše Vavříka rozšiřuje záběr. Vedle klasických bytových projektů staví na rekreačních nemovitostech, fondovém financování a provozování resortů. Základní byznysová změna je zřejmá. Domoplan nechce jen postavit projekt a prodat jednotky. Čím dál víc se posouvá k modelu, ve kterém zůstává u nemovitosti i po dokončení jako správce, provozovatel a partner investora.

„Investor, ať už si koupí apartmán v Jeseníkách, na horách nebo u moře, se o něj nemusí starat. To je základní princip celé obchodní strategie skupiny,“ říká v podcastu Realitní Club šéf Domoplanu Tomáš Vavřík.

Nemovitost jako služba

Domoplan tím reaguje na rostoucí poptávku po rekreačních nemovitostech, které nemají sloužit jen k vlastnímu užívání, ale také jako investiční produkt. Investor nechce řešit obsazenost, úklid, servis ani každodenní provoz. Očekává výnos a profesionální správu. Právě na tom má stát značka My Resorts, přes kterou chce skupina spravovat rekreační projekty v Česku i v zahraničí. Model kombinuje development, hospitality a obchodní strategii v rámci skupiny.

„Není to o tom, jako když si kupuji byt, který potřebuji každodenně užívat. Tohle je holiday investice. Něco, co si lidé kupují s očekáváním investiční návratnosti, nebo proto, že tam budou chtít párkrát za rok zajet a chtějí, aby se jim o to někdo staral,“ říká Vavřík.

Fond místo jednoho projektu

Nejviditelnější zahraniční aktivitou je dnes Chorvatsko. Domoplan tam přes Croatia Property Fund připravuje resort na ostrově Pag a zároveň hledá další akvizice u moře. Podle Vavříka už nejde jen o jeden projekt, ale o samostatnou fondovou strukturu zaměřenou na rekreační nemovitosti v Chorvatsku. „Fond bude mít dvě základní nohy. Jedna bude zaměřená na pronájem, tedy fond bude přijímat dividendy z pronájmu nemovitostí. Druhá noha je čistě developerská, tedy výstavba a prodej apartmánů jednotlivým investorům. My jim potom nabízíme, že jim to provozujeme a staráme se o to,“ vysvětluje Vavřík.

Croatia Property Fund má podle něj nyní majetek kolem půl miliardy korun a otevírá se investorům od milionu korun výše. Očekávaný výnos se má pohybovat okolo 8,5 procenta ročně. 

„Chceme zůstávat v segmentu fondů kvalifikovaných investorů. Ti investoři, kteří k nám chodí, už většinou mají zainvestováno a berou to jako třetí nebo čtvrtou investici v rámci portfolia,“ říká.

Expanze mimo Česko

Zahraniční rekreační nemovitosti mají pro Domoplan fungovat také jako nástroj diverzifikace. Skupina vedle Chorvatska mluví o Bali, Zanzibaru nebo Kostarice. Podle Vavříka část českých investorů hledá možnosti, jak uložit peníze mimo domácí trh a mimo Evropskou unii. „Stále víc českých investorů hledá v rámci diverzifikace, kam by uložili prostředky mimo Evropskou unii. To je jeden z hlavních požadavků. Zároveň je dnešní generace mladých lidí zvyklá cestovat víc a víc a my to cítíme na poptávce,“ říká Vavřík.

To je podstatný posun proti tradičnímu developerskému modelu. Domoplan už nesází jen na prodej bytů v konkrétní lokalitě. Buduje portfolio rekreačních produktů, které mají investorům nabídnout kombinaci nemovitosti, správy, výnosu a možnosti vlastního využití.

V Česku věří horám

Česko ale ze strategie nemizí. Domoplan se tu zaměřuje hlavně na horské lokality, kde podle Vavříka dává rekreační development větší ekonomický smysl než čistě letní destinace. „V Česku se zaměřujeme na hory, protože léto samo o sobě je strašně krátké, aby to dávalo ekonomicky smysl. Potřebujete mít co nejdelší sezonu, nejlépe celoroční. A celoroční sezona je dnes na horách,“ říká.

Podle Vavříka se mění i samotná horská turistika. Zimní sezona už není jediným tahounem. Roste význam léta, cyklistiky, turistiky a dalších aktivit. „Díky oteplování a letní turistice začíná léto předbíhat zimu. Návštěvnost v letních měsících je dnes vyšší než v zimních, což ještě před pěti lety nebylo,“ dodává.

Vyšší výnos, vyšší nároky

Nový model může být pro developera i investory atraktivní. Rekreační nemovitosti slibují jiný příběh než klasický nájemní byt a v prémiových lokalitách mohou nabídnout zajímavější výnos. Zároveň jde ale o provozně složitější byznys.

Výnos závisí na obsazenosti, sezoně, dopravní dostupnosti, kvalitě služeb, provozních nákladech i schopnosti udržet standard resortu. Developer se tak v tomto modelu mění v provozovatele služeb a obchodního stratéga.

Tomáš Vavřík, šéf Domoplanu, byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts

Chorvatsko autem už nebude tak levné. A Hurghada letadlem zabolí ještě víc

Letní dovolená vyjde Čechy dráž. Podle analýzy XTB zaplatí rodina při cestě autem do Chorvatska za palivo až o 1 200 korun více než loni, u leteckých zájezdů může příplatek dosáhnout několika tisíc korun.

Kvůli válce na Blízkém východě se Čechům v letní sezoně prodraží cesta na dovolenou. Zatímco rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo o 900 až 1 200 korun více než loni, čtyřčlenná rodina letící do Řecka, Turecka či Egypta může za letenky připlatit v průměru 3 000 až 5 000 korun. Vyplývá to z analýzy, kterou představila novinářům společnost XTB.

„Analýza ukázala, že léto 2026 se jednoznačně nese ve znamení skokového zdražení a rozkolísání cen benzinu. Kerosin pro leteckou dopravu vystřelil na dvojnásobek, benzin v Česku zdražil meziročně nejvíce ze všech sledovaných evropských zemí,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček.

Autem zdraží cesta zhruba o tisícovku

Dovolená autem podle něj průměrnou rodinu vyjde zhruba o tisíc korun dráž jen za samotnou cestu. Důvodem je kombinace dražšího paliva, mírně vyšších poplatků za dálniční známky a mýtné v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a Itálii. Ekonomickou výhodou pozemní cesty ovšem zůstává skutečnost, že náklady se rozpočítávají na celou posádku vozu. Pro čtyřčlennou rodinu tak průměrný čistý nárůst nákladů na dopravu po zemi činí přibližně 250 až 300 korun na osobu.

Letadlem může být zdražení citelnější

U dovolené letecky je inflační efekt silnější, protože zdražení kerosinu a zavedení palivových příplatků zasahuje každou letenku zvlášť. Některé, převážně krátké lety nemusely podle Tylečka zdražit vůbec, jiné ale mohou být dražší o mnoho tisíc korun, zvlášť pokud musely být kvůli situaci na Blízkém východě přesměrovány.

V Česku je palivo stále levnější než jinde

Z pohledu absolutních cen pohonných hmot patří Česko k levnějším evropským zemím, ceny nafty patří k nejnižším. „Ze sledovaných zemí u nás nastalo nejvyšší zdražení benzinu a třetí nejvyšší zdražení nafty. Při pohledu na ceny u našich sousedů se kromě Polska vždy vyplatí natankovat v ČR. Chorvatsko, cílová destinace statisíců Čechů, je díky průběžně prodlužované regulaci cen výjimkou, protože aktuálně jsou tam ceny benzinu nižší než u nás,“ dodal.

Nejvíc si připlatí řidiči na jih Evropy

Při cestě autem činí nárůst nákladů u cesty do Polska v průměru 550 korun, do Bulharska 1 450 korun a do Itálie či Španělska až 1 800 korun. Polsko i přes krizi zvládá držet marže nízko a trasa je nejkratší, doplnil. Bulharsko je daleko, tranzitní balkánské země jsou ale levnější. U Itálie a Španělska výpočet kombinuje extrémní vzdálenost a fakt, že Německo, Francie i Itálie nechávají dálniční pumpy bez regulace. Ceny tam běžně šplhají nad 50 korun za litr.

Kerosin zdražil na dvojnásobek

Cenový šok letošní sezony zaznamenala letecká doprava. Velkoobchodní ceny kerosinu vystřelily na zhruba dvojnásobek proti období před začátkem krize na Blízkém východě. Zdvojnásobení spotové ceny kerosinu ale neznamená zdvojnásobení ceny letenky. Velká část letních dovolených je stále pokryta za staré ceny, protože dopravci mají spotřebu zajištěnou dopředu.

„Kerosin zdražil na dvojnásobek, ale letošní léto to cestující v plné míře nepocítí, protože skutečný dopad přijde příští sezonu, až se promítne do nových kontraktů,“ podotkl Tyleček.

Philip Morris rozjel v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Investice přesáhla dvě miliardy korun

Philip Morris zdvojnásobí investici do závodu v Kutné Hoře
ČTK
nst
nst

Tabáková společnost Philip Morris ČR zahájila ve svém kutnohorském závodě výrobu nikotinových sáčků ZYN. Do rozšíření produkce a modernizace továrny investovala více než dvě miliardy korun, tedy dvojnásobek původně avizované částky. Firma zároveň očekává vznik nových pracovních míst a posílení role Kutné Hory v evropské výrobě bezdýmných produktů.

Philip Morris ČR spustil ve svém závodě v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Nová produkce běží souběžně s dosavadní výrobou tabákových výrobků. Podle vedení společnosti jde o součást dlouhodobé strategie mateřské Philip Morris International, která chce postupně nahrazovat klasické cigarety bezdýmnými alternativami.

Závod v Kutné Hoře se má díky nové investici stát jedním z klíčových míst evropské výroby těchto produktů. Výrobky z Kutné Hory přitom nebudou určeny pouze pro český trh, ale mají směřovat do 45 zemí.

Investice se zdvojnásobila

Firma původně oznámila investici ve výši jedné miliardy korun. Nakonec však do rozšíření výroby, moderních technologií a rozvoje zaměstnanců vložila více než dvě miliardy korun.

Ředitel kutnohorského závodu Serhan Kiliç uvedl, že v areálu nyní pracuje zhruba 700 zaměstnanců koncernu PMI a dalších 300 lidí od dodavatelů. Část pracovníků se přesune na nové pozice, s rostoucím objemem výroby ale bude firma přijímat další zaměstnance. V příštím roce jich bude podle Kiliçe potřebovat 100 až 120.

ZYN je na českém trhu od loňska

Nikotinové sáčky ZYN uvedla společnost na český trh na začátku loňského roku, dosud však nepocházely z české výroby. Sáčky neobsahují tabák, ale nikotin v kombinaci s potravinářskými přísadami a příchutěmi.

Podle společnosti při užívání uvolňují o 99 procent méně škodlivých chemikálií než klasické cigarety. Firma zdůrazňuje, že jsou určeny dospělým uživatelům nikotinu, kteří by jinak pokračovali v kouření.

Přechod k výrobě blízké farmacii

„Je to přechod od tradiční výroby cigaret k produkci, která se blíží farmaceutickému průmyslu,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa.

Připomněl také více než dvousetletou tradici kutnohorského závodu. Díky modernizaci má podle něj továrna hrát důležitou roli i v dalších letech.

Investici přivítali politici i město

Slavnostního zahájení výroby se zúčastnil také ministr zemědělství Martin Šebestyán, který připomněl význam tabákových výrobků jako exportního artiklu České republiky.

 

Investici ocenil i starosta Kutné Hory Lukáš Seifert. Podle něj má továrna ve městě silné postavení a mnoho místních má mezi příbuznými či přáteli někoho, kdo v Philip Morris pracuje.

Tržby mírně vzrostly, zisk klesl

Philip Morris ČR provozuje výrobní závod v Kutné Hoře a vlastní téměř celou slovenskou firmu Philip Morris Slovakia. V Česku a na Slovensku zaměstnává přes 1300 lidí.

Firmě loni vzrostly tržby bez spotřební daně a DPH o 0,4 procenta na 21,69 miliardy korun. Čistý zisk ale klesl o 9,2 procenta na 3,04 miliardy korun. Odbyt v Česku a na Slovensku se snížil o 5,3 procenta na 9,2 miliardy kusů výrobků. Podle společnosti se na výsledcích negativně projevily nižší objemy prodeje výrobků ke kouření, kurz koruny k euru i strategické investice.

