newstream.cz Zprávy z firem Čuprova Rohlik Group zvýšila zisk o 38 procent

Čuprova Rohlik Group zvýšila zisk o 38 procent

Zakladatel on-line supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr
ČTK
ČTK
ČTK

Ředitel a zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr představil výsledky společnosti, která ve finančním roce od loňského 1. května do konce letošního dubna zvýšila zisk i tržby.

Hrubý zisk společnosti dosáhl 389,4 milionu eur (zhruba 9,47 miliardy korun) a meziročně narostl o 38 procent. Obrat skupina zvýšila o 34,2 procenta na 1,1 miliardy eur (víc než 27 miliard korun). Skupina také snížila svou provozní ztrátu před mimořádnými výdaji, a to ze 77 milionů eur (1,87 miliardy korun) v uplynulém období, které skončilo 30. dubna 2024, na ztrátu 63,47 milionu eur (1,54 miliardy korun).

Provozní zisk EBITDA v České republice činil 58 milionů eur (zhruba 1,41 miliardy korun). Provozní ztráta na jednu objednávku podle skupiny klesla o 39 procent.

„Každé euro, které vyděláme nebo získáme, jde tam, kde se zhodnocuje - do rozšiřování technologie a zvyšování dosahu našich zákazníků. Každé euro tak snižuje náklady na každou další dodávku a urychluje náš růst,“ uvádí skupina v účetní uzávěrce.

Čupr očekává, že skupina bude příští rok již zisková. „Příští rok porosteme o 35 až 40 procent. Kdybychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní dřív,“ řekl. Pokud by například Rohlik v Německu přestal růst, skupině by podle něj klesla ztráta až o 1,5 milionu eur měsíčně. Rohlik chce ale růst, dodal Čupr.

Čuprův Rohlík založil novou firmu. Chce prodávat své know-how jiným

Zprávy z firem

Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.

nst

Přečíst článek

Úspěšný koncept

Zvýšení zisku a tržeb skupiny podle Čupra souvisí s úspěšným konceptem, který umožnil v loňském roce uskutečnit 17,5 milionu objednávek, což představuje 35procentní nárůst. Zdrojem růstu jsou podle Čupra i plně automatizované sklady, kterých měla skupina ke konci uplynulého fiskálního roku šest z celkových 11. Nasazení skladového systému s umělou inteligencí vedlo podle Čupra ke zvýšení efektivity až o 30 procent v západní Evropě. „Rohlik je jediný on-line supermarket na světě, který od covidu kontinuálně roste díky bezprecedentní zákaznické propozici,“ řekl Čupr.

Skupina navíc nedávno založila technologickou firmu Veloq, která bude prodávat operační systém na doručování potravin objednaných on-line. Díky tomu je skupina konkurenceschopná na trhu obchodních řetězců, například v Praze nakoupí přes Rohlík alespoň jednou měsíčně zhruba pětina domácností, řekl Čupr.

Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Aktuální hodnota podle Čupra odpovídá dvěma jednorožcům. On-line supermarket Rohlik Group provozuje vedle ČR ještě v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Televize ABC kvůli kritickým slovům o Kirkovi a Trumpovi stopla vysílání slavné talkshow

Jimmy Kimmel
ČTK
ČTK
ČTK

Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

Kimmel v pondělí ve svém pořadu prohlásil, že banda kolem Trumpova hnutí MAGA (Udělejme Ameriku opět skvělou) se snaží na vraždě vydělat politické body. Kritizoval mimo jiné to, že Trump na Kirkovu počest nechal stáhnout vlajky na federálních budovách a úřadech na půl žerdi.

„Takhle dospělý člověk netruchlí nad někým, koho nazýval přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad zlatou rybičkou,“ řekl Kimmel. Stanice BBC poznamenala, že vraždu předtím na síti Instagram odsoudil a Kirkově rodině tímto způsobem vyjádřil soustrast.

Aktualizováno

OBRAZEM: Trump u krále Karla III.. Velkolepé přijetí kalí protesty

Politika

Prezident USA Trump v úterý večer přiletěl na svou druhou státní návštěvu Británie. Trumpa a jeho manželku Melanii dnes přivítají ve Windsoru princ William s chotí Kate, kteří následně prezidentský pár doprovodí ke králi Karlovi III. a královně Camille. Ve čtvrtek se Trump setká s britským premiérem Keirem Starmerem.

ČTK

Přečíst článek

Pozastaveno na neurčito

„Skvělá zpráva pro Ameriku,“ napsal Trump na své síti Truth Social s poznámkou, že show je zrušená. ABC nicméně uvedla, že vysílání pozastavuje na neurčito. Trump rovněž uvedl, že Kimmel postrádá talent a že je nulou.

Kimmel ve svém pořadu často Trumpa kritizuje. Na nynější komentář týkající se Kirka reagoval předseda Federální komise pro spoje (FCC) Brendan Carr, který naznačil, že jeho úřad by mohl věc prošetřit a udělit vysílacím společnostem pokutu, případně jim i odebrat licenci.

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom“.

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Názory

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Společnosti, které vysílání ABC přebírají, případně jsou se stanicí provázané, následně oznámily, že talk show vysílat nebudou. Například velký telekomunikační konglomerát Sinclair oznámil, že Kimmelův pořad už vysílat nebude, i kdyby se ho stanice ABC rozhodla „bez náležitých kroků“ vrátit zpět do programu. Sinclair rovněž vyzval Kimmela, aby se omluvil. V pátečním čase, který byl vyhrazen pro talk show, Sinclair odvysílá poctu Kirkovi.

Jedenatřicetiletého konzervativního aktivistu, Trumpova spojence a otce dvou dětí Kirka zastřelil podle vyšetřovatelů dvaadvacetiletý Tyler Robinson 10. září, když hovořil se studenty v areálu Utah Valley University ve městě Orem v Utahu. Hrozí mu za to trest smrti.

Americký konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk

Charlie Kirk zemřel. Konzervativního influencera a spojence Trumpa zastřelil pachatel během projevu

Politika

ČTK

Přečíst článek

Drony už nebudou mít šanci. Češi se vyzbrojí pasivními radary PLESS za 2,3 miliardy

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Kolegium ministryně obrany Jany Černochové (ODS) schválilo nákup tří pasivních radiolokátorů PLESS od pardubické společnosti ERA za 2,3 miliardy korun. Černochová to řekla v rozhovoru pro server E15. Informoval o tom také server Novinky a deník Právo. Nabídku nyní projedná vláda. Jeden stacionární a dva mobilní radary dokážou podle výrobce odhalit i drony a sledovat cíle do vzdálenosti 700 kilometrů. Trojice radiolokátorů doplní dříve pořízené systémy VERA-NG, navazující na legendární radar Tamara.

„Pořizujeme celkem tři systémy PLESS, z toho dva mobilní a jeden stacionární. Všichni nám je závidí, chtějí je například pobaltské země nebo slovenská armáda,“ řekla Černochová v rozhovoru pro E15. „Zařízení mimo jiné dokáže nalézat, lokalizovat, identifikovat a sledovat vzdušné, pozemní a námořní cíle, tedy i různé drony,“ doplnila.

PLESS je pasivní radar, který sám žádné signály nevysílá, takže je pro nepřítele prakticky neviditelný. Je tak vhodný k dlouhodobému sledování vzdálených cílů, například hluboko na území nepřítele nebo na moři.

„Podali jsme ministerstvu obrany nabídku na pořízení souboru prostředků PLESS pro zajištění a rozšíření schopností armády v oblasti elektromagnetického sledování,“ sdělila Právu a Novinkám Lenka Reichová, manažerka komunikace společnosti ERA, která patří do skupiny Omnipol.

Šéf ODS Petr Fiala

Fiala: Většina opozice obranu podceňuje nebo zneužívá k politickému boji

Politika

Většina opozičních stran podle premiéra Petra Fialy (ODS) podceňuje téma obrany nebo ho zneužívá ve vnitropolitickém boji. Rusko ani nikdo další si na nás netroufne a válka nebude hrozit jen v případě, že se budeme o naši obranu odpovědně starat, uvedl na síti X. Ocenil reakci Severoatlantické aliance na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru v minulém týdnu, která podle něj ukázala, že NATO funguje.

ČTK

Přečíst článek

Průlomová technologie

Výrobce uvádí, že radiolokátory PLESS jsou vybavené průlomovou technologií, která například umožňuje z Česka pozorovat lodě plující po Baltském moři. Přístroje dokážou určit polohu i typ statických či pomalu se pohybujících objektů - nejčastěji lodí a radarů - tak i rychlých cílů, jako jsou letadla či drony. Vyhledá i objekty ukryté za obzorem, kam běžný radar nedohlédne. „Zachytává totiž odražené signály vysílané samotným cílem, například letadlem. Tyto signály se při průchodu atmosférou rozptýlí a část z nich se vrací zpět k zemi,“ napsaly Novinky a Právo.

Nové radary rozšiřují schopnosti pasivních systémů VERA, které armáda využívá od roku 1995 a postupně je modernizuje. Poslední nákup byl v roce 2020, kdy pořídila typ VERA-NG.

