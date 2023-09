Dušan Kunovský: Výstavba bytů stojí na hraně. Pokud nezlevní materiály nebo se nesníží sazby, firmy budou krachovat

Situace na rezidenčním trhu se nadále nelepší. Výstavba a prodej nových bytů, zejména v Praze, dál vázne. Developeři pozastavují novou výstavbu kvůli malému zájmu kupujících, drahým stavebním pracím a materiálům. Úrokové sazby hypoték zůstávají vysoko a odrazují lidi od půjček na bydlení. Úroky se v letošním roce i podle nedávného prohlášení guvernéra ČNB Aleše Michla už v letošním roce patrně nezmění. Podzimní oživení trhu s byty se tedy nekoná.

Reklama

„Meziroční propad prodeje bytů byl 60 procent,“ uvedl Dušan Kunovský, majitel největšího českého developera Central Group, na stavebním summitu v pražském Obecním domě. Firma již zastavila výstavbu 700 bytů. Stavět byty ovšem dál bude. „Pokud nezdraží stavební materiály, letos a příští rok zahájíme výstavbu až 2500 bytových jednotek v jedenácti pražských lokalitách,“ tvrdí Kunovský.

Jako klíčový parametr, který ovlivňuje poptávku po nových bytech, vnímají lidé z branže výši úrokových sazeb hypoték. „Dokud nedojde ke korekci úrokových sazeb směrem dolů, nevidím možnost oživení jak rezidenční, tak komerční výstavby,“ říká Pavel Kliment, partner poradenské společnosti KPMG. Trh vyčkává jak na straně prodávajících, tak kupujících. Poptávka je podle něj jenom zadržená.

Válka developerů z minulé krize je zpět. Central Group výrazně zlevnil byty Reality Prodeje nových bytů nejdou zdaleka tak dobře, jak by si developeři představovali. Zatímco ještě v srpnu lídr trhu Central Group hovořil o „obratu trendu“ a nárůstu poptávky v řádu desítek procent, od září zlevnil velkou část bytů oproti původnímu ceníku o víc než deset procent. Pokles cen se týká už hotových bytů a také těch z nyní dokončovaného projektu v Letňanech. Jak ukazují statistiky poradenské firmy Deloitte, odbyt u Central Group byl letos nejvyšší v březnu a dubnu, pak zase poklesl. Denisa Holajová Přečíst článek

Podle Klimenta jsou možné dvě varianty budoucího vývoje. „Pokud bude situace trvat déle, dojde k neschopnosti firem splácet své finanční závazky,“ uvedl. To by vedlo ke krachu mnoha developerských firem, nedostavění projektů a jejich přechod na trh, kde by se o ně poprali silnější hráči.

Druhou cestou k oživení rezidenčního trhu podle něj je, že se postupně začne snižovat úročení hypoték. „Osobně si myslím, že to půjde touto cestou, a to postupným snižováním úrokových sazeb,“ říká Klimeš.

Balanc nad propastí?

Podle analýzy situace na rezidenčním trhu, kterou připravila společnost KPMG ve spolupráci se společností Central Group, přetrvává několik vlivů, které vedou k nedostatečné bytové výstavbě. Stavebnictví se například kvůli přetrvávajícím vysokým cenám stavebních prací a materiálů a drahému financování bude i nadále potýkat s propadem počtu nových stavebních zakázek, a to jak od soukromého, tak i veřejného sektoru.

Nájemní bydlení je v Česku přechodný jev, trendem se nestane, říká výkonná ředitelka Central Group Tomášková Reality O nájemním bydlení se v Česku mluví jako o novém trendu, ne všichni však tento názor sdílí. Výkonná ředitelka developera Central Group Michaela Tomášková tvrdí, že půjde o přechodný jev. lib Přečíst článek

Pokud nedojde k výraznému zlevnění dodavatelů, nová výstavba se ve větším nerozeběhne a stavebnictví může upadnout do nejhlubší krize za posledních několik desítek let. Podle analýzy je velmi pravděpodobné, že kvůli nepříznivé ekonomické situaci a poklesu počtu stavebních zakázek bude řada firem nucena opustit trh. To prý může vést ke snížení stavebních kapacit v zemi.

Byty zlevňovat rozhodně nebudou

Nabídka nových bytů je podle Central Group a KPMG dlouhodobě nízká kvůli nefunkčnímu a složitému povolování a hrozí, že nových bytů bude kvůli odkládání zahajování nových projektů a také transformaci části portfolia na nájemní bydlení stále méně.

Vysoké ceny stavebních dodávek a drahé financování neumožní podle aktuální analýzy pokles cen nových bytů, které tak zůstanou nadále stabilní. Klesající nabídka v kombinaci s postupně rostoucí poptávkou po novém bydlení mohou už v příštím roce vytvářet tlak na opětovný růst cen nových bytů. Zároveň bude docházet k omezovaní klientských bonusů ze strany developerů. Také se očekává, že nájemné vzhledem k vysoké poptávce velmi pravděpodobně poroste i nadále tempem okolo deseti procent ročně.

Budoucnost českých nájemníků: Drahota. A ani obraz si na stěnu nepověsíte Reality Pražský trh s nájemním bydlením rychle mění podobu. Přibývají velcí investoři do nájemního bydlení, ať už z ciziny nebo z Česka. Zároveň rychle roste průměrný nájem v novostavbách. Na druhou stranu, zvyšuje se i standard bydlení. To je však obvykle určeno pro mladé lidi na začátku pracovní kariéry. Což znamená, že jde ve většině o malé byty. Dalibor Martínek Přečíst článek