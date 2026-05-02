Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí
Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.
Z bydlení, které bylo ještě donedávna symbolem nouze, se stává plnohodnotný životní styl i investiční hit. Mikrobyty pod 20 metrů čtverečních mizí z trhu rekordním tempem. Lákají mladé profesionály, studenty i investory. Důvodem nejsou jen rostoucí ceny nemovitostí, ale i proměna toho, co dnes považujeme za komfortní bydlení.
Z Asie do Evropy: malý prostor jako norma
Fenomén mikrobytů není nový. Dlouhodobě dominuje zejména v asijských metropolích jako Hongkong nebo Tokio, kde extrémní ceny a nedostatek prostoru nutí obyvatele žít na minimální ploše. V Hongkongu patří malé byty pod 40 metrů čtverečních k běžnému standardu a dostupnost bydlení patří k nejhorším na světě. Podobná situace panuje i v Tokiu, kde je nájemní trh dlouhodobě extrémně napjatý. Malé byty jsou zde přirozenou součástí městského života.
V Evropě a Česku se ale význam mikrobytů postupně mění. Nejde už jen o nouzové řešení, ale stále častěji o vědomou volbu.
Praha zdražuje, byty se zmenšují
Český realitní trh v posledních letech dramaticky zdražil a právě to otevřelo dveře mikrobytům. V Praze vzrostly ceny bytů mezi lety 2016 a 2024 zhruba o 90 procent. Cena za metr čtvereční dál roste a nájmy následují stejný trend. Současně se zmenšuje i průměrná velikost bytů v nových projektech. Developeři reagují na poptávku menšími dispozicemi, které jsou pro kupující dostupnější alespoň v absolutní ceně.
Zájem o mikrobyty přitom rychle roste. Jen meziročně vyskočil o více než polovinu a tyto jednotky se prodávají i pronajímají nejrychleji ze všech segmentů. „Nejde už jen o nouzové řešení, ale o plnohodnotný produkt, který reaguje na demografický vývoj i změny životního stylu,“ říká Adam Posejpal ze společnosti LH Home.
Na strukturální problém trhu upozorňuje také developer Milorad Miškovič, který stojí za revitalizací nádraží na Vyšehradě. „Pražský bytový fond trpí extrémním nedostatkem. Podle našich propočtů chybí něco kolem 126 tisíc bytů. I kdyby zítra začal fungovat stavební zákon a zrychlilo se povolování, poptávka a nabídka se v Praze potkají možná v roce 2050. Z čehož samozřejmě vyplývá, že ceny za metr čtvereční bydlení nejen v nejpopulárnějších lokalitách, ale po celé Praze i nadále porostou. Nemovitosti, které dnes vnímáme jako drahé, budou ještě dražší,“ uvedl Miškovič v rozhovoru pro Newstream.
Podle něj se budou lidé, kteří chtějí bydlet v hlavním městě, ještě dlouho potýkat s důsledky pomalého povolování staveb.
Na tento vývoj reagují i další developeři. Například Marcel Soural, zakladatel skupiny Trigema, dlouhodobě pracuje s konceptem menšího a dostupnějšího bydlení a mikrobyty patří mezi segmenty, na které se firma v rámci svých projektů zaměřuje.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Malý byt, velký potenciál
Na první pohled může působit 20 metrů čtverečních jako extrémně omezený prostor, ale realita je často jiná. Dobře navržený mikrobyt dokáže nabídnout překvapivě funkční a komfortní bydlení, kde má každý centimetr své místo a ideálně i více funkcí zároveň. Právě promyšlený design je klíčem: sklápěcí postele a stoly, které během dne mizí ve stěně, vyvýšená patra pro spaní nebo práci, vestavěné úložné systémy či multifunkční spotřebiče nahrazující celou kuchyňskou linku umožňují využít prostor na maximum. Velkou roli navíc hraje i práce s optikou. Alfou a omegou jsou pak světlé barvy, zrcadla a otevřené dispozice dokážou i malý byt vizuálně zvětšit a zpříjemnit.
V Karlíně jsme začínali na 45 tisících za metr čtvereční Čechům nezbývá nic jiného než se spokojit s čím dál tím menším bydlením. Na metry čtvereční, na které ještě před pár lety v Praze dosáhli, už teď zkrátka nemají. Nedostatečnou nabídku developeři působící v Česku svádějí na stavební zákon a ve velkém se pouštějí do výstavby menších bytů. „Nákupem budovy Nádraží Vyšehrad jsme a priori neplánovali mikrobydlení. Spíš nás k tomu donutila situace," říká Milorad Miškovič, který chce z chátrající budovy nádraží na Vyšehradě vybudovat samé mikrobyty.
Dá se bydlet na 10 metrech čtverečních? Ano, dá. A někteří k tomu, aby mikro prostoru říkali domov, nepotřebují ani to. Jeden z nejmenších bytů – má necelých sedm metrů čtverečních – obývá architektonický pár v centru Rotterdamu. V Česku jsme přeci jen trochu „větší“, vystačíme si s devíti metry čtverečními.
Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.