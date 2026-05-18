Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI

Michal Nosek
Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.

V českých supermarketech se krade víc než dřív. Obchodníci mluví o nárůstu, který začal po pandemii covidu a zesílil během období prudkého zdražování. Sortiment, který zloděje láká, se přitom rozšiřuje. Přesná data však obchodníci neuvádějí.

Pozorujeme nárůst od covidu a následné vlny zdražování. Krade se pořád to samé, zejména cukrovinky a alkohol. Novým terčem zlodějů se však stává například i máslo, které musíme v některých prodejnách umisťovat do pultů s obsluhou,“ říká za COOP Lukáš Němčík, místopředseda řetězce COOP pro služby.

Podle něj se do bezpečnějších zón přesouvá také dražší alkohol. „K pokladnám či obsluhovaným pultům je také umisťován z důvodů ochrany před nepoctivci dražší alkohol,“ dodává Němčík.

To, co dříve působilo jako výjimka, se tak stává běžnou součástí provozu. V některých prodejnách už zákazník nenajde rizikové zboží volně v regálu, ale u obsluhy, u pokladen nebo pod kamerovým dohledem.

Samoobslužné pokladny: pohodlí pro zákazníky, příležitost pro podvodníky

Novým ohniskem problému jsou samoobslužné pokladny. Zákazníkům šetří čas, obchodům pomáhají s provozem, zároveň ale otevřely prostor pro nové typy krádeží.

Novým fenoménem jsou krádeže u samoobslužných pokladen. Těch jednoznačně přibývá,“ upozorňuje Němčík.

COOP podle něj identifikoval čtyři nejčastější způsoby, jak se nepoctivci u samoobslužných pokladen pokoušejí obejít placení. U váženého zboží označují levnější položky, přelepují čárové kódy, kombinují levnější zboží s dražším nebo zaplatí jen část nákupu. Dalším problémem je situace, kdy zákazník platbu kartou pouze předstírá.

Obchodníci proto nasazují pokladny vybavené kamerami a umělou inteligencí. Ta dokáže zboží rozpoznat a upozornit na podezřelou záměnu nebo nesoulad mezi tím, co zákazník skenuje, a tím, co skutečně pokládá do nákupní zóny.

AI v pokladně umí dnes zboží identifikovat a upozorní zákazníka a případně následně i obsluhu na záměrnou záměnu zboží či přelepený kód. Integrovaná kamera zase umožňuje obsluze či vzdálenému dohledu sledovat, zda zákazník zaplatil celý nákup. I zde počítáme s dalším technologickým vývojem,“ říká Němčík.

Zároveň ale dodává, že ne každý problém u samoobslužné pokladny je krádež. „Nutno však dodat, že mnohdy nejde u samoobslužných pokladen o úmysl,“ upozorňuje.

Umělá inteligence hlídá i pohyb po prodejně

Technologie už se netýkají jen pokladen. COOP začíná umělou inteligenci využívat i při dohledu nad celými prodejnami. „AI začínáme využívat i při hlídání celých prodejen. AI dnes umí při hlídání prodejen odhalovat netradiční chování zákazníků, například umisťování zboží jinam než do nákupního košíku,“ popisuje Němčík.

Podobné systémy mají upozornit obsluhu na podezřelé situace dřív, než zákazník obchod opustí. Nejde tedy jen o zpětné dohledávání záznamu, ale o prevenci v reálném čase.

Přesná čísla ale obchodníci většinou nezveřejňují. „Přesné statistiky týkající se krádeží však bohužel nemáme,“ říká Němčík za COOP.

Lidl chrání i čokolády

Krádeže řeší také velké řetězce. Lidl v některých prodejnách upozorňuje zákazníky na elektronickou ochranu cukrovinek. Čokolády, dříve zcela běžné zboží v regálu, se tak dostávají do stejné kategorie jako dražší alkohol, kosmetika nebo elektronika.

„Proti krádežím se bráníme pomocí elektronických bran a elektronické ochrany zboží, které detekují případné odcizení zboží,“ říká pro média tisková mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Řetězec dle ní spoléhá nejen na technologie, ale i na zaměstnance a ostrahu. „Bezpečnost zákazníků, zaměstnanců i ochranu našeho zboží bereme velice vážně. Proto klademe velký důraz na maximální zabezpečení,“ dodává.

Kaufland spoléhá na kamery a elektronickou ochranu

Také Kaufland kombinuje techniku s lidským dohledem. Kamery sledují pohyb po prodejně, bezpečnostní systémy chrání zboží a ostraha zasahuje v případě podezření.

Společnost Kaufland využívá všechny dostupné elektronické, kamerové a další prostředky k ochraně svého majetku na všech svých prodejnách,“ uvedla Renata Maierl z oddělení firemní komunikace Kauflandu.

Konkrétní výši ztrát řetězce nezveřejňuje. Pro obchodníky jde o citlivé údaje, které mohou vypovídat nejen o rozsahu problému, ale i o efektivitě zabezpečení jednotlivých prodejen.

Globus: namátkové kontroly a bezpečnostní čipy na sýrech

Globus řeší kromě klasických krádeží i situace u systému Scan&Go, kdy si zákazníci zboží skenují sami během nákupu. Tam řetězec využívá namátkové kontroly.

„Zákazníci častěji spíše něco zapomenou skenerem načíst, než že by to byl záměr,“ říká mluvčí Globusu Aneta Turnovská.

Dražší nebo rizikové zboží, například sýry či alkohol, Globus opatřuje bezpečnostními prvky. „Zboží před odcizením samozřejmě zabezpečujeme moderními technologiemi, jako jsou bezpečnostní čipy,“ dodává Turnovská.

Kradou jednotlivci i organizované skupiny

Podle bezpečnostních firem i obchodníků se mezi pachateli objevují různé skupiny. Někteří lidé kradou impulzivně, často kvůli finanční tísni. Jiní přicházejí připravení a vědí, co chtějí odnést.

Podle SSI Group se zloději dají rozdělit na ty, kteří kradou nahodile, a na ty, kteří si krádež plánují. „Někteří si přinesou pomůcky, jako jsou alobal na překrytí kódu, štípací kleště nebo rozbruska na odstranění bezpečnostních prvků,“ říká Radek Škrabal, výkonný ředitel SSI Group.

Obchody se potýkají také s organizovanými skupinami, které sledují pohyb ostrahy a rozdělují si role. Vedle nich ale přibývá i drobných krádeží motivovaných sociální situací. Podle SSI Group se krádeže potravin a drogerie často pojí s tíživou finanční situací pachatelů.

Co hrozí při krádeži

Pokud ostraha zákazníka přistihne při krádeži, rozhoduje mimo jiné výše škody a okolnosti případu. Hranice škody nikoli nepatrné je v trestním zákoníku stanovena na nejméně 10 tisíc korun; Policie ČR ji uvádí mezi základními hranicemi škody u majetkových trestných činů.

Jednorázové odcizení zboží pod touto hranicí se obvykle řeší jako přestupek, pokud nejsou přítomny další okolnosti, například opakování, vloupání nebo organizovaná forma jednání. Aktuální právní výklady k novele účinné od roku 2026 uvádějí, že hranice 10 tisíc korun pro rozlišení přestupku a trestného činu u krádeže zůstává zachována.

Z obchodů se stávají technologicky hlídané prostory

Bezpečnostní brány, nálepky s čipy, pevné ochranné prvky, uzamykatelné obaly, kamery, namátkové kontroly a pokladny s umělou inteligencí se stávají běžnou výbavou českých supermarketů. Důvod je jednoduchý. Zloději už nesahají jen po luxusním zboží, ale i po každodenních potravinách, či zubních pastách a kartáčích.

Související

Čína se vrací k americkým farmářům. Slíbila nákupy za stovky miliard ročně

nst

Spojené státy a Čína se dohodly na novém závazku v zemědělském obchodě. Peking má v letech 2026 až 2028 každoročně nakupovat americké zemědělské produkty nejméně za 17 miliard dolarů. Oznámil to Bílý dům po setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga.

Čína se zavázala, že bude v letech 2026, 2027 a 2028 každoročně nakupovat zemědělské výrobky ze Spojených států nejméně za 17 miliard dolarů, tedy zhruba 356 miliard korun.

Podle agentury Reuters o tom dnes informoval Bílý dům. Washington a Peking se na závazku dohodly při setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, které se uskutečnilo tento týden.

Propad amerického vývozu

Dohoda přichází po prudkém propadu amerického zemědělského vývozu do Číny. Podle údajů amerického ministerstva zemědělství se objem exportu v roce 2025 meziročně snížil o 65,7 procenta na 8,4 miliardy dolarů. Důvodem bylo loňské sériové vyhlašování cel, které výrazně omezilo vzájemný obchod.

prezidenti USA a Číny Donald Trump a Xi-Ťin Pching

Křehké příměří v Pacifiku trvá, lídři USA a Číny sázejí na strategickou stabilitu

Politika

Návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně přispěla k posílení obchodního příměří a stabilizaci vztahů mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Dvoudenní summit s prezidentem Si Ťin-pchingem, který byl o více než měsíc odložen kvůli válce v Íránu, skončil příslibem dalšího setkání na podzim letošního roku.

nst

Přečíst článek

Bílý dům upřesnil, že částka 17 miliard dolarů nezahrnuje čínské závazky k nákupu americké sóji. Ty jsou součástí samostatné dohody, která byla uzavřena už v říjnu 2025.

Čína přitom od prvního Trumpova funkčního období výrazně snížila závislost na amerických zemědělských produktech. V roce 2024 pocházelo ze Spojených států přibližně 20 procent sóji dovážené do Číny. V roce 2016 to bylo ještě 41 procent.

Související

Vltavská filharmonie bude světovou špičkou, říká Petr Dvořák

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nová filharmonie má změnit nejen pražskou Vltavskou, ale celé Bubny. Projekt za zhruba 16,5 miliardy korun počítá s koncertními sály, veřejnými prostory i novým výstupem z metra. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Petr Dvořák z Nadačního fondu Vltavské filharmonie.

Přesně jeden rok funguje Nadační fond Vltavské filharmonie. Jeho zakladatelem je hlavní město Praha, a cílem je vybudovat Vltavskou filharmonii, zcela novou architektonickou i kulturní dominantu hlavního města.

„Tento rok ještě není o tom, aby nadační fond vybral nějaké hromady peněz. Chce vytvořit informovanost, co vlastně Vltavská filharmonie je, proč by měla vzniknout, k čemu bude sloužit, a jakým způsobem bude fungovat,“ říká Petr Dvořák, výkonný ředitel nadačního fondu.

Nová dominanta u Vltavské

Vltavská filharmonie vyroste v místě současné stanice metra Vltavská na nábřeží řeky. Projekt vznikne podle návrhu dánského architektonického studia Bjarke Ingels Group (BIG), které zvítězilo v architektonické soutěži. V Holešovicích vznikne nová dominanta hlavního města.

Jedinečná budova bude přístupná ze všech směrů a úrovní, pěšky bude možné vyjít po terasách až na střechu. Doprava v místě bude svedena pod zem, ze stanice metra Vltavská bude postaven nový výstup přímo k budově filharmonie. Uvnitř budou tři koncertní sály, největší s kapacitou 1800 míst, komorní sál pro 550 lidí a multifunkční sál, zkušebny a další veřejné prostory.

První koncert v roce 2033

„V příštím roce začne výstavba, a my začneme hledat donory, velké i malé,“ říká Dvořák. Když vše poběží podle plánu, lidé by mohli přijít do nové filharmonie na první koncert v roce 2033.

V současnosti jsou náklady projektu filharmonie vypočítány na necelých dvanáct miliard korun. Vedle toho se bude muset uzpůsobit okolí. Celkové náklady tak činí asi šestnáct a půl miliardy korun. Hradit je má Praha a zčásti i soukromí donátoři. O pražských penězích bude rozhodovat magistrát v novém, povolebním složení. Dvořák vidí na projektu shodu napříč politickým spektrem. „Chci věřit, že nejenom termínově, ale i z hlediska nákladů projekt proběhne tak, že bude dáván za vzor,“ věří Dvořák.

Inspirace Hamburkem, ambice světové špičky

Ředitel nadace nezastírá inspiraci slavnou hamburskou filharmonií, technologie v Praze by měly být ještě modernější a filharmonie by se měla zařadit mezi světovou špičku. „Uspořádání hlavního koncertního sálu bude podobné jako v Hamburku. Bude to takzvaná vinice, kde lidé sedí okolo orchestru. Měla by tam být geniální akustika, která bude stejná, ať sedíte kdekoliv,“ přibližuje Dvořák.

Projekt Vltavské filharmonie je součástí revitalizace celého území Bubnů v pražských Holešovicích. Mělo by tam vzniknou až třicet tisíc nových bytů, nový park. „V okolí filharmonie vznikne třetí přirozené centrum Prahy,“ říká Dvořák.

Petr Dvořák byl hostem podcastové série Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na své oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. Hezký poslech.

