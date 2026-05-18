Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI
Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.
V českých supermarketech se krade víc než dřív. Obchodníci mluví o nárůstu, který začal po pandemii covidu a zesílil během období prudkého zdražování. Sortiment, který zloděje láká, se přitom rozšiřuje. Přesná data však obchodníci neuvádějí.
„Pozorujeme nárůst od covidu a následné vlny zdražování. Krade se pořád to samé, zejména cukrovinky a alkohol. Novým terčem zlodějů se však stává například i máslo, které musíme v některých prodejnách umisťovat do pultů s obsluhou,“ říká za COOP Lukáš Němčík, místopředseda řetězce COOP pro služby.
Podle něj se do bezpečnějších zón přesouvá také dražší alkohol. „K pokladnám či obsluhovaným pultům je také umisťován z důvodů ochrany před nepoctivci dražší alkohol,“ dodává Němčík.
Ještě před několika lety působily jako technologická kuriozita. Dnes se z automatických a samoobslužných prodejen stává běžná součást maloobchodu, a v některých regionech dokonce nutnost. Česká družstevní síť COOP plánuje do tří let otevřít další stovku prodejen v režimu 24/7, kde si zákazníci nakoupí bez přítomnosti obsluhy kdykoli během dne i noci. Navazuje tak na koncept, který se v Česku i zahraničí rychle prosazuje jako odpověď na nedostatek pracovníků, rostoucí náklady a měnící se nákupní chování.
To, co dříve působilo jako výjimka, se tak stává běžnou součástí provozu. V některých prodejnách už zákazník nenajde rizikové zboží volně v regálu, ale u obsluhy, u pokladen nebo pod kamerovým dohledem.
Samoobslužné pokladny: pohodlí pro zákazníky, příležitost pro podvodníky
Novým ohniskem problému jsou samoobslužné pokladny. Zákazníkům šetří čas, obchodům pomáhají s provozem, zároveň ale otevřely prostor pro nové typy krádeží.
„Novým fenoménem jsou krádeže u samoobslužných pokladen. Těch jednoznačně přibývá,“ upozorňuje Němčík.
COOP podle něj identifikoval čtyři nejčastější způsoby, jak se nepoctivci u samoobslužných pokladen pokoušejí obejít placení. U váženého zboží označují levnější položky, přelepují čárové kódy, kombinují levnější zboží s dražším nebo zaplatí jen část nákupu. Dalším problémem je situace, kdy zákazník platbu kartou pouze předstírá.
Obchodníci proto nasazují pokladny vybavené kamerami a umělou inteligencí. Ta dokáže zboží rozpoznat a upozornit na podezřelou záměnu nebo nesoulad mezi tím, co zákazník skenuje, a tím, co skutečně pokládá do nákupní zóny.
„AI v pokladně umí dnes zboží identifikovat a upozorní zákazníka a případně následně i obsluhu na záměrnou záměnu zboží či přelepený kód. Integrovaná kamera zase umožňuje obsluze či vzdálenému dohledu sledovat, zda zákazník zaplatil celý nákup. I zde počítáme s dalším technologickým vývojem,“ říká Němčík.
Zároveň ale dodává, že ne každý problém u samoobslužné pokladny je krádež. „Nutno však dodat, že mnohdy nejde u samoobslužných pokladen o úmysl,“ upozorňuje.
Umělá inteligence hlídá i pohyb po prodejně
Technologie už se netýkají jen pokladen. COOP začíná umělou inteligenci využívat i při dohledu nad celými prodejnami. „AI začínáme využívat i při hlídání celých prodejen. AI dnes umí při hlídání prodejen odhalovat netradiční chování zákazníků, například umisťování zboží jinam než do nákupního košíku,“ popisuje Němčík.
Podobné systémy mají upozornit obsluhu na podezřelé situace dřív, než zákazník obchod opustí. Nejde tedy jen o zpětné dohledávání záznamu, ale o prevenci v reálném čase.
Přesná čísla ale obchodníci většinou nezveřejňují. „Přesné statistiky týkající se krádeží však bohužel nemáme,“ říká Němčík za COOP.
Lidl chrání i čokolády
Krádeže řeší také velké řetězce. Lidl v některých prodejnách upozorňuje zákazníky na elektronickou ochranu cukrovinek. Čokolády, dříve zcela běžné zboží v regálu, se tak dostávají do stejné kategorie jako dražší alkohol, kosmetika nebo elektronika.
„Proti krádežím se bráníme pomocí elektronických bran a elektronické ochrany zboží, které detekují případné odcizení zboží,“ říká pro média tisková mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.
Řetězec dle ní spoléhá nejen na technologie, ale i na zaměstnance a ostrahu. „Bezpečnost zákazníků, zaměstnanců i ochranu našeho zboží bereme velice vážně. Proto klademe velký důraz na maximální zabezpečení,“ dodává.
Kaufland spoléhá na kamery a elektronickou ochranu
Také Kaufland kombinuje techniku s lidským dohledem. Kamery sledují pohyb po prodejně, bezpečnostní systémy chrání zboží a ostraha zasahuje v případě podezření.
„Společnost Kaufland využívá všechny dostupné elektronické, kamerové a další prostředky k ochraně svého majetku na všech svých prodejnách,“ uvedla Renata Maierl z oddělení firemní komunikace Kauflandu.
Konkrétní výši ztrát řetězce nezveřejňuje. Pro obchodníky jde o citlivé údaje, které mohou vypovídat nejen o rozsahu problému, ale i o efektivitě zabezpečení jednotlivých prodejen.
Globus: namátkové kontroly a bezpečnostní čipy na sýrech
Globus řeší kromě klasických krádeží i situace u systému Scan&Go, kdy si zákazníci zboží skenují sami během nákupu. Tam řetězec využívá namátkové kontroly.
„Zákazníci častěji spíše něco zapomenou skenerem načíst, než že by to byl záměr,“ říká mluvčí Globusu Aneta Turnovská.
Dražší nebo rizikové zboží, například sýry či alkohol, Globus opatřuje bezpečnostními prvky. „Zboží před odcizením samozřejmě zabezpečujeme moderními technologiemi, jako jsou bezpečnostní čipy,“ dodává Turnovská.
Kradou jednotlivci i organizované skupiny
Podle bezpečnostních firem i obchodníků se mezi pachateli objevují různé skupiny. Někteří lidé kradou impulzivně, často kvůli finanční tísni. Jiní přicházejí připravení a vědí, co chtějí odnést.
Podle SSI Group se zloději dají rozdělit na ty, kteří kradou nahodile, a na ty, kteří si krádež plánují. „Někteří si přinesou pomůcky, jako jsou alobal na překrytí kódu, štípací kleště nebo rozbruska na odstranění bezpečnostních prvků,“ říká Radek Škrabal, výkonný ředitel SSI Group.
Obchody se potýkají také s organizovanými skupinami, které sledují pohyb ostrahy a rozdělují si role. Vedle nich ale přibývá i drobných krádeží motivovaných sociální situací. Podle SSI Group se krádeže potravin a drogerie často pojí s tíživou finanční situací pachatelů.
Co hrozí při krádeži
Pokud ostraha zákazníka přistihne při krádeži, rozhoduje mimo jiné výše škody a okolnosti případu. Hranice škody nikoli nepatrné je v trestním zákoníku stanovena na nejméně 10 tisíc korun; Policie ČR ji uvádí mezi základními hranicemi škody u majetkových trestných činů.
Jednorázové odcizení zboží pod touto hranicí se obvykle řeší jako přestupek, pokud nejsou přítomny další okolnosti, například opakování, vloupání nebo organizovaná forma jednání. Aktuální právní výklady k novele účinné od roku 2026 uvádějí, že hranice 10 tisíc korun pro rozlišení přestupku a trestného činu u krádeže zůstává zachována.
Z obchodů se stávají technologicky hlídané prostory
Bezpečnostní brány, nálepky s čipy, pevné ochranné prvky, uzamykatelné obaly, kamery, namátkové kontroly a pokladny s umělou inteligencí se stávají běžnou výbavou českých supermarketů. Důvod je jednoduchý. Zloději už nesahají jen po luxusním zboží, ale i po každodenních potravinách, či zubních pastách a kartáčích.
