Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI
Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.
Deutsche Telekom označil centrum za továrnu pro AI a uvedl, že umožní společnostem v Německu a Evropě vyvíjet, trénovat a využívat AI pro všechny výrobní aplikace, od designu po robotiku, prostřednictvím bezpečné a suverénní IT infrastruktury.
Projekt s názvem Industrial AI Cloud byl představen na akci v Berlíně, které se zúčastnili šéfové firmy Nivida Jensen Huang a Deutsche Telekom Tim Höttges, ale také představitelé firem SAP, Deutsche Bank a dva němečtí ministři. Jejich přítomnost zdůraznila, jak se největší evropská ekonomika snaží rozvinou vlastní ekosystém pro AI, aby mohla konkurovat rivalům v USA a Číně, napsala agentura Bloomberg.
„Přinášíme AI a robotiku firmy Nvidia, abychom zahájili novo éru průmyslové transformace Německa,“ uvedl v prohlášení Huang. Projekt označil za jedno z největších nasazení pokročilých čipů pro AI v Německu.
Největší evropská softwarová firma SAP má dodat pro datové centrum svoji obchodní technologickou platformu a aplikace. Deutsche Telekom dodal, že výpočetní kapacita pro AI v Německu se díky zařízení zvýší o zhruba 50 procent.
Velikost investice ale zdůrazňuje propast mezi Evropou a USA. Technologičtí giganti jako Microsoft a Google ze skupiny Alphabet či start-upy jako OpenAI utrácejí za budování výpočetní kapacity pro AI stovky miliard dolarů.
Projekt v Německu podle prohlášení využije až 10 tisíc pokročilých čipů známých jako grafické procesory. To je zlomek velikosti zařízení plánovaných v USA. Projekt datového centra v Texasu společností SoftBank, OpenAI a Oracle bude využívat asi 500 tisíc těchto čipů.
EU v únoru oznámila plán v hodnotě 200 miliard eur na podporu rozvoje AI v regionu. Cílem je v příštích pěti až sedmi letech ztrojnásobit kapacitu regionu potřebnou k provozování těchto systémů.
