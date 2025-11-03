Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Bezos si plácl s Altmanem. OpenAI využije výpočetní sílu Amazonu

Bezos si plácl s Altmanem. OpenAI využije výpočetní sílu Amazonu

Šéf Amazonu Jeff Bezos
ČTK
ČTK
ČTK

Americká společnost Amazon bude poskytovat cloudové služby start-upu OpenAI. Cloudová divize Amazon Web Services (AWS) uzavřela s OpenAI víceletou smlouvu za 38 miliard dolarů, tedy více než 803 miliard korun, která poskytne majiteli chatovacího robota s umělou inteligencí ChatGPT přístup ke stovkám tisíc grafických procesů Nvidia. Ty bude moci využívat k trénování a provozování svých modelů AI.

Oznámená dohoda je jedním z prvních významných kroků OpenAI od dokončení restrukturalizace v minulém týdnu, která umožnila firmě opustit její neziskové kořeny. OpenAI tak pokračuje v masivním nakupování výpočetní a úložné kapacity, ať už od poskytovatelů cloudových služeb, jako je AWS, nebo od výrobců čipů.

Společnost OpenAI také nedávno upravila partnerství se svým dlouholetým podporovatelem Microsoftem, který už není jeho výhradním poskytovatelem cloudových služeb. OpenAI podle dohody začne využívat výpočetní výkon AWS okamžitě. Veškerá kapacita by podle dohody měla být poskytnuta do konce roku 2026, ale dohoda obsahuje i možnost dalšího rozšíření od roku 2027.

Dohoda zdůrazňuje rostoucí zájem odvětví umělé inteligence o výpočetní výkon, za kterým stojí snaha o vývoj technologie schopné vyrovnat se lidské inteligenci nebo ji i překonat, uvedla agentura Reuters. Dohoa je také velkým projevem důvěry v AWS. Akcie Amazonu v reakci na zprávu před zahájením oficiálního obchodování na trhu Nasdaq v New Yorku vykazovaly zhruba pětiprocentní růst.

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Trump dal zelenou: Microsoft může vyvážet čipy Nvidia do Emirátů

Šéf Nvidie Jensen Huang
ČTK
ČTK
ČTK

Americká vláda povolila společnosti Microsoft dodávku nejvyspělejších čipů od výrobce Nvidia do Spojených arabských emirátů. Deníku Financial Times to sdělil prezident společnosti Brad Smith. Microsoft je podle něj první společností, která tuto licenci od vlády dostala. Dodávka čipů je nutná k provozu systémů umělé inteligence v novém areálu v SAE, jenž byl představen při návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do konce roku 2029 Microsoft plánuje v SAE investovat 15 miliard dolarů (317 miliard korun), řekl Smith agentuře Reuters.

„Tyto exportní licence nelze získat, pokud nesplníte požadavky stanovené americkou vládou,“ uvedl Smith. „Získali jsme je tím, že jsme splnili velmi přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost, fyzickou bezpečnost a další bezpečnostní požadavky,“ dodal.

Při Trumpově návštěvě SAE byl v Abú Zabí slavnostně představen nový kampus zaměřený na umělou inteligenci 5GW UAE-US, který vznikl ve spolupráci obou zemí. Podle amerického ministerstva obchodu jde o největší kampus pro AI mimo území Spojených států, který má sloužit zejména americkým technologickým gigantům a dalším velkým firmám.

Firmy budou moci využívat výpočetní kapacitu nejen pro rozvoj regionu, ale také pro digitální infrastrukturu směřující do zemí takzvaného globálního jihu, jak jsou označovány země, které jsou méně rozvinuté nebo patří do kategorie rozvíjejících se zemí. Jsou převážně z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu a jižní a jihovýchodní Asie. Projekt je součástí širší snahy emirátů rozšířit síť datových center a posílit svoji roli v rychle se rozvíjejícím odvětví umělé inteligence.

Microsoft už dříve oznámil investici za 1,5 miliardy dolarů do společnosti G42 ze SAE, která se zabývá AI a na projektu kampusu v Abú Zabí se podílí. V rámci partnerství G42 provozuje aplikace a služby založené na cloudové platformě Microsoft Azure.

S&P 500

Akciové trhy v euforii: rekordy lámou Amerika, Evropa i Asie. Lídrem roku je Japonsko

Trhy

Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce října vykazuje růst skoro o 17 procent. Index Nasdaq 100, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, stoupl o více než 23 procent. Výrazně zpevňují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů jsou letos hitem akcie těžařů vzácných zemin, hlavně zlata, a dále zbrojařské společnosti, evropské banky a vesmírné firmy.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

CEO Nvidia Jensen Huang

Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů

Trhy

sta

Přečíst článek

Investoři už se Trumpa nebojí, jak dřív. Akcie to vyhnalo na další rekord

Trhy

Marika Čupa

Přečíst článek

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Akcie dánského Novo Nordisku se zřítily na méně než 40 procent ročního maxima – přesto je analytici považují za jednu z nejvíc podhodnocených firem světa. Nabízí vysoký dividendový výnos i silné základy, ale investoři se jí dál vyhýbají. Co se skrývá za nedůvěrou k firmě, která ještě nedávno udávala tempo světové medicíně? rozebírá ekonom Lukáš Kovanda.

Z takřka 200 největších burzovně obchodovaných firem světa (takzvaných "megacaps") jsou podle konsensu analytiků třetí nejpodhodnocenější. Za rok touto dobou by podle nich proto měly být o takřka 36 procent dražší. Více podhodnocené jsou podle analytiků už jen akcie Xiaomi a Deutsche Telekom (viz tabulka 1, třetí číselný sloupec).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Přitom akcie Novo Nordisku nabízejí v rámci globálních "megacaps" takřka dvojnásobný dividendový výnos v porovnání s průměrem (3,7 % vs. 1,9 %). Zmíněné akcie Xiaomi mají nulový dividendový výnos, zatímco Deutsche Telekom 3,3 procenta (viz tabulka 1, čtvrtý číselný sloupec).

Akcie Novo Nordisku se navíc nyní prodávají na úrovni 38,9 procenta 52týdenního maxima. To je mezi globálními "megacaps" suverénně nejméně. V průměru se totiž akcie největších světových burzovně obchodovaných firem nyní prodávají na 90,1 procenta 52týdenního maxima, přičemž po Novo Nordisku vykazuje druhý největší propad oproti maximu posledního roku United Healthcare, jenž je ovšem nyní až na 54,2 procenta 52týdenního maxima (viz tabulka 1, pátý číselný sloupec).

Nejbližším konkurentem Novo Nordisku je alespoň podle korelace vývoje akcií (korelační koeficient 0,31 v posledních dvou letech) americká Eli Lilly. Jenže zatímco cena akcií Novo Nordisku je nyní na 12,6násobku váženého průměru aktuálního a budoucího zisku, akcie Eli Lilly hned na 29,2násobku (viz tabulka 2).

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Právě prudký propad akcií na necelých 40 procent maxima posledních dvanácti měsíců je patrně tím klíčovým, co investory od akcií Novo Nordisku stále odrazuje. Mentálně křivku poklesu protahují do budoucna a obávají se dalšího poklesu.

Mezi analytiky sice dominují doporučení k nákupu (viz tabulka 3), avšak zaskočil je říjnový otřes ve vedení společnosti, jemuž příliš nerozumějí jak z hlediska rozsahu, tak načasování. Nové vedení znamená určitou nejistotu ohledně dalšího směřování firmy.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Václav Podzimek, Alethes

Mánie kolem AI je jen novou investiční bublinou, říká šéf fondu Alethes Václav Podzimek

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Doporučujeme