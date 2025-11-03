Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Ruský tlak sílí: boj o strategický Pokrovsk rozhoduje o osudu Donbasu

Ruský tlak sílí: boj o strategický Pokrovsk rozhoduje o osudu Donbasu

Pokrovsk
ČTK
ČTK
ČTK

Ruští vojáci se usilovně snaží dobýt Pokrovsk na východě Ukrajiny. Pronikli již prakticky do všech čtvrtí, nelze ale ještě mluvit o tom, že by město ovládli, citovala agentura Unian jednoho z ukrajinských obránců tohoto strategického místa, vojáka 68. samostatné brigády, kterého označuje jen volacím znakem Hus. Město se podle něj přeměnilo v „šedou zónu“, tedy zemi nikoho. Ruské ministerstvo obrany uvádí, že ruští vojáci pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u místního nádraží a odrážejí ukrajinské protiútoky.

Ukrajinský generální štáb ráno uvedl jen, že ukrajinští vojáci u Pokrovska odrazili 68 nepřátelských útoků, což je výrazně vyšší počet než na jakémkoliv jiném úseku více než tisíc kilometrů dlouhé frontové linie. Za uplynulých 24 hodin ukrajinské velení zaznamenalo celkem 162 bojových střetů.

Americký Institut pro studium války usoudil, že ruské jednotky zřejmě upustily od útoků u Kosťantynivky, aby se soustředily na dokončení dobytí Pokrovska a Myrnohradu. Ruská útočná taktika u Pokrovska vede podle ISW k velkým ztrátám.

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump reaguje na ruský jaderný test: Putin by měl raději ukončit válku na Ukrajině

Politika

Za nevhodné označil americký prezident Donald Trump nedělní oznámení ruského prezidenta Vladimira Putina o úspěšném testu mezikontinentální střely s jaderným pohonem. Putin by měl místo toho raději ukončit válku na Ukrajině, řekl šéf Bílého domu novinářům na palubě prezidentského letadla Air Force One. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov reagoval slovy, že na testu střely Burevestnik není nic, co by mělo narušit vztahy mezi Moskvou a Washingtonem, které jsou podle něj na minimální úrovni.

ČTK

Přečíst článek

Rusové se snaží pronikat do dalších částí Pokrovska z jižní a jihozápadní části města, kde se snaží upevnit své postavení, uvedl voják Hus v ukrajinské televizi. „Skutečně jsme zaznamenali nepřítele prakticky ve všech čtvrtích města,“ řekl. Rusové podle něj operují ve skupinkách čítajících jen několik vojáků. Situace na bojišti je nestabilní, jednotlivé pozice mohou přecházet z jedněch do druhých rukou. Současně se ruské síly snaží svými útoky z jihozápadu a severovýchodu úplně obklíčit ukrajinské síly ve městě, ale k uzavření tohoto „pytle“ mají „ještě hodně daleko“, tvrdil.

I přes ukrajinské protiútoky, které měly ulehčit situaci obráncům Pokrovska, se Rusům podařilo dosáhnout dalšího postupu, napsal Unian s odvoláním na analytiky projektu DeepState, který je pokládaný za blízký ukrajinské armádě.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruští vojáci u Pokrovska (označovaném ruským názvem Krasnoarmějsk) odrazili deset ukrajinských útoků, jejichž cílem bylo vyprostit obklíčené vojáky ve městě, a pokračují v ničení obklíčených ukrajinských sil u železničního nádraží a v blízké průmyslové zóně.

Podobná tvrzení znepřátelených stran nelze v podmínkách válečného konfliktu bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Americký prezident Donald Trump

Trump po tlaku z Moskvy mění názor: Kyjev zůstane bez střel Tomahawk

Politika

Americký prezident Donald Trump vyloučil, že by Spojené státy poskytly Ukrajině střely dlouhého doletu Tomahawk, o které Kyjev žádá. Dodávky již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon, rozhodující slovo však má Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.

ČTK

Přečíst článek

Strategické místo

Pokrovsk představuje důležité logistické centrum pro zásobování ukrajinských vojsk v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Dobytí Pokrovsku a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů na severovýchod, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá, Slovjansku a Kramatorsku.

Moskva zesiluje ofenzivu v době, kdy ustrnulo americké diplomatického úsilí o ukončení války na Ukrajině. Ruská vojska vpadla na Ukrajinu v únoru 2022 na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina a rozpoutala tak nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války.

Související

Velký zásah v centrále VZP: Policie zadržela 19 lidí kvůli zakázkám

Všeobecná zdravotní pojišťovna v Praze
Dušan Kütner / Newstream
ČTK
ČTK

Policie při zásahu v pražské centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny zadržela 19 lidí. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu se týká veřejných zakázek, u kterých je zadavatelem zejména VZP, uvedlo Vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje.

„V současné době jsou prováděny úkony trestního řízení, v rámci kterých bylo policejním orgánem zadrženo celkem 19 osob. S ohledem na stadium trestního řízení nelze k jeho průběhu v tuto chvíli poskytnout žádné podrobnější informace,“ napsal státní zástupce Miloš Klátik.

VZP už dříve uvedla, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí.

Zakázky na IT služby

Server Odkryto.cz už dříve uvedl, že se detektivové zajímali o zakázky na IT služby. Na místě byla dnes krátce po 06:00 asi desítka mužů s policejními páskami na rukou. Podle serveru byli v budově přítomni také pracovníci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Všeobecná zdravotní pojišťovna je s více než šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Letos hospodaří s rozpočtem 320 miliard korun a plánovaným schodkem 7,5 miliardy. Loni činil schodek pět miliard korun.

Letos ve druhé polovině září detektivové navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele VZP Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, informoval v září server Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula ČTK potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel návrhy na obžalobu tří osob.

Vnitro nakoupí stovky elektromobilů za půl miliardy

Money

Ministerstvo vnitra chce během tří let pořídit 400 elektrických vozů v hodnotě přes půl miliardy korun. Polovinu z nich využije policie, zbytek doplní flotilu referentských vozidel.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Miloslav Ludvík

David Ondráčka: Kauza Ludvík ukazuje, jak je na tom české zdravotnictví. Miliardy přitékají, systém zůstává

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI

Alphabet si jde pro tři miliardy eur. Google investuje rekordní částky do AI
iStock
nst
nst

Společnost Alphabet, mateřská firma Googlu, se letos podruhé obrací na evropský dluhopisový trh. Chce získat minimálně tři miliardy eur prostřednictvím vícedílné emise, aby podpořila rekordní kapitálové výdaje zaměřené na rozvoj umělé inteligence a cloudové infrastruktury, uvedl server Bloomberg.

Podle zdrojů agentury obeznámených s transakcí Alphabet nabízí šest tranší dluhopisů denominovaných v eurech se splatností od tří do 39 let. Nejkratší tranše nabízí výnos přibližně 60 bazických bodů nad běžnou tržní sazbou. U nejdelší tranše je prémie kolem 190 bazických bodů. Celková hodnota prodeje by měla dosáhnout alespoň tři miliardy eur (asi 73 miliard korun).

Pro Alphabet jde už o druhou emisi v eurech v roce 2025. Při první, jarní nabídce ve výši 6,75 miliardy eur, zaznamenala firma značný zájem investorů. 

K podobnému kroku přistupují i další technologičtí giganti – například Meta Platforms minulý týden prodala korporátní dluhopisy v hodnotě 30 miliard dolarů, což byla dosud největší letošní emise v amerických dolarech.

Výrazný růst poptávky

Emise přichází krátce poté, co Alphabet oznámil výrazný růst poptávky po svých cloudových a AI službách. Tržby společnosti za třetí čtvrtletí stouply na 87,5 miliardy dolarů, přičemž investice do rozvoje umělé inteligence dosahují rekordní úrovně. Letos Alphabet plánuje kapitálové výdaje ve výši 91 až 93 miliard dolarů, přičemž příjmy z produktů založených na generativní AI meziročně vzrostly o více než 200 procent.

Výnos z prodeje dluhopisů bude použit na obecné firemní účely. Alphabet má vysoký úvěrový rating Aa2/AA+, což odráží jeho silnou finanční pozici. Hlavními manažery emise jsou Goldman Sachs, HSBC a JPMorgan, dále se podílejí BNP Paribas, Crédit Agricole CIB a Deutsche Bank. 

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

V Ostravě vzniká nový kulturní projekt, který bourá zažité představy o tom, že umění musí žít z grantů a dotací. Přeměnu někdejšího kina Vítek na moderní Divadlo Odeon totiž zafinancují drobní investoři. Hlavou projektu, který má navázat na úspěch Divadla Mír, je Albert Čuba, herec, producent a majitel Divadla Mír. Ve spolupráci s Janem Řehounkem z Dluhopisomatu (na snímku vlevo) chce divadelní principál ukázat, že kultura může být dobře šlapající byznys a dluhopisovým investorům vynášet stejně jako investice do cihel - jen s větší přidanou hodnotou pro společnost.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Bernard Arnault

Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem

Money

Olívia Lacenová

Přečíst článek
Doporučujeme