Cisco je zpět na vrcholu. Trh v něm znovu vidí růst
Akcie společnosti Cisco se letos poprvé po 25 letech od pádu internetové bubliny dostaly na hranici 80 dolarů. Nejde přitom jen o symbolický milník – podle analytiků trh začíná Cisco znovu vnímat jako strukturální růstový příběh, nikoli pouze jako stabilní, ale málo dynamickou technologickou firmu.
Za růstem nestojí krátkodobý optimismus, ale kombinace několika faktorů. „Růst je fundamentálně podložený – návratem investic do firemních IT sítí, silnou poptávkou po infrastruktuře pro AI a postupnou transformací směrem k opakujícím se příjmům ze softwaru a služeb,“ říká Lukáš Raška, analytik Portu. Cisco se tak podle něj posouvá od tradičního hardwarového byznysu k modelu s vyšší stabilitou a lepší viditelností příjmů.
AI boom: Cisco drží infrastrukturu
Z boomu umělé inteligence firma těží jinak než nejznámější technologičtí lídři. Zatímco Nvidia, Microsoft či Alphabet monetizují přímo AI modely a cloudové platformy, Cisco dodává infrastrukturu, bez které se AI clustery neobejdou. „Cisco není typická AI hvězda, ale na boomu umělé inteligence se významně podílí,“ upozorňuje Tomáš Cverna z XTB. Firma dodává ethernetové sítě pro datová centra, řešení typu „AI factory“ ve spolupráci s Nvidií a zároveň buduje bezpečnostní vrstvu pro nová rizika spojená s AI.
Splunk posiluje bezpečnostní příběh
Důležitou roli v této strategii hraje akvizice společnosti Splunk, která posílila pozici Cisco v oblasti kyberbezpečnosti, observability a datové analytiky. Podle Rašky je tento segment často přehlížený, přesto může být v prostředí geopolitického napětí a rostoucích obranných rozpočtů stabilním a dlouhodobým zdrojem růstu. Kryštof Míšek z Argos Capital dodává, že skutečný přínos akvizice se naplno projeví až v roce 2026, kdy by měl růst počet zákazníků i marže, přestože konkurence v tomto segmentu zůstává velmi silná.
Silná čísla, ale i vyšší citlivost na zklamání
Akcie Cisco letos posílily o více než 25 procent a firma zároveň zvýšila výhled tržeb i zisku na fiskální rok 2026. Objednávky na síťovou infrastrukturu pro datová centra a AI rostou dvojciferným tempem a Cisco získává významné zakázky od hyperscalerů. Podle Míška mají technologičtí giganti v příštím roce investovat do datových center více než 500 miliard dolarů, což firmě otevírá další obchodní příležitosti.
Umírněná valuace
Ve srovnání s takzvanou Magnificent 7 zůstává Cisco oceněné výrazně střízlivěji. Akcie se obchodují zhruba za 19násobek očekávaných zisků, což z nich dělá zajímavou alternativu v době vysokých valuací velkých technologických titulů. Zároveň ale platí, že s návratem růstového příběhu roste i citlivost na případné zklamání. Jakýkoli náznak ochlazení poptávky po infrastruktuře pro AI by se na akciích mohl projevit výrazněji než v minulosti.