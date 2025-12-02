Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích
Americkému výrobci elektromobilů Tesla v listopadu na významných evropských trzích meziročně prudce klesl prodej. Děje se tak i přes uvedení nových verzí jeho nejprodávanějšího Modelu Y na trh, uvedla agentura Reuters. Podnik se v Evropě od začátku roku potýká s poklesem podílu na trhu. Automobilce miliardáře Elona Muska nicméně vzrostl počet registrací nových vozů v Norsku a v Itálii.
Celkový podíl Tesly na evropském trhu klesl v období od ledna do října na 1,6 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.
Ve Francii počet nových registrací klesl o 58 procent na 1593 vozů. Ve Švédsku byl prodej meziročně o 59 procent nižší, Tesla tam prodala 1466 vozidel. V Dánsku se registrace nových tesel snížily o 49 procent, v Nizozemsku o 44 procent na 1627 vozidel, v Portugalsku o 47 procent na 425 vozidel a ve Španělsku o devět procent na 1523 vozů.
Dařilo se v Norsku
V Norsku nicméně Tesla prodej za poslední měsíc meziročně téměř ztrojnásobila na 6215 vozů. S ročním předstihem tak překonala roční prodejní rekord. Ještě na začátku roku se přitom značka v této severoevropské zemi, kde je dlouhodobě nejpopulárnější, potýkala s problémy. V únoru jí prodej klesl meziročně o 48 procent, po uvedení nových modelů se nicméně firmě podařilo trend zvrátit.
Registrace vzrostly i v Itálii, a to o 58 procent na 1281, ale od začátku roku zůstávají o 28 procent nižší.
Americký podnik se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které razantně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují úsilí proniknout na evropský trh. V čele těchto snah stojí společnost BYD. Ta v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.
Britský ekonomický deník Financial Times na začátku roku připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky poškodily také jeho provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.
