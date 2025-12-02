Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích

Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích

Tesle v Evropě dál klesá prodej, v Norsku však letos překonal rekord
ČTK
ČTK
ČTK

Americkému výrobci elektromobilů Tesla v listopadu na významných evropských trzích meziročně prudce klesl prodej. Děje se tak i přes uvedení nových verzí jeho nejprodávanějšího Modelu Y na trh, uvedla agentura Reuters. Podnik se v Evropě od začátku roku potýká s poklesem podílu na trhu. Automobilce miliardáře Elona Muska nicméně vzrostl počet registrací nových vozů v Norsku a v Itálii.

Celkový podíl Tesly na evropském trhu klesl v období od ledna do října na 1,6 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.

Ve Francii počet nových registrací klesl o 58 procent na 1593 vozů. Ve Švédsku byl prodej meziročně o 59 procent nižší, Tesla tam prodala 1466 vozidel. V Dánsku se registrace nových tesel snížily o 49 procent, v Nizozemsku o 44 procent na 1627 vozidel, v Portugalsku o 47 procent na 425 vozidel a ve Španělsku o devět procent na 1523 vozů.

FOTOGALERIE: Jak vypadaly začátky firmy Tesla?

Prezentace Tesly Roadster v Santa Monice v Kalifornii 10. ledna 2009. Tesla Roadster v prvním otevřeném obchodě Tesla Flagship, 1. května 2008 v Los Angeles. Teslu Roadster si 24. května 2007 v Moffett Field v Kalifornii prohlédla i tehdejší ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová. 31 fotografií v galerii

Dařilo se v Norsku

V Norsku nicméně Tesla prodej za poslední měsíc meziročně téměř ztrojnásobila na 6215 vozů. S ročním předstihem tak překonala roční prodejní rekord. Ještě na začátku roku se přitom značka v této severoevropské zemi, kde je dlouhodobě nejpopulárnější, potýkala s problémy. V únoru jí prodej klesl meziročně o 48 procent, po uvedení nových modelů se nicméně firmě podařilo trend zvrátit.

Registrace vzrostly i v Itálii, a to o 58 procent na 1281, ale od začátku roku zůstávají o 28 procent nižší.

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Zprávy z firem

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Americký podnik se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které razantně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují úsilí proniknout na evropský trh. V čele těchto snah stojí společnost BYD. Ta v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.

Britský ekonomický deník Financial Times na začátku roku připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky poškodily také jeho provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA

FTMO míří mezi globální hráče. Společnost koupila amerického makléře OANDA
FTMO, užito se svolením
ČTK
ČTK

Česká společnost FTMO, která se zabývá obchodováním na finančních trzích, koupila americkou makléřskou firmu OANDA. Cenu neuvedla, ale podle médií se pohybovala v řádu miliard korun. Hodnota FTMO činí například podle žebříčku serveru Seznam Zprávy asi 33 miliard korun.

Proces akvizice firmy OANDA začal už na začátku tohoto roku, kdy FTMO podepsalo kupní smlouvu s dosavadním vlastníkem společnosti, fondem CVC Asia Fund IV. Převzetí společnosti bylo podmíněné regulatorními schváleními, z nichž poslední získala FTMO v listopadu. Obchod tak dokončila 1. prosince.

OANDA je globální digitální platforma nabízející obchodování napříč různými třídami aktiv, měnová data a analytické nástroje pro retailové i firemní klienty. Vznikla v roce 1996 a působí na finančních trzích po celém světě, včetně třeba New Yorku, Toronta, Londýna, Varšavy, Singapuru, Tokia či Sydney. „Díky této akvizici můžeme výrazně urychlit náš růst a nabídnout klientům ještě inovativnější, lépe integrované a chytřejší tradingové služby,“ sdělil šéf společnosti OANDA Gavin Bambury.

Cenu transakce firmy nezveřejnily. Už dříve spoluzakladatel FTMO Otakar Šuffner v debatě České elity serveru Seznam Zprávy řekl, že na transakci si FTMO vzala úvěr v řádu miliard korun.

FTMO, která vznikla v roce 2015, je globální poskytovatel vzdělávacích a tréninkových služeb pro rozvíjení obchodních dovedností na finančních trzích. Své služby poskytuje ve více než 140 zemích. V roce 2023 její tržby činily zhruba pět miliard korun a provozní zisk 2,3 miliardy korun.

Otakar Šuffner (vlevo) a Marek Vašíček, zakladatelé společnosti FTMO

Otakar Šuffner: FTMO jsme od začátku stavěli pro globální trh

Leaders

České FTMO vzniklo jako odpověď na problém, se kterým bojuje většina retailových traderů – nedostatek kapitálu. Obchodníci mohou ověřit své schopnosti v simulovaném prostředí a získat přístup k financím bez rizika vlastních ztrát. Díky přísnému výběrovému procesu a silnému ekosystému podpory se firma stala globálním lídrem v oboru. S expanzí na zahraniční trhy, akvizicí brokera OANDA a rozšířením do realitního segmentu se FTMO neustále posouvá vpřed. A zakladatelé nemají v plánu zpomalit. „Nikdy jsme si neřekli, že chceme být dalším jednorožcem,“ říká spoluzakladatel a CEO jedné z nejrychleji rostoucích tuzemských firem Otakar Šuffner.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Otakar Šuffner (vlevo) a Marek Vašíček, zakladatelé společnosti FTMO

Od nuly k miliardám, v tichosti. To je příběh české FTMO

Trhy

Třicátníci Marek Vašíček (na snímku vlevo) a Otakar Šuffner mají každý podle odhadů majetek až deset miliard korun. Jejich firma FTMO loni utržila pět miliard korun a dosáhla hrubého zisku EBITDA ve výši 2,3 miliardy korun. Přesto tito energičtí podnikatelé neplní titulky magazínů a ti, kteří nejsou fandové do tradingu, o nich spíše neslyšeli. Co se podařilo za deset let vybudovat dvěma spolužákům z vysoké a kam chtějí své služby dál posouvat?

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Hra o zmrazená ruská aktiva. ECB odmítla poskytnout záruku za reparační půjčku Ukrajině

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Evropská centrální banka odmítla poskytnout záruku za platbu 140 miliard eur (3,4 bilionu korun) pro Ukrajinu. Podkopala tak plán EU na získání tzv. reparačního úvěru zajištěného zmrazenými ruskými aktivy, napsal list Financial Times s odvoláním na informace od několika úředníků.

ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise je v rozporu s jejím mandátem. Tento postoj ještě více komplikuje snahu Bruselu zorganizovat úvěr krytý zmrazenými aktivy ruské centrální banky, která jsou uložena v belgickém depozitáři cenných papírů Euroclear.

Poté, co Belgie otázku reparační půjčky zablokovala na posledním summitu unie, mají se věcí zabývat šéfové států a vlád bloku na své prosincové schůzce. V reakci na postoj ECB začala komise pracovat na alternativních návrzích, které by poskytly dočasnou likviditu pro zajištění úvěru, uvedly zdroje.

Podle plánu komise by země EU poskytly státní záruky, aby zajistily sdílené riziko splácení úvěru. Představitelé Evropské komise ale uvedli, že jednotlivé země nebudou moci v případě nouze rychle získat hotovost, a to by mohlo trhy dostat pod tlak. Požádali proto ECB, zda by mohla být věřitelem poslední instance, tedy poskytovatelem nouzového úvěru v krajní situaci, pro Euroclear Bank, úvěrovou divizi belgické instituce. Tím by se předešlo případné krizi likvidity.

ECB komisi sdělila, že to není možné. Interní analýza ECB dospěla k závěru, že návrh Evropské komise by byl rovnocenný poskytování přímého financování vládám, protože centrální banka by pokrývala finanční závazky členských států. Tato praxe je ve smlouvách EU zakázána, protože má za následek vysokou inflaci a ztrátu důvěryhodnosti centrálních bank.

Od invaze Ruska na Ukrajinu v roce 2022 zmrazila EU ruská aktiva za zhruba 210 miliard eur.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

Přečíst článek

Proti půjčce pro Kyjev se postavila Belgie kvůli tomu, že by v případě, že ruská aktiva budou uvolněna a Moskva je bude moci požadovat zpět, nebyl Euroclear schopen peníze okamžitě vyplatit. Belgický premiér Bard De Wever uvedl, že plán EU je od základu špatný, a požaduje, aby se dalších 26 členských zemí unie přihlásilo k právně závazným zárukám, a podělily se o riziko splacení půjčky pro případ, že by sankce EU, které udržují ruská aktiva zmrazená, byly náhle zrušené. Sankce musí být obnovovány každých šest měsíců jednomyslným rozhodnutím. Některé země, včetně Maďarska, jsou však proti jejich prodlužování.

Spojené státy tlačí na mírovou dohodu mezi Ruskem a Ukrajinou. Belgie se obává, že potenciální mírová dohoda uzavřená mezi Washingtonem a Moskvou by mohla negovat sankce EU a přinutit Euroclear, aby peníze okamžitě vyplatil.

Podle návrhu EK by Ukrajina splatila peníze z půjčky pouze v případě, že Rusko bude souhlasit s vyplacením reparací Kyjevu.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme