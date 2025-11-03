Trump dal zelenou: Microsoft může vyvážet čipy Nvidia do Emirátů
Americká vláda povolila společnosti Microsoft dodávku nejvyspělejších čipů od výrobce Nvidia do Spojených arabských emirátů. Deníku Financial Times to sdělil prezident společnosti Brad Smith. Microsoft je podle něj první společností, která tuto licenci od vlády dostala. Dodávka čipů je nutná k provozu systémů umělé inteligence v novém areálu v SAE, jenž byl představen při návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do konce roku 2029 Microsoft plánuje v SAE investovat 15 miliard dolarů (317 miliard korun), řekl Smith agentuře Reuters.
„Tyto exportní licence nelze získat, pokud nesplníte požadavky stanovené americkou vládou,“ uvedl Smith. „Získali jsme je tím, že jsme splnili velmi přísné požadavky na kybernetickou bezpečnost, fyzickou bezpečnost a další bezpečnostní požadavky,“ dodal.
Při Trumpově návštěvě SAE byl v Abú Zabí slavnostně představen nový kampus zaměřený na umělou inteligenci 5GW UAE-US, který vznikl ve spolupráci obou zemí. Podle amerického ministerstva obchodu jde o největší kampus pro AI mimo území Spojených států, který má sloužit zejména americkým technologickým gigantům a dalším velkým firmám.
Firmy budou moci využívat výpočetní kapacitu nejen pro rozvoj regionu, ale také pro digitální infrastrukturu směřující do zemí takzvaného globálního jihu, jak jsou označovány země, které jsou méně rozvinuté nebo patří do kategorie rozvíjejících se zemí. Jsou převážně z Latinské Ameriky, Afriky, Blízkého východu a jižní a jihovýchodní Asie. Projekt je součástí širší snahy emirátů rozšířit síť datových center a posílit svoji roli v rychle se rozvíjejícím odvětví umělé inteligence.
Microsoft už dříve oznámil investici za 1,5 miliardy dolarů do společnosti G42 ze SAE, která se zabývá AI a na projektu kampusu v Abú Zabí se podílí. V rámci partnerství G42 provozuje aplikace a služby založené na cloudové platformě Microsoft Azure.
