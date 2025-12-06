Ukrajinci opět zasáhli jednu z největších ruských rafinérii
Ukrajinské síly zasáhly a poškodily jednu z největších ruských rafinérii, v Rjazani, ležící asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Oznámil to ukrajinský generální štáb. Jde o přinejmenším devátý útok ukrajinských dronů na rjazaňskou rafinérii od začátku letošního roku, poznamenal zpravodajský kanál Astra působící v sociální síti Telegram.
Ukrajinské síly zasáhly také Alčevský hutní kombinát v okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny, který se podílí na výrobě ruské munice. Podnik poškodil požár, tvrdí generální štáb.
Naposledy ukrajinské drony zaútočily na Rjazani 20. listopadu. Podnik má být schopen zpracovat až 17,1 milionu tun ropy ročně, vyrábí čtyři druhy benzinu, naftu a 840 tisíc tun leteckého petroleje ročně, a významně se tak podílí na zásobování ruské armády a letectva.
Útok na rafinérii a další cíle v hloubi Ruska vysvětluje Kyjev snahou oslabit vojenský a ekonomický potenciál ruských agresorů a přimět Rusko k ukončení války proti Ukrajině, která pokračuje čtvrtým rokem.
Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 653 ruských dronů a 51 střel včetně 17 raket. Kvůli útoku se v Polsku rozezněly i sirény a vzlétlo tamní letectvo, které podpořily české vrtulníky. Ruské údery zranily nejméně osm lidí a způsobily rozsáhlé výpadky proudu. Terčem se stala také ukrajinská železniční síť.
Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.
Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.
