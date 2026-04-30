Komerční bance klesl zisk. Hypotéky jedou, výnosy stojí
Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.
Globální finanční trhy od začátku roku převážně rostly až do února, kdy vypukl konflikt na Blízkém východě. S ním související nejistota a zvýšené ceny paliv vedly i k nárůstu tržní volatility. „Globální rizika pro vývoj v dalších kvartálech se v poslední době spíše kumulují,“ uvedl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Banka je ale podle něj připravená na všechny scénáře a výkonnost českého hospodářství zůstává silná. „Výhled pro zbytek roku tak zůstává pozitivní,“ dodal.
Rostl objem úvěrů
Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku stoupl o 7,6 procenta na 914,1 miliardy korun. Objem úvěrů na bydlení byl více než dvojnásobný, důvodem byla mimo jiné silná poptávka na českém rezidenčním trhu. Spotřebitelské úvěry rostly o 3,3 procenta a úvěry podnikům a dalším korporacím se zvýšily o 8,4 procenta.
Čistý úrokový výnos vzrostl nepatrně o 0,6 procenta na 6,44 miliardy korun. Výnos z poplatků a provizí se naopak snížil o 7,3 procenta na 1,64 miliardy korun. „Tento pokles byl zejména důsledkem vysoké základny z prvního čtvrtletí minulého roku, které zaznamenalo zejména silnou poptávku korporátních klientů po specializovaných finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů,“ uvedla banka.
Objem klientských vkladů se zvýšil o 8,7 procenta na 1,13 bilionu korun. Vklady individuálních klientů rostly o 11,7 procenta na 376,5 miliardy korun a vklady korporátních a podnikatelských klientů o osm procent na 700,1 miliardy korun.
Komerční banka patří mezi největší finanční ústavy v Česku. Ke konci prvního čtvrtletí měla 2,29 milionu zákazníků, meziročně o 56 tisíc více. Počet poboček se snížil o 32 na 172 míst. S akciemi Komerční banky se obchoduje na pražské burze. Akcionáři před týdnem na valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky.
Z dalších velkých bank oznámila kvartální výsledky Moneta Money Bank a dnes rovněž Česká spořitelna. Monetě čistý zisk stoupl meziročně o osm procent na 1,6 miliardy korun, České spořitelně o 23,4 procenta na 7,1 miliardy korun.
