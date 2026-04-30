newstream.cz Zprávy z firem Komerční bance klesl zisk. Hypotéky jedou, výnosy stojí

Komerční bance klesl zisk. Hypotéky jedou, výnosy stojí

Dušan Kütner / Newstream
ČTK
ČTK

Čistý zisk Komerční banky v letošním prvním čtvrtletí meziročně klesl o 4,2 procenta na čtyři miliardy korun. Celkové výnosy stagnovaly na 9,1 miliardy korun. Banka, jejímž většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na svém webu.

Globální finanční trhy od začátku roku převážně rostly až do února, kdy vypukl konflikt na Blízkém východě. S ním související nejistota a zvýšené ceny paliv vedly i k nárůstu tržní volatility. „Globální rizika pro vývoj v dalších kvartálech se v poslední době spíše kumulují,“ uvedl generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. Banka je ale podle něj připravená na všechny scénáře a výkonnost českého hospodářství zůstává silná. „Výhled pro zbytek roku tak zůstává pozitivní,“ dodal.

Rostl objem úvěrů

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku stoupl o 7,6 procenta na 914,1 miliardy korun. Objem úvěrů na bydlení byl více než dvojnásobný, důvodem byla mimo jiné silná poptávka na českém rezidenčním trhu. Spotřebitelské úvěry rostly o 3,3 procenta a úvěry podnikům a dalším korporacím se zvýšily o 8,4 procenta.

Čistý úrokový výnos vzrostl nepatrně o 0,6 procenta na 6,44 miliardy korun. Výnos z poplatků a provizí se naopak snížil o 7,3 procenta na 1,64 miliardy korun. „Tento pokles byl zejména důsledkem vysoké základny z prvního čtvrtletí minulého roku, které zaznamenalo zejména silnou poptávku korporátních klientů po specializovaných finančních službách, jako je vydávání dluhopisů a syndikace úvěrů,“ uvedla banka.

Objem klientských vkladů se zvýšil o 8,7 procenta na 1,13 bilionu korun. Vklady individuálních klientů rostly o 11,7 procenta na 376,5 miliardy korun a vklady korporátních a podnikatelských klientů o osm procent na 700,1 miliardy korun.

AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání

Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.

Komerční banka patří mezi největší finanční ústavy v Česku. Ke konci prvního čtvrtletí měla 2,29 milionu zákazníků, meziročně o 56 tisíc více. Počet poboček se snížil o 32 na 172 míst. S akciemi Komerční banky se obchoduje na pražské burze. Akcionáři před týdnem na valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky.

Z dalších velkých bank oznámila kvartální výsledky Moneta Money Bank a dnes rovněž Česká spořitelna. Monetě čistý zisk stoupl meziročně o osm procent na 1,6 miliardy korun, České spořitelně o 23,4 procenta na 7,1 miliardy korun.

Spor mezi Trumpem a Merzem sílí. USA zvažují stažení vojáků z Německa

Spor mezi Trumpem a Merzem sílí
ČTK
ČTK
ČTK

Spojené státy zvažují možnost omezit počet amerických jednotek působících v Německu. Uvedl to americký prezident Donald Trump, podle něhož rozhodnutí padne ve velmi krátké době. Trump v úterý kritizoval německého kancléře Friedricha Merze za údajnou německou neochotu podpořit USA ve válce proti Íránu.

Merz v pondělí uvedl, že je rozčarovaný z přístupu Spojených států a Izraele k možnému ukončení tohoto konfliktu, v jehož důsledku výrazně vzrostly ceny ropy a dalších surovin.

„Spojené státy studují a prověřují možné snížení počtu jednotek v Německu, rozhodnutí bude přijato během krátké doby,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

V Německu slouží přibližně 35 tisíc amerických vojáků. Trumpova administrativa již během prezidentova prvního funkčního období hovořila o snížení jejich počtu zhruba o třetinu, jeho nástupce Joe Biden však stahování zastavil a místo toho rozhodl o vyslání 500 dalších vojáků do Bavorska.

Trump tento týden kriticky reagoval na Merzovy poznámky, v nichž se německý kancléř negativně vyjádřil o postupu USA v Íránu. Merz uvedl, že „Íránci jsou zjevně silnější, než se myslelo, a Američané zjevně také nemají opravdu přesvědčivou strategii ve vyjednáváních“. Řekl také, že Íránci Spojené státy ve vyjednáváních ponižují.

Americký prezident kritizuje řadu evropských státníků, kteří odmítají přímé zapojení svých zemí do války, kterou na konci února zahájily USA a Izrael údery na Írán. Německo stejně jako Francie či Británie hovoří o tom, že jsou ochotné zabezpečit provoz Hormuzského průlivu klíčového pro transport ropy, plynu a hnojiv, ale až po skončení konfliktu.

AI roztáčí zisky Big Tech. Alphabet, Microsoft i Meta překonaly očekávání

AI
iStock
nst
nst

Největší americké technologické společnosti potvrzují, že jsou hlavními vítězi globálního boomu umělé inteligence. Alphabet, Microsoft i Meta v prvním čtvrtletí vykázaly výrazný růst zisků i tržeb, který táhnou především cloudové služby a reklama propojená s AI.

Alphabet zvýšil čistý zisk meziročně o více než 80 procent na 62,6 miliardy dolarů, zatímco tržby vzrostly o 22 procent na téměř 110 miliard dolarů a překonaly očekávání analytiků. Klíčovým motorem růstu byla cloudová divize, jejíž tržby vzrostly o 63 procent na 20 miliard dolarů. Firma těží z pokračujících investic podniků do infrastruktury pro umělou inteligenci a z rostoucí poptávky, která stále převyšuje dostupné kapacity.

Silné výsledky cloudu zároveň zmírnily obavy investorů, že by Alphabet mohl v konkurenčním prostředí ztrácet podíl. Firma navíc posiluje i ve vlastním vývoji AI, kde roste využití modelů Gemini. Další růst by mohla podpořit i spolupráce s Applem, jehož zařízení by měla využívat technologie Googlu pro nové funkce umělé inteligence.

Růst Alphabetu podporuje i hlavní byznys v oblasti vyhledávání a reklamy. Tržby divize Google Services vzrostly o 16 procent na 89,6 miliardy dolarů, přičemž příjmy z vyhledávání i předplatného rostly shodně o 19 procent. Firma zároveň rozšiřuje monetizaci AI funkcí, například prostřednictvím nástrojů jako AI Overviews nebo AI Mode.

Dobré výsledky Microsoftu i Mety

Podobně silný výkon vykázal i Microsoft, který zvýšil čistý zisk o 23 procent na 31,8 miliardy dolarů při tržbách 82,9 miliardy dolarů. Cloudová divize Microsoft Cloud vzrostla o 29 procent na 54,5 miliardy dolarů, zatímco samotné služby Azure posílily o 40 procent. Růst táhne poptávka po výpočetním výkonu, datových úložištích a dalších digitálních službách spojených s AI.

Microsoft zároveň upravil své partnerství s OpenAI. Nadále zůstává hlavním cloudovým partnerem, ale ztrácí exkluzivitu na její modely. Nově má licenci na duševní vlastnictví OpenAI do roku 2032 a mění se i struktura finančních toků mezi oběma firmami. Vedle OpenAI se Microsoft orientuje také na konkurenční společnost Anthropic, jejíž technologie integruje do vlastních produktů i cloudových služeb.

Meta Platforms zvýšila čistý zisk o 61 procent na 26,8 miliardy dolarů a tržby o 33 procent na 56,3 miliardy dolarů, čímž rovněž překonala očekávání trhu. Růst pohání především reklamní byznys, kde firma těží z nasazení AI nástrojů pro přesnější cílení. Průměrná cena reklamy vzrostla o 12 procent a počet reklamních impresí o 19 procent.

Rostoucí náklady

Silné výsledky ale doprovází i rostoucí náklady. Meta plánuje letos zvýšit kapitálové výdaje až na 145 miliard dolarů, především kvůli investicím do AI infrastruktury. Ty sice podporují růst tržeb, zároveň však vytvářejí tlak na ziskové marže a vyvolávají obavy investorů.

Celý sektor tak vstupuje do další fáze růstu, v níž se střetává silná poptávka po AI s omezenou kapacitou a rekordními investicemi. Alphabet, Microsoft, Amazon i Meta mají letos podle odhadů dohromady investovat přes 600 miliard dolarů do rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci.

