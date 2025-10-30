Nový magazín právě vychází!

Rekordní úspory domácností posunuly zisk Raiffeisenbank k osmi miliardám

Rekordní úspory domácností posunuly zisk Raiffeisenbank k osmi miliardám
Raiffeisenbank v Česku za tři čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl čistý zisk o 57 procent na 7,84 miliardy korun. Aktiva banky vzrostla o 13 procent na 866 miliard korun. Ostatním velkým bankám letos zisky rovněž rostly, mezi nimi i například Komerční bance, která zvýšila čistý zisk o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun.

Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl za prvních devět měsíců roku o čtyři procenta na 390 miliard korun. Růst byl především na straně domácností ve formě spotřebitelských i hypotečních úvěrů. Objem přijatých vkladů se zvýšil o 19 procent na 735 miliard korun. Růst táhly zvyšující se zůstatky na spořicích účtech domácností a na běžných účtech u firem, uvedla banka.

„Na výsledcích se podílelo úročení finančních prostředků uložených na spořicích účtech, které zůstává pro klienty mimořádně výhodné, či rostoucí obliba investic,“ komentoval výsledky generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida.

Celkové provozní výnosy banky vzrostly o 24 procent na 15,6 miliardy korun. Čisté úrokové výnosy stouply o osm procent na 10,4 miliardy korun, a to především díky rostoucím zůstatkům na spořicích účtech. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o osm procent na 3,33 miliardy korun. Ostatní výnosy a náklady banky, které zahrnují mimo jiné zisk nebo ztrátu z operací na finančních trzích, dosáhly 1,91 miliardy korun, což činí zlepšení o 1,94 miliardy korun v porovnání se stejným obdobím loni.

Provozní náklady Raiffeisenbank meziročně vzrostly o 3,5 procenta na 6,8 miliardy korun.

Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek banky se v meziročním srovnání snížily o 156 milionů korun. Kapitálová přiměřenost banky k 30. září 2025 dosáhla 23,60 procenta. Proti stejnému období loňského roku stoupla o 0,95 procentního bodu.

Raiffeisenbank patří mezi největší bankovní domy v Česku. Bankovní služby v ČR poskytuje od roku 1993. Majoritním akcionářem je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International.

Rostla i Komerční banka

Mezi další bankovní domy, které zveřejnily své výsledky patří i Komerční banka. Banka, jejímž hlavním majitelem je francouzská Société Générale, zvýšila za letošní první tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 8,3 procenta na 13,6 miliardy korun. Celkové provozní výnosy meziročně stouply o 2,9 procenta na 27,5 miliardy korun, naopak provozní náklady se snížily o 4,3 procenta na 12,8 miliardy korun. V samotném třetím čtvrtletí čistý zisk připadající akcionářům meziročně klesl o 22,9 procenta na 4,8 miliardy korun, loni totiž banka ve třetím čtvrtletí vykázala jednorázový příjem z prodeje bývalé budovy centrály.

„Vedení KB očekává, že v roce 2025 bude její činnost generovat dostatečný zisk na pokrytí kapitálových potřeb skupiny vyplývajících z rostoucího objemu aktiv a na výplatu dividend. S ohledem na současnou situaci a předpoklady hodlá vedení KB pro rok 2025 navrhnout výplatu dividend ve výši 100 procent připadajícího konsolidovaného čistého zisku dosaženého v daném roce,“ uvedla banka.

Bance za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně stoupl celkový objem úvěrů o 3,6 procenta na 868 miliard korun. Nejrychleji rostl objem hypoték, zvýšily se však i ostatní úvěrové kategorie. Vklady stouply o 0,1 procenta na 1,058 bilionu korun, což podle banky ovlivnil i přesun části prostředků do nebankovních aktiv, jako jsou podílové fondy, penzijní spoření a životním pojištění.

Čisté úrokové výnosy za tři čtvrtletí meziročně vzrostly o 3,3 procenta na 19,3 miliardy korun. „Především díky nárůstu objemu poskytnutých úvěrů a nižší průměrné ceně zdrojů, a to i přes skutečnost, že Česká národní banka s účinností od ledna 2025 zdvojnásobila výši povinných minimálních rezerv, které musí banky u ČNB ukládat bez úročení,“ podotkla banka. Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 3,4 procenta na 5,1 miliardy korun. Čistý zisk z finančních operací vzrostl oproti loňským devíti měsícům o 7,6 procenta na téměř tři miliardy korun. Naopak výnosy z dividend a ostatní výnosy o 70,5 procenta klesly, dosáhly 97 milionů korun.

Meziročně nižší byly za od ledna do konce září personální náklady, klesly o 4,3 procenta na 6,3 miliardy korun. Průměrný počet zaměstnanců se snížil o 5,5 procenta na 70.642, což podle banky odráží pokračující digitalizaci a optimalizaci provozních procesů a distribuční sítě. Všeobecné provozní náklady bez příspěvků do regulatorních fondů se snížily o 4,4 procenta na tři miliardy korun. Celoroční odvod do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů, Fond pro řešení krize) byl meziročně nižší o 48 procent, dosáhl 412 milionů korun, protože ČNB snížila souhrnný příspěvek českých bank do Fondu pro řešení krize poté, co fond dosáhl svého cílového objemu.

Komerční banka za třetí čtvrtletí zveřejnila výsledky, které překonaly konsensus trhu, řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Pozitivní je podle něj zejména překonání odhadu čistého zisku. Ten meziročně vzrostl bez zahrnutí jednorázového prodeje budovy VN42, který se uskutečnil v loňském třetím čtvrtletí. Za růst zisku na meziroční bázi se zasadilo zejména rozpouštění opravných položek k úvěrovému riziku, dodal. Akcie KB před 10:30 rostly o 1,2 procenta na 1074 korun.

Komerční banka měla ke konci letošního září 79 840 akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka. Většinovým akcionářem je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale.

Elon Musk tak pokračuje ve strategii rozvoje přímých satelitních služeb „direct-to-device“, které se liší od klasického satelitního internetu Starlink. Zatímco pro domácí internet zákazníci potřebují speciální přijímací terminál, nová technologie umožní komunikaci přímo mezi satelitem a běžným mobilním telefonem – bez dodatečného zařízení.

Starlink má aktuálně více než 600 satelitů na nízké oběžné dráze a je považován za lídra v tomto segmentu. Dohoda s O2 přichází v době, kdy konkurenční Vodafone spolupracuje s americkou firmou AST SpaceMobile na podobném projektu, který by měl být spuštěn příští rok.

Schüler uzavírá: „Chceme být průkopníky inovací pro naše zákazníky. Toto je logické pokračování naší snahy nabídnout nejlepší možné připojení – ať už na zemi, nebo na obloze.“

