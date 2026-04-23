Akcionáři slaví. Komerční banka vyplatí celý zisk na dividendách
Akcionáři Komerční banky na valné hromadě schválili návrh představenstva vyplatit z loňského zisku dividendu 95,60 koruny na akcii před zdaněním, tedy v objemu celého čistého zisku banky, uvedla mluvčí banky Zuzana Čepelková. Většinovým akcionářem KB je s podílem 60,4 procenta francouzská banka Société Générale. Komerční banka má přes 70 tisíc akcionářů, většina z nich jsou lidé z Česka.
„Jde o nepatrně vyšší částku, než jakou očekával trh, takže je to pozitivní zpráva. V přepočtu k aktuální tržní ceně to představuje hrubý dividendový výnos přes osm procent, díky čemuž je Komerční banka atraktivním dividendovým titulem,“ uvedl portfolio manažer Cyrrus Tomáš Pfeiler.
Nárok na dividendu bude mít akcionář, který bude vlastnit akcie banky k 5. květnu 2026. Datum výplaty bylo určeno na 25. května 2026. Komerční bance loni meziročně stoupl čistý zisk o 4,7 procenta na 18,2 miliardy korun. Za rok 2024 byla dividenda 91,30 koruny na akcii, rovněž z celého ročního zisku.
Pravidelný příjem bez práce zní lákavě. Dividendové investování ho skutečně nabízí – není ale tak jednoduché, jak se může zdát. Ve třetím díle seriálu Kovanda vysvětluje investice moderátorka Izabela Kalinová s ekonomem Lukášem Kovandou vysvětlují, jak dividendy fungují, proč jsou české banky evropským unikátem a kdy se vyplatí sázet spíš na jistotu než na rychlý růst.
Dividenda bude vyplacena z loňského zisku 16,3 miliardy korun a z nerozděleného zisku minulých let 1,865 miliardy korun. Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře tak činí celkem 18,169 miliardy korun.
Akcionáři dále schválili změnu stanov banky, podle kterých se zvýší počet členů dozorčí rady z devíti na 12. Valná hromada zvolila členy dozorčí rady Cecile Bartenieffovou, Hervé Audren de Kerdrela, Bruna Delase a Pierre Villeroy de Galhaua.
S akciemi Komerční banky, která patří mezi největší peněžní ústavy v Česku, se obchoduje na pražské burze.
