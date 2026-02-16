Trinity Bank šlape na plyn. Zisk vyskočil na 758 milionů
Trinity Bank loni dál rostla. Bankovní dům zvýšil zisk před zdaněním o osm procent na 758 milionů korun a počet jeho klientů překročil hranici 226 tisíc. Vyplývá to z předběžných neauditovaných výsledků, které banka zveřejnila. Zisky v uplynulém roce rostly i velkým tuzemským bankám.
Bilanční suma Trinity Bank meziročně vzrostla o zhruba 39 procent na 162,8 miliardy korun. Banka zároveň evidovala vyšší objem klientských vkladů, které dosáhly 111,46 miliardy korun, což je o více než pět procent více než před rokem. Objem poskytnutých úvěrů činil 33,7 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 31,03 procenta, tedy výrazně nad regulatorními požadavky.
„Dlouhodobě se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů, klientský servis a individuální přístup. Výsledky roku 2025 nám jednoznačně potvrzují, že se banka ubírá správným směrem,“ uvedl zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík.
Banka posílila také v oblasti financování nemovitostí. V roce 2025 poskytla úvěry v objemu 17 miliard korun, celkový objem spravovaných nemovitostních úvěrů dosáhl 32 miliard korun. U institucionálních klientů objem depozit od institucí a municipalit překročil osm miliard korun.
Trinity Bank působila dříve jako záložna Moravský Peněžní Ústav. Společnost byla založena v roce 1996 ve Zlíně a patřila mezi největší spořitelní družstva v Česku. Bankovní licenci od České národní banky získala v prosinci 2018 a následně se přejmenovala na Trinity Bank. Její akcionářská struktura zahrnuje přibližně 9000 drobných českých akcionářů.
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
