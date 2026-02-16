Nový magazín právě vychází!

Trinity Bank šlape na plyn. Zisk vyskočil na 758 milionů

Trinity Bank šlape na plyn. Zisk vyskočil na 758 milionů

Trinity Bank, Radomír Lapčík
ČTK
nst
nst

Trinity Bank loni dál rostla. Bankovní dům zvýšil zisk před zdaněním o osm procent na 758 milionů korun a počet jeho klientů překročil hranici 226 tisíc. Vyplývá to z předběžných neauditovaných výsledků, které banka zveřejnila. Zisky v uplynulém roce rostly i velkým tuzemským bankám.

Bilanční suma Trinity Bank meziročně vzrostla o zhruba 39 procent na 162,8 miliardy korun. Banka zároveň evidovala vyšší objem klientských vkladů, které dosáhly 111,46 miliardy korun, což je o více než pět procent více než před rokem. Objem poskytnutých úvěrů činil 33,7 miliardy korun. Kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 31,03 procenta, tedy výrazně nad regulatorními požadavky.

„Dlouhodobě se zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů, klientský servis a individuální přístup. Výsledky roku 2025 nám jednoznačně potvrzují, že se banka ubírá správným směrem,“ uvedl zakladatel Trinity Bank Radomír Lapčík.

Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací

Money

Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Banka posílila také v oblasti financování nemovitostí. V roce 2025 poskytla úvěry v objemu 17 miliard korun, celkový objem spravovaných nemovitostních úvěrů dosáhl 32 miliard korun. U institucionálních klientů objem depozit od institucí a municipalit překročil osm miliard korun.

Trinity Bank působila dříve jako záložna Moravský Peněžní Ústav. Společnost byla založena v roce 1996 ve Zlíně a patřila mezi největší spořitelní družstva v Česku. Bankovní licenci od České národní banky získala v prosinci 2018 a následně se přejmenovala na Trinity Bank. Její akcionářská struktura zahrnuje přibližně 9000 drobných českých akcionářů.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Doporučujeme