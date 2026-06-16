SpaceX předehnala Microsoft. Po rekordním IPO už patří mezi největší firmy v USA
Akcie SpaceX po vstupu na burzu dál prudce rostou. Raketová a satelitní firma Elona Muska se podle CNBC tržní hodnotou dostala před Microsoft a stala se čtvrtou největší americkou společností. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.
Akcie SpaceX v úterý posílily asi o 13 procent. Firma tak navázala na mimořádně silný vstup na burzu z konce minulého týdne a její tržní hodnota se podle CNBC vyšplhala na 2,94 bilionu dolarů. Microsoft byl ve stejnou chvíli oceněn na 2,93 bilionu dolarů.
Pro SpaceX je to další milník po rekordním IPO. Akcie firmy po prvním plném dni obchodování přidaly zhruba 20 procent a investoři dál sázejí na kombinaci kosmického byznysu, satelitního internetu Starlink a umělé inteligence.
Raketový start na burze
SpaceX, kterou Elon Musk založil v roce 2002, se z firmy zaměřené na nosné rakety a kosmické mise stala jedním z nejviditelnějších technologických hráčů světa. V satelitech dominuje díky službě Starlink, v kosmickém byznysu zase díky opakovaně použitelným raketám.
Tržní nadšení podporují i Muskova vlastní očekávání. O víkendu na síti X napsal, že by SpaceX mohla v roce 2030 dosáhnout tržeb kolem jednoho bilionu dolarů.
To by byl obrovský skok. V roce 2025 měla firma podle podkladu CNBC tržby 18,7 miliardy dolarů a čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí letošního roku pak prodělala dalších 4,28 miliardy dolarů.
SpaceX
Aktuální cena akcií podle CNBC
Zdroj: CNBC. Údaj vychází z aktuální kotace SPCX: 214,32 USD, +21,82 USD, +11,34 %.
Další sázka na AI
Krátce po burzovním debutu SpaceX oznámila další velký krok. Chce koupit populární nástroj pro programování s využitím umělé inteligence Cursor. Cena transakce má činit 60 miliard dolarů.
SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.
Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere
Money
SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.
Pro Muska jde o další propojení jeho firemního impéria. SpaceX se letos v únoru spojila s jeho AI startupem xAI. Ten předtím Musk propojil se sociální sítí X.
Investoři tak nekupují jen příběh raket a satelitů. Sázejí také na to, že Musk dokáže SpaceX proměnit ve firmu, která bude těžit z infrastruktury pro umělou inteligenci, dat, výpočetní kapacity a globální konektivity.
Analytici varují před přehřátím
Rychlý růst ceny akcií ale vyvolává otázky. SpaceX je sice jednou z nejvýraznějších technologických firem světa, zároveň však zůstává ztrátová a její ocenění stojí hlavně na víře v budoucí růst.
Investiční společnost CFRA začala akcie SpaceX sledovat s doporučením „prodat“ a cílovou cenou 115 dolarů. To podle CNBC znamenalo téměř třicetiprocentní pokles proti páteční závěrečné ceně. CFRA upozornila na extrémně ambiciózní růstovou strategii, vysoké ocenění a značnou kapitálovou náročnost firmy.
Podobně opatrně mluvil pro CNBC i Steve Westly, zakladatel investiční skupiny The Westly Group a bývalý člen představenstva Tesly. Podle něj budou investoři rychle netrpěliví, pokud SpaceX během několika čtvrtletí nezačne plnit růstové sliby uvedené v dokumentech k IPO.
Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.
SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon
Trhy
Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.
Býci vidí další průmyslovou revoluci
Optimisté naopak tvrdí, že u SpaceX nejde o krátkodobé čtvrtletní výsledky, ale o sázku na proměnu celých odvětví.
Dan Ives z Wedbush Securities pro CNBC uvedl, že investoři vnímají SpaceX v širším rámci „čtvrté průmyslové revoluce“. Podle něj trh sleduje, kam se budou přesouvat peníze v infrastruktuře, průmyslu, kosmu i umělé inteligenci.
Právě tato očekávání nyní ženou akcie SpaceX vzhůru. Otázkou zůstává, zda firma dokáže své nové ocenění obhájit čísly, nebo zda burzovní raketa vystoupala příliš rychle.
SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.
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Názory
SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.