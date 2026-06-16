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newstream.cz Trhy SpaceX předehnala Microsoft. Po rekordním IPO už patří mezi největší firmy v USA

SpaceX předehnala Microsoft. Po rekordním IPO už patří mezi největší firmy v USA

SpaceX předehnala Microsoft. Po rekordním IPO už patří mezi největší firmy v USA
Profimedia
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Akcie SpaceX po vstupu na burzu dál prudce rostou. Raketová a satelitní firma Elona Muska se podle CNBC tržní hodnotou dostala před Microsoft a stala se čtvrtou největší americkou společností. Euforii ale brzdí otázka, zda investoři za příběh neplatí příliš mnoho.

Akcie SpaceX v úterý posílily asi o 13 procent. Firma tak navázala na mimořádně silný vstup na burzu z konce minulého týdne a její tržní hodnota se podle CNBC vyšplhala na 2,94 bilionu dolarů. Microsoft byl ve stejnou chvíli oceněn na 2,93 bilionu dolarů.

Pro SpaceX je to další milník po rekordním IPO. Akcie firmy po prvním plném dni obchodování přidaly zhruba 20 procent a investoři dál sázejí na kombinaci kosmického byznysu, satelitního internetu Starlink a umělé inteligence.

Raketový start na burze

SpaceX, kterou Elon Musk založil v roce 2002, se z firmy zaměřené na nosné rakety a kosmické mise stala jedním z nejviditelnějších technologických hráčů světa. V satelitech dominuje díky službě Starlink, v kosmickém byznysu zase díky opakovaně použitelným raketám.

Tržní nadšení podporují i Muskova vlastní očekávání. O víkendu na síti X napsal, že by SpaceX mohla v roce 2030 dosáhnout tržeb kolem jednoho bilionu dolarů.

To by byl obrovský skok. V roce 2025 měla firma podle podkladu CNBC tržby 18,7 miliardy dolarů a čistou ztrátu 4,9 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí letošního roku pak prodělala dalších 4,28 miliardy dolarů.

Nasdaq: SPCX

SpaceX

Aktuální cena akcií podle CNBC

214,32 USD
+11,34 %
IPO 135 USD nyní 214,32 USD
Předchozí závěr
192,50 USD
Denní změna
+21,82 USD
Od IPO ceny
+58,8 %
IPO cena
135 USD

Zdroj: CNBC. Údaj vychází z aktuální kotace SPCX: 214,32 USD, +21,82 USD, +11,34 %.

Další sázka na AI

Krátce po burzovním debutu SpaceX oznámila další velký krok. Chce koupit populární nástroj pro programování s využitím umělé inteligence Cursor. Cena transakce má činit 60 miliard dolarů.

Anysphere

Šílenství kolem SpaceX neutichá. Musk kupuje za 60 miliard dolarů firmu Anysphere

Money

SpaceX krátce po rekordním vstupu na burzu dál posiluje svou sázku na umělou inteligenci. Muskova firma kupuje za 60 miliard dolarů Anysphere, tvůrce systému Cursor, který programátorům pomáhá psát software pomocí AI.

ČTK

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Pro Muska jde o další propojení jeho firemního impéria. SpaceX se letos v únoru spojila s jeho AI startupem xAI. Ten předtím Musk propojil se sociální sítí X.

Investoři tak nekupují jen příběh raket a satelitů. Sázejí také na to, že Musk dokáže SpaceX proměnit ve firmu, která bude těžit z infrastruktury pro umělou inteligenci, dat, výpočetní kapacity a globální konektivity.

Analytici varují před přehřátím

Rychlý růst ceny akcií ale vyvolává otázky. SpaceX je sice jednou z nejvýraznějších technologických firem světa, zároveň však zůstává ztrátová a její ocenění stojí hlavně na víře v budoucí růst.

Investiční společnost CFRA začala akcie SpaceX sledovat s doporučením „prodat“ a cílovou cenou 115 dolarů. To podle CNBC znamenalo téměř třicetiprocentní pokles proti páteční závěrečné ceně. CFRA upozornila na extrémně ambiciózní růstovou strategii, vysoké ocenění a značnou kapitálovou náročnost firmy.

Podobně opatrně mluvil pro CNBC i Steve Westly, zakladatel investiční skupiny The Westly Group a bývalý člen představenstva Tesly. Podle něj budou investoři rychle netrpěliví, pokud SpaceX během několika čtvrtletí nezačne plnit růstové sliby uvedené v dokumentech k IPO.

SpaceX

SpaceX dál letí vzhůru. Tržní hodnota Muskovy firmy překonala Amazon

Trhy

Akcie SpaceXu pokračují po rekordním vstupu na burzu v prudkém růstu. Před oficiálním začátkem obchodování na Nasdaqu posilovaly o více než deset procent a dostaly se nad 211 dolarů za kus. Tržní hodnota firmy se tím vyšplhala téměř na 2,8 bilionu dolarů, tedy nad úroveň Amazonu. Pokud růst vydrží, stane se SpaceX pátou nejhodnotnější společností světa, uvedla agentura Reuters.

nst

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Býci vidí další průmyslovou revoluci

Optimisté naopak tvrdí, že u SpaceX nejde o krátkodobé čtvrtletní výsledky, ale o sázku na proměnu celých odvětví.

Dan Ives z Wedbush Securities pro CNBC uvedl, že investoři vnímají SpaceX v širším rámci „čtvrté průmyslové revoluce“. Podle něj trh sleduje, kam se budou přesouvat peníze v infrastruktuře, průmyslu, kosmu i umělé inteligenci.

Právě tato očekávání nyní ženou akcie SpaceX vzhůru. Otázkou zůstává, zda firma dokáže své nové ocenění obhájit čísly, nebo zda burzovní raketa vystoupala příliš rychle.

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Lukáš Kovanda: Musk je tak bohatý, že by Česku zaplatil desítky Dukovan

Názory

SpaceX vstupuje na burzu a Elon Musk se posouvá do finanční ligy, ve které dosud nikdo nebyl. Jeho odhadované bohatství by v Česku stačilo na hypotetické nákupy a investice, které se běžně počítají v měřítku celého státu. Výstavba jaderných bloků, státní dluh ani nedostatek bytů by nebyl problém.

Lukáš Kovanda

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Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej zařadil po bok SpaceX.

Tvůrce ChatGPT míří do nejvyšší ligy. Prodej akcií by jej hodnotou zařadil po bok SpaceX

Trhy

Dušan Kütner

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Majitel KFC prodává Pizza Hut za 56 miliard. Slavná značka ztratila náskok v rozvozu

Majitel KFC, společnost Yum! Brands, prodá za 2,7 miliardy dolarů řetězec Pizza Hut
ČTK
ČTK
ČTK

Majitel KFC a Taco Bell prodává Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů. Slavný řetězec pizzerií doplatil na pozdní přechod k rozvozu a roky ztrácel půdu pod nohama proti Domino’s.

Americká společnost Yum! Brands prodá řetězec Pizza Hut za 2,7 miliardy dolarů, tedy zhruba 56,2 miliardy korun. Kupujícími budou investiční společnost LongRange Capital a čínský podnik, uvedla firma v tiskové zprávě. Yum! Brands vedle Pizza Hut provozuje také značky KFC, Taco Bell nebo Habit Burger & Grill.

Prodej uzavírá několik let, během nichž se Pizza Hut potýkala s problémy a zatěžovala výsledky celé skupiny. Ve Spojených státech se řetězec snažil přejít od tradičního modelu restaurací s obsluhou a salátovými bary k rozvozu a osobnímu odběru objednávek. Podle serveru CNBC ale tato změna přišla příliš pozdě.

KFC v Praze

Lukáš Kovanda: KFC se pokouší o „restart natvrdo“. Hraje vabank

Názory

Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.

Lukáš Kovanda

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Konkurence posilovala

Na úkor Pizza Hut dlouhodobě posiloval konkurenční řetězec Domino’s Pizza. Část zákazníků navíc začaly odvádět také rozvozové platformy třetích stran, například DoorDash. Yum! Brands už loni v listopadu oznámila, že pro Pizza Hut zkoumá strategické možnosti.

Pizza Hut založili v roce 1958 ve Wichitě v Kansasu bratři Dan a Frank Carneyovi. O rok později začali značku rozvíjet prostřednictvím franšíz. V roce 1969 vstoupila firma na burzu a o dva roky později se stala největším řetězcem pizzerií na světě. Tento titul si podle CNBC udržela až do roku 2017, kdy ji předstihlo Domino’s.

V roce 1977 koupila Pizza Hut společnost PepsiCo, čímž vstoupila do restauračního byznysu. Do roku 1986 už vlastnila také Taco Bell a KFC. Když PepsiCo v roce 1997 restaurační aktivity vyčlenila do samostatné společnosti, vznikla firma Tricon Global Restaurants, později přejmenovaná na Yum! Brands.

Pizza Hut působí také v Česku. Na tuzemském trhu ji provozuje společnost AmRest, která zde zastupuje i značky KFC, Burger King a Starbucks.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Kongresové centrum se rozroste. Vznikne u něj multifunkční hala pro 1500 lidí

Nová hala Kongresového centra
CMC Architects, užito se svolením
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Před Kongresovým centrem Praha začne v červenci výstavba nové multifunkční haly. Budova směrem k Pankráckému náměstí má sloužit výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím a pojme až 1500 lidí. Hotová má být v září 2028.

Náklady na výstavbu mají činit 1,35 miliardy korun. Z toho 1,2 miliardy zaplatí Kongresové centrum Praha ze svých zdrojů, zbytek uhradí příspěvek města. Praha je od minulého roku jediným akcionářem KCP.

Podle ředitelky centra Lenky Žlebkové je nová hala zásadní pro další rozvoj. Kongresové centrum díky ní bude moci hostit i největší kongresy, které dosud muselo kvůli nedostatečné kapacitě odmítat.

7 fotografií v galerii

Významné světové kongresy

„Zájem o nové kapacity není hypotetický. KCP už dnes eviduje poptávku přibližně 15 světově významných kongresů, zejména z oblasti medicíny, jejichž konání je přímo podmíněno dokončením haly,“ uvedla Žlebková.

Nová hala bude propojena se stávající budovou kongresového centra. Bude mít tvar obdélníku umístěného příčně před současným objektem. Významná část stavby bude vyzdvižena na sloupech, takže pod ní zůstane veřejně přístupné prostranství.

Vnitřní prostor bude možné rozdělit až na pět samostatných částí. Podobu haly navrhla španělská kancelář OCA Architects ve spolupráci s českým ateliérem CMC Architects. Stavbu provede společnost GEMO.

Výstavba dálnic v Česku pokračuje

Dálnice k Baltu mizí pod zemí. Tunel Opevnění na D11 je ze tří čtvrtin vyražený

Zprávy z firem

Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.

Michal Nosek

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Praha se stala jediným akcionářem KCP poté, co od státu získala jeho většinový podíl. Stát výměnou obdržel Faustův dům na Karlově náměstí, pozemek v Nemocnici Na Homolce, parkoviště před ministerstvem zahraničí a 2,21 miliardy korun, které dříve do centra investoval kvůli zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000.

Kongresové centrum Praha loni dosáhlo obratu 717 milionů korun a zisku 138,9 milionu korun. Hostilo 185 akcí pro 210 tisíc lidí.

Centrum dnes nabízí 70 sálů a salonků pro akce různých velikostí. Jeho součástí je také Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. Budova vznikla v letech 1976 až 1981 a na přelomu milénia prošla přestavbou.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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ČTK

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