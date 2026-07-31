Apple předvedl rekordní čtvrtletí. Investorům to ale nestačilo, akcie oslabují
Americký technologický gigant Apple má za sebou nejsilnější třetí finanční čtvrtletí ve své historii. Tržby mu vzrostly o 16 procent a čistý zisk o více než čtvrtinu. Akcie přesto zamířily dolů. Investory znepokojil slabší růst lukrativních služeb, opatrný výhled a potíže s dodávkami čipů.
Americká technologická společnost Apple ve třetím finančním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 27 procent na 29,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 626 miliard korun.
Firma, která vyrábí chytré telefony iPhone, tablety iPad, hodinky Apple Watch či počítače Mac, vykázala výsledky nad očekáváním analytiků. Její akcie však po jejich zveřejnění v prodlouženém obchodování oslabily. Investoři se zaměřili především na slabší výhled pro následující čtvrtletí a na tržby ze služeb, které za odhady zaostaly, píše Reuters.
Microsoft a Meta investují desítky miliard dolarů do datových center a umělé inteligence. Reakce investorů na jejich výsledky ale nemohla být odlišnější. Microsoftu prudce roste cloudový byznys a čtvrtletní zisk zvýšil téměř o třetinu. Meta sice dál svižně zvyšuje tržby, její náklady však kvůli investicím do AI rostou téměř dvojnásobným tempem. A Wall Street to Zuckerbergovi spočítal.
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iPhony táhly rekordní čtvrtletí
Celkové tržby společnosti Apple ve čtvrtletí, které skončilo 27. června, vzrostly meziročně o 16 procent na 109,4 miliardy dolarů.
„Apple s hrdostí oznamuje své nejsilnější červnové čtvrtletí v historii,“ uvedl generální ředitel společnosti Tim Cook. Dvouciferným tempem podle něj rostly tržby z prodeje telefonů iPhone, počítačů Mac i služeb, a to ve všech geografických oblastech.
Hlavním motorem výsledků byly telefony iPhone. Tržby z jejich prodeje se zvýšily téměř o 22 procent na 54,3 miliardy dolarů a překonaly očekávání trhu. Výrazně se dařilo také počítačům Mac, jejichž prodej vzrostl téměř o 29 procent na 10,4 miliardy dolarů. Naopak tržby z iPadů klesly o šest procent na 6,2 miliardy dolarů.
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Zákazníci nakupují před zdražením
Silnou poptávku po iPhonech mohla podpořit také obava zákazníků z budoucího zdražování. Apple už kvůli nedostatku paměťových čipů zvýšil ceny tabletů iPad a počítačů Mac. Cena iPhonů zatím zůstala beze změny, analytici však připouštějí, že by firma mohla zdražit i svou nejdůležitější produktovou řadu.
Zisk na akcii vzrostl z loňských 1,57 dolaru na 2,02 dolaru. Analytici podle průzkumu společnosti FactSet očekávali v průměru 1,89 dolaru na akcii.
Výsledek však částečně vylepšilo vrácení dříve zaplacených cel. To zvýšilo zisk o 11 centů na akcii. I bez tohoto jednorázového vlivu by však Apple očekávání trhu překonal.
Služby za očekáváním zaostaly
Tržby ze služeb, mezi které patří například App Store, iCloud, Apple Music nebo platební služby, se meziročně zvýšily o 12 procent na 30,74 miliardy dolarů. Analytici ale očekávali 31,22 miliardy dolarů.
Právě služby jsou pro Apple důležité kvůli vysokým maržím a pravidelným příjmům. Jejich pomalejší růst proto mezi investory vyvolal obavy, že tato část podnikání ztrácí dosavadní dynamiku.
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Příjmy z mobilních her v App Storu navíc podle finančního ředitele Kevana Parekha zatížily změny obchodního modelu v některých zemích. Apple musí v Evropské unii umožňovat alternativní obchody s aplikacemi, ve Spojených státech pak čelí důsledkům právního sporu s výrobcem hry Fortnite, společností Epic Games.
Trh více než minulost zajímá další čtvrtletí
Přestože Apple překonal očekávání u tržeb i zisku, jeho akcie po uzavření burzy oslabily. Firma totiž předpokládá, že ve čtvrtletí končícím v září zvýší tržby meziročně o devět až 11 procent. Wall Street počítala přibližně s dvanáctiprocentním růstem.
Cook upozornil, že společnost čelí výrazným omezením v dodavatelském řetězci, především nedostatku pokročilých technologií pro výrobu čipů a pamětí. Apple proto podle něj zvažuje také alternativní dodavatele. Akcie firmy v prodlouženém obchodování klesaly až o 5,5 procenta.
Silné čtvrtletní výsledky tak zastínila otázka, zda Apple dokáže uspokojit vysokou poptávku a udržet rychlý růst i v situaci, kdy mu chybějí součástky a rostou výrobní náklady.
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