Čipy pro AI jsou nový zlatý důl. TSMC hlásí rekordní zisk přes 462 miliard
Největší světový výrobce pokročilých čipů TSMC dál těží z prudkého rozvoje umělé inteligence. Ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 77 procent na rekordních 462,7 miliardy korun a překonal očekávání analytiků. Firma zároveň navyšuje investice v americké Arizoně a počítá s dalším silným růstem tržeb.
Společnost TSMC dál výrazně těží z boomu umělé inteligence. Největší světový výrobce pokročilých čipů ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 77,4 procenta na rekordních 706,6 miliardy tchajwanských dolarů, tedy přibližně 462,7 miliardy korun.
Výsledek překonal očekávání analytiků. Ti podle společnosti LSEG v průměru počítali se ziskem 632,6 miliardy tchajwanských dolarů. Výnosy TSMC ve druhém čtvrtletí vzrostly o 36 procent na 1,3 bilionu tchajwanských dolarů.
Za silnými výsledky stojí především rostoucí poptávka po pokročilých čipech využívaných v aplikacích umělé inteligence. TSMC patří mezi klíčové dodavatele amerických technologických firem Nvidia a Apple. Dvouciferný růst zisku firma zaznamenala už deváté čtvrtletí za sebou.
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Trhy
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Nejcennější firma Asie
TSMC je nejcennější společností v Asii. Její tržní kapitalizace se nyní pohybuje kolem 1,97 bilionu dolarů, což je téměř dvojnásobek hodnoty jihokorejského konkurenta Samsung Electronics.
Akcie TSMC od začátku roku posílily o 59 procent.
TSMC
Akcie čipového giganta letos dál těží z boomu AI
Poptávku po čipech žene masivní výstavba datových center. Vlády i technologické firmy po celém světě do nich investují obrovské částky, aby mohly trénovat a provozovat nástroje umělé inteligence, od chatbotů přes generátory obrázků až po agenty schopné samostatně plnit úkoly.
Silná poptávka zároveň vedla k nedostatku čipů a prudkému růstu jejich cen. To výrobcům umožňuje výrazně zvyšovat zisky.
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Leaders
Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
Firma zvýšila výhled investic
TSMC kvůli rozvoji umělé inteligence zvýšila výhled kapitálových výdajů na letošní rok až o 14 procent. Nově počítá s investicemi v rozmezí 60 až 64 miliard dolarů.
Kapitálové výdaje jsou pro trh důležitým signálem důvěry vedení firmy v další poptávku po čipech pro AI. Díky vysokým investicím a prudkému růstu ziskových marží se TSMC stala jedním z hlavních barometrů globálního polovodičového průmyslu.
Firma letos očekává růst tržeb v dolarovém vyjádření o více než 40 procent. Počítá s výnosy mezi 44,6 až 45,8 miliardy dolarů. Předchozí prognóza počítala s růstem o více než 30 procent.
Další investice v Arizoně
TSMC zároveň oznámila další masivní investice ve Spojených státech. V americké Arizoně chce investovat dalších 100 miliard dolarů, tedy zhruba 2,1 bilionu korun.
Už dříve firma uvedla, že do výstavby závodů v Arizoně vloží 165 miliard dolarů a plánuje tam šest výrobních zařízení. Nové oznámení tak její americké investiční plány ještě výrazně rozšiřuje.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.