Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?
Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.
Vlastně se to dalo čekat, ale když to přišlo, stejně to překvapilo. Řeč je o novém nařízení, jímž americká vláda a prezident Donald Trump chtějí omezit nakládání s AI. Podstata je přitom jednoduchá: nejnovější modely, jako je například model Mythos 5 a Fable 5 od společnosti Anthropic, nebude společnost moct nabízet zahraničním vládám. Poprvé v dějinách tak vládní moc zakázala nakládání se softwarem. Doposud se obdobné snahy omezily na hardware, nejčastěji tedy čipy.
Důvodem je přitom, jak jinak, národní bezpečnost. Což je zcela jistě dílem pravda, protože pokročilé AI modely umějí opravdu hodně a v aktuálním pragmatickém světě není až tak překvapení, že se vláda snaží omezit přístup k pokročilým technologiím reálným i domnělým nepřátelům.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách
Politika
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.
Jako atomovka
Jenomže to, že to dává stávající americké vládě smysl, ještě neznamená, že to není kontroverzní. Už samotný fakt, že nařízení cílí na podnikatelské subjekty a jejich svobodu podnikat, je hraniční a na americkou ústavnost naráží ve vícero bodech.
Hraniční je i to, že americká vláda de facto staví AI na úroveň zbraně, a to skoro zbraně jaderné či jiného typu zbraně hromadného ničení, s nimiž nelze nakládat v podstatě vůbec, tedy kromě podmínek stanovených vládou.
Svět tak formálně pokročil do fáze, kterou jsme předjímali – AI je rozdílový hráč a kolem ní se bude budovat budoucí geopolitické uspořádání světa. Takže tradiční kritici EU zase budou mít radost a další důvod ke kritice.
Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.
Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané
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Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.
Slavit bude Čína
Jenomže ještě větší radost pravděpodobně bude mít někdo jiný: Čína. Ta totiž má firmy, které pokročilé modely AI umějí také, navíc jsou mnohem déle a důsledněji než nyní v USA podřízené státní moci.
Tyto modely jsou levnější a umějí podobné věci jako americké modely. Když nyní budou americké modely nedostupné, lze si poměrně snadno představit následující scénář. Vlády jednotlivých zemí dříve nebo později začnou poptávat B2G AI řešení, která budou modelována na vládní a státní potřeby. Americké pokročilé modely dostupné nebudou, o ruských modelech v podstatě nikdo nic neví a evropský model zatím není konkurenceschopný. A co tedy zbude? Model čínský.
Následovat jistě budou bilaterální jednání mezi jednotlivými vládami a americkou vládou, aby je připustila k novinkám, a Česko jako věrný souputník se jistě k novinkám dostane. Jenomže ono v geopolitice tak úplně nejde o to, jestli se stávající spojenci ještě více propojí. Jde o hráče, kteří účelově volí strany podle potřeb a možností. Když jim Amerika odmítne poskytnout řešení, asi půjdou tam, kde budou mít náruč otevřenou.