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Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?

Stanislav Šulc: AI se dostala na úroveň atomovek. Co bude dál?
Profimedia
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americký prezident Donald Trump a jeho vláda učinili další kontroverzní krok a zakázali vývojářům umělé inteligence vývoz nejpokročilejších modelů do ciziny. Tím se AI dostala na úroveň jaderných zbraní či odpadu, s nimiž se také smí nakládat jen s posvěcením vlády. Z kroku, který podle kritiků minimálně naráží na americkou ústavnost, nejspíš bude moci těžit Čína a její technologický sektor.

Vlastně se to dalo čekat, ale když to přišlo, stejně to překvapilo. Řeč je o novém nařízení, jímž americká vláda a prezident Donald Trump chtějí omezit nakládání s AI. Podstata je přitom jednoduchá: nejnovější modely, jako je například model Mythos 5 a Fable 5 od společnosti Anthropic, nebude společnost moct nabízet zahraničním vládám. Poprvé v dějinách tak vládní moc zakázala nakládání se softwarem. Doposud se obdobné snahy omezily na hardware, nejčastěji tedy čipy.

Důvodem je přitom, jak jinak, národní bezpečnost. Což je zcela jistě dílem pravda, protože pokročilé AI modely umějí opravdu hodně a v aktuálním pragmatickém světě není až tak překvapení, že se vláda snaží omezit přístup k pokročilým technologiím reálným i domnělým nepřátelům.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti.

Umělá inteligence jako zbraň. USA kvůli národní bezpečnosti zvažují nákup podílů v AI firmách

Politika

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

ČTK, duk

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Jako atomovka

Jenomže to, že to dává stávající americké vládě smysl, ještě neznamená, že to není kontroverzní. Už samotný fakt, že nařízení cílí na podnikatelské subjekty a jejich svobodu podnikat, je hraniční a na americkou ústavnost naráží ve vícero bodech.

Hraniční je i to, že americká vláda de facto staví AI na úroveň zbraně, a to skoro zbraně jaderné či jiného typu zbraně hromadného ničení, s nimiž nelze nakládat v podstatě vůbec, tedy kromě podmínek stanovených vládou.

Svět tak formálně pokročil do fáze, kterou jsme předjímali – AI je rozdílový hráč a kolem ní se bude budovat budoucí geopolitické uspořádání světa. Takže tradiční kritici EU zase budou mít radost a další důvod ke kritice.

Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané

Enjoy

Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Tereza Zavadilová

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Slavit bude Čína

Jenomže ještě větší radost pravděpodobně bude mít někdo jiný: Čína. Ta totiž má firmy, které pokročilé modely AI umějí také, navíc jsou mnohem déle a důsledněji než nyní v USA podřízené státní moci. 

Tyto modely jsou levnější a umějí podobné věci jako americké modely. Když nyní budou americké modely nedostupné, lze si poměrně snadno představit následující scénář. Vlády jednotlivých zemí dříve nebo později začnou poptávat B2G AI řešení, která budou modelována na vládní a státní potřeby. Americké pokročilé modely dostupné nebudou, o ruských modelech v podstatě nikdo nic neví a evropský model zatím není konkurenceschopný. A co tedy zbude? Model čínský.

Následovat jistě budou bilaterální jednání mezi jednotlivými vládami a americkou vládou, aby je připustila k novinkám, a Česko jako věrný souputník se jistě k novinkám dostane. Jenomže ono v geopolitice tak úplně nejde o to, jestli se stávající spojenci ještě více propojí. Jde o hráče, kteří účelově volí strany podle potřeb a možností. Když jim Amerika odmítne poskytnout řešení, asi půjdou tam, kde budou mít náruč otevřenou.

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Vily, jejichž cenu realitky tají. Pražský luxusní trh nabízí bazény, věže i výhledy na Hrad

Elegantní vila na Hanspaulce je k prodeji za 155 milionů korun a nabízí 702 metrů čtverečních obytné plochy.
Sothebys, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Vily za desítky i stovky milionů korun. Pražský luxusní trh nabízí rezidence s bazény, wellness, věžemi i výhledy na Hrad. U nejdražších domů se cenu často dozví jen vážní zájemci.

Český trh luxusních nemovitostí se v posledních letech výrazně proměnil. Kupující už neřeší jen prestižní adresu, ale také architektonickou hodnotu, technický stav, kvalitu rekonstrukce, velikost pozemku, soukromí i budoucí hodnotu nemovitosti. Pražská vila tak dnes není jen dům se zahradou, ale kombinace investice, životního stylu a architektonického příběhu.

To je dobře vidět i na aktuální nabídce pražských vil. Opravdu kvalitních domů v dobrých lokalitách je málo, nové prakticky nevznikají a ty historické se prodávají jen výjimečně. Nejzajímavější kusy se navíc často objevují bez veřejně uvedené ceny. U těchto nemovitostí se cena sděluje až vážným zájemcům, protože se pohybuje v nejvyšším segmentu trhu.

Historická kamenná vila z roku 1914 na pražských Hřebenkách je k prodeji za 53,7 milionu korun. Samostatná část dvojvily v klidné ulici Tichá nabízí užitnou plochu 317 metrů čtverečních a dispozici 6+kk. Dům prošel v roce 2015 citlivou rekonstrukcí, která zachovala jeho dobový charakter a propojila jej s komfortem současného bydlení. 29 fotografií v galerii

Troja: vila s výhledem na Hrad, bazénem a vlastním spa

K nejvýraznějším nabídkám patří vila v pražské Troji, kterou nabízí Sotheby’s International Realty Czech Republic. Dům stojí v prestižní rezidenční lokalitě a láká hlavně na výhledy na Pražský hrad a panorama města.

Přízemí tvoří společenská část s pracovnou s krbem, jižně orientovaným obývacím pokojem, hlavní kuchyní a vstupem na terasu s venkovním posezením a bioklimatickou pergolou. Součástí domu je také vnitřní bazén o rozměrech deset krát čtyři metry, vinný sklep, spa s finskou a parní saunou, další kuchyně, zázemí pro hosty nebo personál, garáž pro čtyři auta a prostor pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Cena není veřejně uvedena. Podle rozsahu domu, lokality, výhledů a vybavení lze ale očekávat částku minimálně ve vyšších desítkách milionů korun, u podobně výjimečných trojských vil spíše v hladině kolem 150 milionů korun a výše.

Trnová u Prahy

FOTOGALERIE: Zámky na prodej. Podívejte se, kolik stojí historické skvosty v Česku

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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

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Vysočany: prvorepubliková vila za 69,5 milionu

Ve Vysočanech je k prodeji prvorepubliková vila z roku 1935 podle návrhu architekta Aloise Dlabače. Nabízí ji Sotheby’s International Realty Czech Republic. Čtyřpodlažní dům má užitnou plochu 345 metrů čtverečních, dispozici 9+1 a stojí na pozemku o rozloze 1347 metrů čtverečních. Nabídková cena činí 69,5 milionu korun.

Vila prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí, která zachovala původní charakter stavby a doplnila jej o současný standard bydlení. Interiéry pracují s tmavými dřevěnými podlahami, nábytkem na míru, italským vybavením a koupelnami Devon & Devon. Součástí objektu je také samostatná přístavba se zázemím pro personál, garáž pro dvě auta a udržovaná zahrada.

Vila Vicus na Slovensku

FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad

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Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

Petra Nehasilová

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Hřebenky: vila s parkovou zahradou a věží

Jednou z nejvýjimečnějších nabídek v portfoliu realitní kanceláře Luxent je kompletně zrekonstruovaná vila z roku 1910 v ulici Nad Výšinkou na Hřebenkách. Dům má užitnou plochu 400 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozloze 3359 metrů čtverečních, tedy na jednom z největších soukromých rezidenčních pozemků v širším centru Prahy.

Rezidence vznikla jako součást projektu vil architekta Viktora Beneše pod vlivem anglické vilové architektury. Nabízí mramorovou vstupní halu, pracovnu s původním dřevěným obložením, obytné prostory s výhledem na Prahu, vyhlídkovou věž, wellness, saunu, fitness, vinotéku a krytý venkovní bazén o délce 25 metrů. Na pozemku je garáž pro tři auta, další krytá stání, dvě letní posezení a venkovní kuchyně.

Cena je na vyžádání. Vzhledem k lokalitě, rozsahu pozemku a vybavení lze u podobné nemovitosti očekávat částku výrazně nad 150 milionů korun, pravděpodobně spíše kolem 200 milionů korun a výše.

Hanspaulka: elegantní vila za 155 milionů

V prestižní pražské Hanspaulce je k prodeji elegantní vila za 155 milionů korun. Dům v portfoliu Sotheby’s International Realty Czech Republic nabízí obytnou plochu 702 metrů čtverečních, pozemek o rozloze 1007 metrů čtverečních a terasy o ploše 46 metrů čtverečních.

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

Moderní architektura pro Dejvice. Podívejte se, jak má vypadat dostavba Vítězného náměstí

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Praha ukázala návrhy finalistů soutěže na dostavbu Vítězného náměstí . Nová zástavba takzvaného 4. kvadrantu vyroste v režii trojice developerů Penta Real Estate, Kaprain Group a Sekyra Group.

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Ve čtyřech patrech jsou tři ložnice, každá s vlastní koupelnou a prostornou šatnou, tři pracovny, knihovna a otevřené obytné patro s obývacím pokojem s krbem na dřevo, jídelnou, kuchyní a biliardovou částí. Relaxační zázemí tvoří vnitřní bazén, sauna, fitness a bar.

Vila prošla kompletní rekonstrukcí v roce 2013 a interiéry byly zařízeny ve vysokém standardu. Nechybějí mramorové a dubové podlahy, křišťálové lustry ani designový nábytek. Součástí pozemku je také zázemí pro nepřetržitou bezpečnostní službu.

Hřebenky podruhé: historická vila za 53,7 milionu

Další zajímavou nabídkou realitní kanceláře Sotheby’s International Realty Czech Republic je historická kamenná vila z roku 1914 v ulici Tichá na Hřebenkách. Jde o samostatnou část dvojvily s užitnou plochou 317 metrů čtverečních, dispozicí 6+kk a pozemkem o rozloze 546 metrů čtverečních. Cena činí 53,7 milionu korun.

Dům je od roku 1947 v péči jedné rodiny a v roce 2015 prošel rekonstrukcí, která respektovala jeho původní charakter. Vstupní podlaží tvoří hala se schodištěm, ložnice, šatna a velkorysý obytný prostor s kuchyňským koutem a jídelnou. V patře jsou další ložnice, koupelna, balkon a terasa. Podkroví pak nabízí další ložnici, pracovnu, koupelnu, šatnu a skladové prostory.

K vile patří oplocená zahrada se vzrostlými stromy a parkování pro dva vozy. Největší předností je klidná poloha ve slepé rezidenční ulici s minimálním provozem.

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Petra Nehasilová

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Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Přestavba vily v Tróji

Troja není jen zoo. Ve čtvrti slavných vil vznikla citlivá přestavba rodinného domu

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Lukáš Kovanda: Česká Gen Z je v ekologii horší než boomeři

Lukáš Kovanda: Česká Gen Z je v ekologii horší než boomeři
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Mladí Češi narození v roce 2000 měli v prvních 25 letech života zhruba o 40 procent vyšší uhlíkovou stopu než generace jejich prarodičů, tedy lidé narození v roce 1940. Rozdíl může činit až 80 tun oxidu uhličitého na osobu, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Člověk narozený na území dnešní České republiky v roce 2000 má za prvních 25 let života výrazně vyšší uhlíkovou bilanci než člověk narozený v roce 1940. I po zohlednění mezinárodní dopravy vychází rozdíl nejméně na 70 až 80 tun oxidu uhličitého na osobu. Vyplývá to z orientačního srovnání emisí CO2 na obyvatele za prvních 25 let života obou generací.

Sedmdesát tun rozdílu

U ročníku 1940 jde o období let 1940 až 1964, u ročníku 2000 o roky 2000 až 2024. Při použití běžných národních statistik teritoriálních emisí připadá na prvních 25 let života člověka narozeného v roce 1940 přibližně 194 tun CO2. U člověka narozeného v roce 2000 jde o zhruba 266 tun CO2. Rozdíl tedy činí asi 72 tun, tedy přibližně 37 procent.

Tento základní výpočet ale nezahrnuje mezinárodní letectví a námořní dopravu, které se v obvyklých národních emisních statistikách nepřiřazují jednotlivým státům, ale započítávají se do globálního součtu. Po jejich zohlednění se bilance ročníku 2000 mírně zhoršuje, protože dnešní mladá generace vyrůstala v době masového létání, levnější zahraniční turistiky, globalizovaného obchodu a dovozu spotřebního zboží z velkých vzdáleností.

Krabička cigaret za 200 korun? EU tlačí na vyšší daně. „Držme se minima, jinak vydělají pašeráci“, varuje ekonom

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Cigarety mohou v Česku během několika let dál výrazně zdražit. Podle studie ekonoma Štěpána Křečka má Evropská unie plán, který by zvedl minimální spotřební daň. Autor ale varuje, že špatně nastavené zdražování už českému rozpočtu nepomohlo – a naopak posílilo nákupy v zahraničí i černý trh.

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U ročníku 1940 byla mezinárodní osobní letecká doprava v prvních 25 letech života zanedbatelná a zahraniční spotřeba i dovoz zboží byly nesrovnatelně menší.

Paradox bohatšího Česka

Přesné započtení mezinárodní dopravy je však metodicky obtížné. U letectví lze nověji pracovat s odhady emisí podle země odletu, dostupné jsou ale až pro poslední období. U námořní dopravy je přiřazení ještě složitější, zvláště u vnitrozemské země, jako je Česko.

Část emisí z lodní přepravy se do české uhlíkové stopy promítá nepřímo přes dovoz zboží, například elektroniky, oblečení či dalších výrobků ze zámoří. Nejde tedy o emise vzniklé na českém území, ale o emise spojené s českou spotřebou.

Závěr se tím ovšem nemění. Ročník 2000 má za prvních 25 let života vyšší uhlíkovou bilanci než ročník 1940. Pokud se do ní zahrne mezinárodní doprava, rozdíl se spíše ještě zvětší. Místo přibližně 72 tun může jít orientačně nejméně o 75 tun CO2 na osobu, podle šíře započtení letectví, lodní dopravy a emisí spojených s dovozem zboží.

Josimar José Évora Dias, brankář Kapverdských ostrovů

Remíza, která stála milion dolarů. Sázkař na Polymarketu tvrdě doplatil na šok Španělska

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Jeden z obchodníků na predikční burze Polymarket vsadil více než milion dolarů na výhru Španělska nad Kapverdami. Favorit ale pouze remizoval a sázkař přišel téměř o celý vklad. Nečekaný výsledek ukázal, jak riskantní mohou být i zdánlivě bezpečné obchody na predikčních trzích.

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Chudší země, nižší stopa

Nižší údaj u ročníku 1940 neznamená, že tehdejší ekonomika byla šetrná ke klimatu. Prvních 25 let života této generace zahrnovalo druhou světovou válku, poválečnou obnovu a teprve postupný náběh těžké industrializace.

Země byla chudší, lidé méně cestovali, méně spotřebovávali a ekonomika byla méně propojena se světem. Pozdější poválečný rozmach průmyslu už ale stál hlavně na uhlí a energeticky náročné výrobě.

Ročník 2000 se naopak narodil do výrazně bohatší společnosti. Jeho prvních 25 let života provázely vyšší spotřeba domácností, automobilová doprava, letecké cesty, dovážená elektronika a oblečení i rozsáhlejší mezinárodní obchod.

Současně však platí, že české emise na obyvatele po roce 1990 dlouhodobě klesaly. Kdyby neproběhl útlum části těžkého průmyslu, modernizace energetiky a růst efektivity, byl by rozdíl mezi ročníky 1940 a 2000 ještě větší.

„Drill, baby, drill“ hrozí také Spojenému království. Britové se přou o těžbu ropy a plynu v Severním moři

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Britská vláda se stala terčem kritiky kvůli odmítání nové těžby ropy a plynu v Severním moři. V reakci na íránskou krizi prosazuje rychlejší transformaci energetiky, sází na celkovou elektrifikaci a obnovitelné i jaderné zdroje. Opoziční pravice v čele s Nigelem Faragem se naopak hlásí k Trumpovu sloganu „Drill, baby, drill“, neboli „Vrtej, baby, vrtej“. Pomíjí tak zkušenosti z další globální krize fosilních paliv.

Jan Žižka

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Srovnání proto ukazuje dvojí skutečnost. Dnešní mladí lidé vyrůstali v čistší a technologicky vyspělejší ekonomice než generace jejich prarodičů. Zároveň ale žili v mnohem bohatším, spotřebnějším a globalizovanějším světě, jehož uhlíková stopa se zčásti přesunula za hranice země.

I proto je jejich kumulovaná uhlíková bilance za prvních 25 let života vyšší než u lidí narozených v roce 1940.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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