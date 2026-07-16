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newstream.cz Trhy Umělá inteligence jako hrdina i nepřítel investorů. Trhy kvůli AI propadají maniodepresi

Umělá inteligence jako hrdina i nepřítel investorů. Trhy kvůli AI propadají maniodepresi

Kopírovat velké indexy přestává fungovat
poskytnuto Amundi
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Volatilita na akciových trzích je často spojována zejména s nejistotou pramenící v geopolitických problémech současného světa. Jenomže to je jenom půlka pravdy. Tou druhou je fakt, že klíčové indexy často obsahují obří podíl firem působící v oblasti umělé inteligence, které na dobré i špatné zprávy reagují výrazněji než jiné sektory. To má dopad na běžné investory.

Akcie korejského výrobce čipů SK Hynix se v posledních dnech staly populárními. Nejprve jejich hodnota vystřelila, protože se vedle korejského trhu začaly prodávat i na americké burze a byl o ně takový zájem, že by se prodal sedminásobek nabízených akcií. Jenomže záhy začala cena prudce klesat, protože investoři se začali obávat rostoucí bubliny na polovodičovém a obecně technologickém trhu. A to s sebou podle agentury Bloomberg stáhlo korejský benchmarkový index Kospi až o devět procent.

To ukázalo, jak nestabilní mohou dnešní akciové trhy být. A rozhodně nejde o ojedinělý, čistě korejský fenomén. Právě naopak.

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Stanislav Šulc

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Větší koncentrace než při dot.com bublině

Největší světové indexy v posledních měsících výrazně rostou zejména díky růstu firem působícím v technologickém, či konkrétněji AI sektoru.

Například podíl technologických firem na americkém trhu podle dat S&P dosáhl v polovině letošního roku rekordních 39 procent, čímž překonal i vrchol dot.com bubliny z konce devadesátých let. Samotný polovodičový sektor dnes tvoří 18 procent indexu S&P 500.

A platí to i pro další velké trhy. Například více než polovina aktuální hodnoty japonského indexu Nikkei představují technologické firmy a společnosti produkující spotřební zboží. V evropském indexu Stoxx 50 se čím dál více projevuje takzvaný „ASML efekt“, kdy pohyb akcií jedné firmy ovlivňuje celý index. Extrémní situace nastala u indického indexu Nifty IT, v němž pouhé dvě firmy Infosys a TCS představují polovinu celého indexu.

Jak se mění indexy

Specifičtější situace panuje v Číně, kde sice v místních indexech hrají velké čínské technologické společnosti významnou roli, volatilitu celé ekonomiky ale způsobují zejména státní zásahy do celku než fungování jednotlivých společností.

A výjimku pak tvoří britský index FTSE 100, kde v AI společnosti podstatě nehrají významnější roli a index patří v posledních 12 měsících k nejstabilnějším. FTSE 100 obsahuje spíše tradičnější firmy, často finanční instituce, průmyslové giganty, těžaře a další hodnotové tituly. Mimochodem pro srovnání: před 30 lety vypadal index S&P podobně, největší váhu v něm měl sektor spotřebního zboží, následovaný financemi a až pak technologie.

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nst

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Lékem je další diverzifikace

Důvodem aktuální extrémní volatility u velkých indexů je tak jednoznačně právě chování investorů vůči velkým AI firmám. Velká očekávání dokázala vytáhnout firmy jako Nvidia a další k extrémním valuacím. Významnou roli sehrává také FOMO efekt, který se projevil při IPO SpaceX a prvních dnech obchodování s touto akcií.

Jenomže velká očekávání tyto firmy velmi často nemohou naplnit v horizontu kvartálních výsledků, které následně cenu akcií korigují, případně dochází k velkým propadům v reakci na geopolitický vývoj nebo na překvapivé inovace, které mohou dosavadní trajektorii AI průmyslu posunout razantně jiným směrem, než se doposud očekávalo (viz loňský propad globálních trhů v důsledku uvedení čínského modelu DeepSeek).

Běžného investora tato situace staví před problematickou situaci, kdy přestává stačit pasivně kopírovat vývoj indexů, protože jejich volatilitu je potřeba vyvažovat další diverzifikací.

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